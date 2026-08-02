Artemis Scalp X Pro MT5

Индикатор Artemis Scalp X Pro для MT5

Профессиональный скальпинговый индикатор на основе комплексного подтверждения сигналов, не перерисовывающий историю и предназначенный для трейдеров, которым недостаточно обычных стрелок.

Artemis Scalp X Pro разработан для Forex, криптовалют, золота и других металлов, а также фондовых индексов. Индикатор преобразует сложную рыночную информацию в понятный и структурированный торговый план, прежде всего на младших таймфреймах.

Вместо использования одного индикатора или жёсткой цепочки фильтров Artemis Scalp X Pro объединяет тренд, импульс, волатильность, рыночную активность, структуру рынка и контекст нескольких таймфреймов в единой адаптивной системе оценки. В результате получается более чистая и интеллектуальная система сигналов, рассчитанная на быстро меняющиеся рынки и не перегружающая график лишними элементами.

Каждый основной сигнал формируется только после закрытия свечи. Подтверждение со старших таймфреймов также использует исключительно завершённые свечи, что помогает сохранять исторические сигналы стабильными после обновления графика или повторного расчёта.

Это не обычный индикатор BUY/SELL.

Artemis Scalp X Pro создаёт полную торговую карту для каждого подтверждённого сетапа, включая цену входа, Stop Loss, TP1, TP2 и TP3. Исходная карта остаётся привязанной к сигналу и может сохраняться при смене таймфрейма, торгового инструмента и после перезапуска MT5.

При переключении с M5 на M15 первоначальный торговый план остаётся неизменным. Можно перейти на другой рынок, а затем вернуться — сохранённая карта для данного символа будет восстановлена.

Построен вокруг управления сделкой, а не только входа

Большинство скальпинговых индикаторов заканчивают работу на стрелке.

Artemis Scalp X Pro продолжает сопровождать визуальный жизненный цикл сетапа.

Основной сигнал является владельцем торговой карты. Дополнительные подтверждённые возможности в том же направлении могут отображаться как небольшие сигналы повторного входа, не создавая дублирующих торговых планов.

По мере движения цены Artemis отображает результат непосредственно на графике:

TP1 HIT
TP2 HIT
TP3 HIT
или золотой X с надписью SL HIT, если Stop Loss достигнут до TP1.

Активную торговую карту легко отслеживать с помощью панели, статуса целей и индикатора прогресса сделки.

Адаптивная система комплексного подтверждения

Artemis Scalp X Pro анализирует несколько уровней подтверждения, включая:

Соответствие тренда и VWAP, импульс RSI и MACD, силу ADX, объёмную активность, контекст полос Боллинджера, поведение свечей, состояние рынка и направление старших таймфреймов.

Эти факторы формируют динамический рейтинг подтверждения, вместо того чтобы требовать одновременного выполнения абсолютно всех условий.

Такой подход позволяет индикатору оставаться избирательным, но не становиться настолько строгим, чтобы практически не выдавать полезных сетапов.

Artemis Scalp X Pro распознаёт несколько типов рыночного поведения:

Пробой, Откат, Разворот и Продолжение движения

Каждый сетап классифицируется, чтобы трейдер сразу понимал тип представленной возможности.

Разработан для разных рынков

Artemis Scalp X Pro содержит адаптивные профили для:

Forex, Металлов, Индексов и Криптовалют

Профиль Auto определяет тип рынка и применяет подходящие внутренние настройки. Затем трейдер может выбрать стиль Safe, Balanced или Active без необходимости управлять десятками технических пороговых значений.

Более глубокие параметры стратегии остаются внутренними. Пользователь управляет только важными практическими настройками: профилем рынка, стилем торговли, торговой сессией, отображением, уведомлениями, панелью и количеством исторических сигналов.

Панель, созданная для принятия решений

Панель Artemis разделена на три понятных раздела.

Overview показывает активный профиль, сессию, направление рынка, рейтинг, состояние рынка и торговый план.

Signals объясняет факторы подтверждения текущего сетапа.

Stats отображает статистику основных сигналов, включая процент успешных сделок, результаты BUY и SELL, Profit Factor, среднее количество свечей до цели, статистику по типам сетапов и сессиям.

Сигналы повторного входа являются дополнительными визуальными возможностями и не включаются в основную статистику эффективности.

Чистый график по умолчанию

Artemis разработан так, чтобы график оставался удобным и читаемым.

По умолчанию отображаются только пять последних основных сигналов, однако это число можно изменить. Старые стрелки и подписи скрываются, а внутренняя история сохраняется для расчётов статистики.

Функция Chart Shift включается автоматически, создавая место справа для прогнозируемых уровней и подписей. Панель также формирует область исключения, уменьшая пересечение текста на графике с интерфейсом.

Система визуального обновления ограничена по частоте, чтобы снизить ненужную нагрузку при быстром потоке тиков.

Основные возможности

Основные сигналы по закрытым свечам без перерисовки
Подтверждение по завершённым свечам старших таймфреймов
Адаптивная система комплексной оценки
Сетапы Пробой, Откат, Разворот и Продолжение
Торговые карты с Entry, SL, TP1, TP2 и TP3
Постоянные карты отдельно для каждого символа
Интеллектуальные сигналы повторного входа в том же направлении
Метки достижения целей и Stop Loss
Автоматические профили рынков
Стили Safe, Balanced и Active
Фильтрация по торговым сессиям
Подтверждение на нескольких таймфреймах
Статистика только по основным сигналам
Настраиваемое количество исторических сигналов
Всплывающие, push- и звуковые уведомления
Стандартная панель управления
Тема Artemis и автоматический Chart Shift

Рекомендуемое использование

Artemis Scalp X Pro предназначен прежде всего для поиска возможностей и планирования сделок на младших таймфреймах.

Рекомендуемые начальные настройки:

Forex: M5 или M15
Золото: M5 или M15
Индексы: M5
Криптовалюты: M15 или H1

Начните с профиля Auto и стиля Balanced. Дайте индикатору загрузить достаточный объём исторических данных для корректной инициализации статистики и подтверждений старших таймфреймов.

Важно

Artemis Scalp X Pro является индикатором, а не автоматическим торговым роботом. Он не открывает и не управляет реальными ордерами.

Сигналы и статистика основаны на исторических данных и не гарантируют будущих результатов. Спред, проскальзывание, скорость исполнения и котировки брокера могут повлиять на реальные результаты торговли.

Используйте подходящее управление риском и протестируйте индикатор на демо-счёте перед торговлей реальными средствами.

Artemis Scalp X Pro

Интеллект комплексного анализа. Постоянные торговые карты. Более ясные решения.


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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
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Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 Structured Bitcoin entries. Controlled recovery. Visible protection. Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 is a BTCUSD-focused Expert Advisor built for traders who want a more transparent alternative to a traditional grid or black-box basket robot. Orbit combines multi-timeframe Bitcoin analysis, capped volatility-based recovery, cost-aware basket exits and the Artemis Graphite Command Deck. The aim is simple: every cycle should have a clear entry reason, visible recovery lim
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5 (1)
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Утилиты
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Artemis Vision Assist
Nathan James Gilks
Утилиты
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Nathan James Gilks
Индикаторы
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Эксперты
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Artemis FX HFT Throttle
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis FX HFT Throttle EA Artemis FX HFT Throttle EA — это советник MetaTrader 4 для трейдеров, которым нужна краткосрочная автоматизация торговли на FX с профессиональной дисциплиной исполнения. Вместо того чтобы отправлять брокеру неограниченное количество ордеров, Artemis сочетает торговую логику FX по символу графика с Artemis Throttle Guard — специальным уровнем контроля исполнения, предназначенным для управления частотой запросов, ограничения всплесков торговой активности, обработки ошибо
Artemis Supertrend Pro Indicator
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Supertrend Pro Artemis Supertrend Pro — это аналитическая панель на основе Supertrend, разработанная для предоставления более широкого контекста, чем обычная трендовая линия или простой индикатор со стрелками покупки и продажи. Индикатор объединяет направление Supertrend, оценку сигналов, анализ состояния рынка, подтверждение по нескольким таймфреймам, учёт спреда и торговой сессии, логику блокировки сигналов, уведомления и справочные уровни риска. Он предназначен для того, чтобы пользов
Artemis ORB Breakout Indicator
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis ORB Breakout Artemis ORB Breakout — это индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые используют анализ Opening Range Breakout вокруг ключевых торговых сессий. Индикатор автоматически отмечает максимум, минимум, середину и зону начального диапазона. После завершения формирования диапазона он отслеживает поведение цены и отображает текущее состояние ORB, качество диапазона, статус сессии и торговые условия на аккуратной панели в стиле Artemis. Индикатор поддерживает профил
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis NAS100 ORB Edge EA Artemis NAS100 ORB Edge EA — это специализированный советник для NAS100 / US100 / USTEC, построенный вокруг стратегии пробоя диапазона открытия Лондонской и Нью-Йоркской сессий. По умолчанию советник использует 15-минутный диапазон открытия и модель OCO Straddle. После формирования диапазона открытия советник подготавливает оба направления пробоя. Если срабатывает одна сторона, противоположная сторона автоматически отменяется. Это позволяет советнику реагировать на под
Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck Trade Panel for MT4 Artemis TradeDeck   is a professional manual trading panel for MetaTrader 4, built for traders who want fast execution, clear risk control, structured trade management, and account protection from one clean on-chart TradeDeck is not a trading strategy and does not predict market direction. You decide when and where to trade. TradeDeck helps you place, manage, protect, and review your trades with more structure. A cleaner way to manage manual trading Most tra
Artemis US30 Opening Bell EA MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis US30 Opening Bell EA Торгуйте открытие US30 в Нью-Йорке со структурой, защитой и полной видимостью. Artemis US30 Opening Bell EA — это специализированный советник Expert Advisor для торговой сессии открытия US30/Dow Jones. Он построен вокруг диапазона открытия Нью-Йорка, одного из самых активных и эмоциональных периодов торгового дня. Цель этого советника проста: привнести дисциплину в момент открытия рынка. Вместо ручной реакции на быстрые свечи, широкие спреды, ложные пробои или новос
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Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Gold M1 Scalper для MT5 Artemis Gold M1 Scalper для MT5 — это премиальный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1. Это не обычный индикатор со стрелками. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной
Artemis ORB Scanner MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
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Artemis Trend Pro Indicator MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Trend Pro MT5 Artemis Trend Pro MT5 — это премиальный мульти-рыночный трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен более чистый и структурированный способ оценки направления тренда, качества сигнала, рыночных условий и торгового контекста на разных символах и таймфреймах. Trend Pro построен на основе системы поддержки принятия решений Artemis и не является обычным стрелочным индикатором. Он объединяет адаптивный анализ тренда, обнаружение откатов, оценку
Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck для MT5 Artemis TradeDeck — это профессиональная панель ручной торговли для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны быстрое исполнение, понятный контроль риска, структурированное управление сделками и защита счёта в одной чистой панели прямо на графике. TradeDeck не является торговой стратегией и не прогнозирует направление рынка. Вы сами решаете, когда и где торговать. TradeDeck помогает открывать, управлять, защищать и анализировать ваши сделки более структуриров
Artemis FX HFT Throttle MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis HFT Throttle EA MT5 Ожидание наконец окончено — один из наших самых популярных советников Artemis теперь доступен для MetaTrader 5. Artemis HFT Throttle EA MT5 переносит структурированную краткосрочную FX-автоматизацию нашей популярной версии для MT4 на платформу MT5, сохраняя ту же ключевую торговую философию: контролируемое исполнение, дисциплинированную частоту сделок и понятную видимость через панель управления. Artemis HFT Throttle EA — это торговый советник MetaTrader 5 для краткос
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