TTP MT5 to Telegram Signal Sender
- Утилиты
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Elham AfsharpourЯ опытный разработчик программного обеспечения для трейдинга с 8-летним опытом программирования, особенно в Python, C++ и MQL5. Последние 2 года я в основном занимаюсь разработкой Expert Advisors, пользовательских индикаторов, торговых инструментов и систем автоматизации для MetaTrader.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Публикуйте информацию об активности позиций MetaTrader 5 непосредственно в собственный чат, группу или канал Telegram с настраиваемыми сообщениями, скриншотами графика и организованными торговыми обновлениями.
Telegram Trade Publisher — это утилита мониторинга и публикации для трейдеров, поставщиков сигналов и торговых сообществ. Она отслеживает позиции на всём счёте MT5 и отправляет выбранные события через Telegram Bot API.
Утилита не открывает, не закрывает и не изменяет сделки.
Основные возможности
- Уведомления о новых позициях с символом, направлением, объёмом, ценой входа, Stop Loss, Take Profit, риском, соотношением риска к прибыли, временем и данными позиции
- Опциональный скриншот графика для новых позиций
- Скриншот и сообщение об открытии отправляются вместе как одна фотография Telegram с подписью
- Уведомления об увеличении объёма позиции
- Уведомления о частичном и полном закрытии
- Оповещения об изменении Stop Loss и Take Profit
- Отдельное определение безубытка и трейлинг-стопа
- Уведомления об изменении процента риска
- Обновления могут отправляться ответом на исходное сообщение об открытии
- Сохранение связей сообщений после перезапуска терминала
- Мониторинг ручных сделок, сделок советников или выбранных Magic Number
- Включение или исключение указанного Magic Number
- Опциональная фильтрация по списку символов
- Опциональная публикация позиций, уже открытых при запуске утилиты
- Поддержка тем форума Telegram
- Опциональный псевдоним счёта, номер счёта и адрес канала в нижней части сообщения
Визуальный редактор сообщений
Создавайте и изменяйте формат каждого уведомления непосредственно на графике.
Редактор поддерживает:
- Обычный текст и многострочные сообщения
- Жирное, курсивное и подчёркнутое форматирование
- Эмодзи
- Отмену и повтор действий
- Предварительный просмотр
- Копирование и вставку
- Прокручиваемое редактирование документа
- Вставляемые заполнители: {symbol} , {direction} , {entry} , {sl} , {tp} , {volume} , {profit} , {risk_percent} , {rr} , {reason} , {time} , {position_id} и другие
- Отдельные шаблоны для каждого типа уведомлений
Шаблоны сохраняются локально и могут автоматически перезагружаться.
Панель управления на графике
Компактная панель позволяет:
- Приостанавливать и возобновлять публикацию
- Отдельно включать и отключать каждый тип уведомлений
- Открывать редактор сообщений
- Сохранять состояния переключателей после перезапуска MT5
При необходимости события могут оставаться в очереди, пока публикация приостановлена.
Надёжная доставка
Утилита взаимодействует напрямую с Telegram Bot API. Python-мост, внешнее приложение или DLL не требуются.
Неотправленные сообщения автоматически повторяются, а сохранённые связи ответов позволяют привязывать последующие обновления сделки к исходному уведомлению об открытии.
Настройка
- Создайте Telegram-бота через BotFather.
- Добавьте бота в личный чат, группу или канал.
- Введите токен бота и Chat ID в настройках утилиты.
- Добавьте https://api.telegram.org в список разрешённых WebRequest URL в MetaTrader 5.
- Прикрепите утилиту к одному графику и включите Algo Trading.
Рекомендуемое позиционирование на Маркете
Многие базовые Telegram-уведомители сосредоточены главным образом на открытии и закрытии сделок, тогда как более продвинутые решения добавляют частичные закрытия, изменения параметров, скриншоты или настраиваемый текст.
Сильные стороны этого продукта:
- Визуальный редактор сообщений в стиле Word вместо длинных полей шаблонов
- Отдельные переключатели на графике для каждого типа уведомлений
- Подробное отслеживание жизненного цикла сделки, включая увеличение объёма, безубыток, трейлинг-стоп и изменение риска
- Постоянные ответы в ветке исходного сообщения об открытии
- Единая публикация скриншота с сообщением об открытии в качестве подписи
- Гибкая фильтрация ручных сделок, Magic Number и символов
- Прямое подключение к Telegram без внешнего моста
В готовом описании не используются обещания прибыли, превосходные утверждения, внешние ссылки и декоративные эмодзи, что соответствует правилам публикации в MQL5 Market.