Artemis Scalp X Pro MT5

Индикатор Artemis Scalp X Pro для MT5

Профессиональный скальпинговый индикатор на основе комплексного подтверждения сигналов, не перерисовывающий историю и предназначенный для трейдеров, которым недостаточно обычных стрелок.

Artemis Scalp X Pro разработан для Forex, криптовалют, золота и других металлов, а также фондовых индексов. Индикатор преобразует сложную рыночную информацию в понятный и структурированный торговый план, прежде всего на младших таймфреймах.

Вместо использования одного индикатора или жёсткой цепочки фильтров Artemis Scalp X Pro объединяет тренд, импульс, волатильность, рыночную активность, структуру рынка и контекст нескольких таймфреймов в единой адаптивной системе оценки. В результате получается более чистая и интеллектуальная система сигналов, рассчитанная на быстро меняющиеся рынки и не перегружающая график лишними элементами.

Каждый основной сигнал формируется только после закрытия свечи. Подтверждение со старших таймфреймов также использует исключительно завершённые свечи, что помогает сохранять исторические сигналы стабильными после обновления графика или повторного расчёта.

Это не обычный индикатор BUY/SELL.

Artemis Scalp X Pro создаёт полную торговую карту для каждого подтверждённого сетапа, включая цену входа, Stop Loss, TP1, TP2 и TP3. Исходная карта остаётся привязанной к сигналу и может сохраняться при смене таймфрейма, торгового инструмента и после перезапуска MT5.

При переключении с M5 на M15 первоначальный торговый план остаётся неизменным. Можно перейти на другой рынок, а затем вернуться — сохранённая карта для данного символа будет восстановлена.

Построен вокруг управления сделкой, а не только входа

Большинство скальпинговых индикаторов заканчивают работу на стрелке.

Artemis Scalp X Pro продолжает сопровождать визуальный жизненный цикл сетапа.

Основной сигнал является владельцем торговой карты. Дополнительные подтверждённые возможности в том же направлении могут отображаться как небольшие сигналы повторного входа, не создавая дублирующих торговых планов.

По мере движения цены Artemis отображает результат непосредственно на графике:

TP1 HIT

TP2 HIT

TP3 HIT

или золотой X с надписью SL HIT, если Stop Loss достигнут до TP1.

Активную торговую карту легко отслеживать с помощью панели, статуса целей и индикатора прогресса сделки.

Адаптивная система комплексного подтверждения

Artemis Scalp X Pro анализирует несколько уровней подтверждения, включая:

Соответствие тренда и VWAP, импульс RSI и MACD, силу ADX, объёмную активность, контекст полос Боллинджера, поведение свечей, состояние рынка и направление старших таймфреймов.

Эти факторы формируют динамический рейтинг подтверждения, вместо того чтобы требовать одновременного выполнения абсолютно всех условий.

Такой подход позволяет индикатору оставаться избирательным, но не становиться настолько строгим, чтобы практически не выдавать полезных сетапов.

Artemis Scalp X Pro распознаёт несколько типов рыночного поведения:

Пробой, Откат, Разворот и Продолжение движения

Каждый сетап классифицируется, чтобы трейдер сразу понимал тип представленной возможности.

Разработан для разных рынков

Artemis Scalp X Pro содержит адаптивные профили для:

Forex, Металлов, Индексов и Криптовалют

Профиль Auto определяет тип рынка и применяет подходящие внутренние настройки. Затем трейдер может выбрать стиль Safe, Balanced или Active без необходимости управлять десятками технических пороговых значений.

Более глубокие параметры стратегии остаются внутренними. Пользователь управляет только важными практическими настройками: профилем рынка, стилем торговли, торговой сессией, отображением, уведомлениями, панелью и количеством исторических сигналов.

Панель, созданная для принятия решений

Панель Artemis разделена на три понятных раздела.

Overview показывает активный профиль, сессию, направление рынка, рейтинг, состояние рынка и торговый план.

Signals объясняет факторы подтверждения текущего сетапа.

Stats отображает статистику основных сигналов, включая процент успешных сделок, результаты BUY и SELL, Profit Factor, среднее количество свечей до цели, статистику по типам сетапов и сессиям.

Сигналы повторного входа являются дополнительными визуальными возможностями и не включаются в основную статистику эффективности.

Чистый график по умолчанию

Artemis разработан так, чтобы график оставался удобным и читаемым.

По умолчанию отображаются только пять последних основных сигналов, однако это число можно изменить. Старые стрелки и подписи скрываются, а внутренняя история сохраняется для расчётов статистики.

Функция Chart Shift включается автоматически, создавая место справа для прогнозируемых уровней и подписей. Панель также формирует область исключения, уменьшая пересечение текста на графике с интерфейсом.

Система визуального обновления ограничена по частоте, чтобы снизить ненужную нагрузку при быстром потоке тиков.

Основные возможности

Основные сигналы по закрытым свечам без перерисовки

Подтверждение по завершённым свечам старших таймфреймов

Адаптивная система комплексной оценки

Сетапы Пробой, Откат, Разворот и Продолжение

Торговые карты с Entry, SL, TP1, TP2 и TP3

Постоянные карты отдельно для каждого символа

Интеллектуальные сигналы повторного входа в том же направлении

Метки достижения целей и Stop Loss

Автоматические профили рынков

Стили Safe, Balanced и Active

Фильтрация по торговым сессиям

Подтверждение на нескольких таймфреймах

Статистика только по основным сигналам

Настраиваемое количество исторических сигналов

Всплывающие, push- и звуковые уведомления

Стандартная панель управления

Тема Artemis и автоматический Chart Shift

Рекомендуемое использование

Artemis Scalp X Pro предназначен прежде всего для поиска возможностей и планирования сделок на младших таймфреймах.

Рекомендуемые начальные настройки:

Forex: M5 или M15

Золото: M5 или M15

Индексы: M5

Криптовалюты: M15 или H1

Начните с профиля Auto и стиля Balanced. Дайте индикатору загрузить достаточный объём исторических данных для корректной инициализации статистики и подтверждений старших таймфреймов.

Важно

Artemis Scalp X Pro является индикатором, а не автоматическим торговым роботом. Он не открывает и не управляет реальными ордерами.

Сигналы и статистика основаны на исторических данных и не гарантируют будущих результатов. Спред, проскальзывание, скорость исполнения и котировки брокера могут повлиять на реальные результаты торговли.

Используйте подходящее управление риском и протестируйте индикатор на демо-счёте перед торговлей реальными средствами.

Artemis Scalp X Pro

Интеллект комплексного анализа. Постоянные торговые карты. Более ясные решения.