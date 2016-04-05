TTP MT5 to Telegram Signal Sender

Telegram Trade Publisher для MT5

Публикуйте информацию об активности позиций MetaTrader 5 непосредственно в собственный чат, группу или канал Telegram с настраиваемыми сообщениями, скриншотами графика и организованными торговыми обновлениями.

Telegram Trade Publisher — это утилита мониторинга и публикации для трейдеров, поставщиков сигналов и торговых сообществ. Она отслеживает позиции на всём счёте MT5 и отправляет выбранные события через Telegram Bot API.

Утилита не открывает, не закрывает и не изменяет сделки.

Основные возможности

Уведомления о новых позициях с символом, направлением, объёмом, ценой входа, Stop Loss, Take Profit, риском, соотношением риска к прибыли, временем и данными позиции

Опциональный скриншот графика для новых позиций

Скриншот и сообщение об открытии отправляются вместе как одна фотография Telegram с подписью

Уведомления об увеличении объёма позиции

Уведомления о частичном и полном закрытии

Оповещения об изменении Stop Loss и Take Profit

Отдельное определение безубытка и трейлинг-стопа

Уведомления об изменении процента риска

Обновления могут отправляться ответом на исходное сообщение об открытии

Сохранение связей сообщений после перезапуска терминала

Мониторинг ручных сделок, сделок советников или выбранных Magic Number

Включение или исключение указанного Magic Number

Опциональная фильтрация по списку символов

Опциональная публикация позиций, уже открытых при запуске утилиты

Поддержка тем форума Telegram

Опциональный псевдоним счёта, номер счёта и адрес канала в нижней части сообщения

Визуальный редактор сообщений

Создавайте и изменяйте формат каждого уведомления непосредственно на графике.

Редактор поддерживает:

Обычный текст и многострочные сообщения

Жирное, курсивное и подчёркнутое форматирование

Эмодзи

Отмену и повтор действий

Предварительный просмотр

Копирование и вставку

Прокручиваемое редактирование документа

Вставляемые заполнители: {symbol} , {direction} , {entry} , {sl} , {tp} , {volume} , {profit} , {risk_percent} , {rr} , {reason} , {time} , {position_id} и другие

Отдельные шаблоны для каждого типа уведомлений

Шаблоны сохраняются локально и могут автоматически перезагружаться.

Панель управления на графике

Компактная панель позволяет:

Приостанавливать и возобновлять публикацию

Отдельно включать и отключать каждый тип уведомлений

Открывать редактор сообщений

Сохранять состояния переключателей после перезапуска MT5

При необходимости события могут оставаться в очереди, пока публикация приостановлена.

Надёжная доставка

Утилита взаимодействует напрямую с Telegram Bot API. Python-мост, внешнее приложение или DLL не требуются.

Неотправленные сообщения автоматически повторяются, а сохранённые связи ответов позволяют привязывать последующие обновления сделки к исходному уведомлению об открытии.

Настройка

Создайте Telegram-бота через BotFather. Добавьте бота в личный чат, группу или канал. Введите токен бота и Chat ID в настройках утилиты. Добавьте https://api.telegram.org в список разрешённых WebRequest URL в MetaTrader 5. Прикрепите утилиту к одному графику и включите Algo Trading.

Рекомендуемое позиционирование на Маркете

Многие базовые Telegram-уведомители сосредоточены главным образом на открытии и закрытии сделок, тогда как более продвинутые решения добавляют частичные закрытия, изменения параметров, скриншоты или настраиваемый текст.

Сильные стороны этого продукта:

Визуальный редактор сообщений в стиле Word вместо длинных полей шаблонов

Отдельные переключатели на графике для каждого типа уведомлений

Подробное отслеживание жизненного цикла сделки, включая увеличение объёма, безубыток, трейлинг-стоп и изменение риска

Постоянные ответы в ветке исходного сообщения об открытии

Единая публикация скриншота с сообщением об открытии в качестве подписи

Гибкая фильтрация ручных сделок, Magic Number и символов

Прямое подключение к Telegram без внешнего моста

В готовом описании не используются обещания прибыли, превосходные утверждения, внешние ссылки и декоративные эмодзи, что соответствует правилам публикации в MQL5 Market.