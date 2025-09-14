Divisas / CADCHF
CADCHF: Canadian Dollar vs Swiss Franc
0.57229 CHF 0.00050 (0.09%)
Sector: Divisa Básica: Canadian Dollar Divisa de beneficio: Swiss Franc
El tipo de cambio de CADCHF de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.57125 CHF por 1 CAD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.57368 CHF.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar canadiense vs franco suizo. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar canadiense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CADCHF News
CADCHF on the Community Forum
Rango diario
0.57125 0.57368
Rango anual
0.56999 0.64061
- Cierres anteriores
- 0.5717 9
- Open
- 0.5720 6
- Bid
- 0.5722 9
- Ask
- 0.5725 9
- Low
- 0.5712 5
- High
- 0.5736 8
- Volumen
- 12.020 K
- Cambio diario
- 0.09%
- Cambio mensual
- -1.38%
- Cambio a 6 meses
- -6.82%
- Cambio anual
- -8.24%
18 septiembre, jueves