TTP MT5 to Telegram Signal Sender

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    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    Я опытный разработчик программного обеспечения для трейдинга с 8-летним опытом программирования, особенно в Python, C++ и MQL5. Последние 2 года я в основном занимаюсь разработкой Expert Advisors, пользовательских индикаторов, торговых инструментов и систем автоматизации для MetaTrader.
    6 продуктов
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
Telegram Trade Publisher для MT5

Публикуйте информацию об активности позиций MetaTrader 5 непосредственно в собственный чат, группу или канал Telegram с настраиваемыми сообщениями, скриншотами графика и организованными торговыми обновлениями.

Telegram Trade Publisher — это утилита мониторинга и публикации для трейдеров, поставщиков сигналов и торговых сообществ. Она отслеживает позиции на всём счёте MT5 и отправляет выбранные события через Telegram Bot API.

Утилита не открывает, не закрывает и не изменяет сделки.

Основные возможности

  • Уведомления о новых позициях с символом, направлением, объёмом, ценой входа, Stop Loss, Take Profit, риском, соотношением риска к прибыли, временем и данными позиции
  • Опциональный скриншот графика для новых позиций
  • Скриншот и сообщение об открытии отправляются вместе как одна фотография Telegram с подписью
  • Уведомления об увеличении объёма позиции
  • Уведомления о частичном и полном закрытии
  • Оповещения об изменении Stop Loss и Take Profit
  • Отдельное определение безубытка и трейлинг-стопа
  • Уведомления об изменении процента риска
  • Обновления могут отправляться ответом на исходное сообщение об открытии
  • Сохранение связей сообщений после перезапуска терминала
  • Мониторинг ручных сделок, сделок советников или выбранных Magic Number
  • Включение или исключение указанного Magic Number
  • Опциональная фильтрация по списку символов
  • Опциональная публикация позиций, уже открытых при запуске утилиты
  • Поддержка тем форума Telegram
  • Опциональный псевдоним счёта, номер счёта и адрес канала в нижней части сообщения

Визуальный редактор сообщений

Создавайте и изменяйте формат каждого уведомления непосредственно на графике.

Редактор поддерживает:

  • Обычный текст и многострочные сообщения
  • Жирное, курсивное и подчёркнутое форматирование
  • Эмодзи
  • Отмену и повтор действий
  • Предварительный просмотр
  • Копирование и вставку
  • Прокручиваемое редактирование документа
  • Вставляемые заполнители: {symbol} , {direction} , {entry} , {sl} , {tp} , {volume} , {profit} , {risk_percent} , {rr} , {reason} , {time} , {position_id} и другие
  • Отдельные шаблоны для каждого типа уведомлений

Шаблоны сохраняются локально и могут автоматически перезагружаться.

Панель управления на графике

Компактная панель позволяет:

  • Приостанавливать и возобновлять публикацию
  • Отдельно включать и отключать каждый тип уведомлений
  • Открывать редактор сообщений
  • Сохранять состояния переключателей после перезапуска MT5

При необходимости события могут оставаться в очереди, пока публикация приостановлена.

Надёжная доставка

Утилита взаимодействует напрямую с Telegram Bot API. Python-мост, внешнее приложение или DLL не требуются.

Неотправленные сообщения автоматически повторяются, а сохранённые связи ответов позволяют привязывать последующие обновления сделки к исходному уведомлению об открытии.

Настройка

  1. Создайте Telegram-бота через BotFather.
  2. Добавьте бота в личный чат, группу или канал.
  3. Введите токен бота и Chat ID в настройках утилиты.
  4. Добавьте https://api.telegram.org в список разрешённых WebRequest URL в MetaTrader 5.
  5. Прикрепите утилиту к одному графику и включите Algo Trading.

Рекомендуемое позиционирование на Маркете

Многие базовые Telegram-уведомители сосредоточены главным образом на открытии и закрытии сделок, тогда как более продвинутые решения добавляют частичные закрытия, изменения параметров, скриншоты или настраиваемый текст.

Сильные стороны этого продукта:

  • Визуальный редактор сообщений в стиле Word вместо длинных полей шаблонов
  • Отдельные переключатели на графике для каждого типа уведомлений
  • Подробное отслеживание жизненного цикла сделки, включая увеличение объёма, безубыток, трейлинг-стоп и изменение риска
  • Постоянные ответы в ветке исходного сообщения об открытии
  • Единая публикация скриншота с сообщением об открытии в качестве подписи
  • Гибкая фильтрация ручных сделок, Magic Number и символов
  • Прямое подключение к Telegram без внешнего моста

В готовом описании не используются обещания прибыли, превосходные утверждения, внешние ссылки и декоративные эмодзи, что соответствует правилам публикации в MQL5 Market.


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Gao Sun Liu
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Golden Route home MT5 calculates the average prices of BUY (LONG) and SELL (SHORT) open positions, taking into account the size of open positions, commissions and swaps. The indicator builds the average line of LONG open positions, after crossing which, from the bottom up, the total profit for all LONG positions for the current instrument becomes greater than 0. The indicator builds the average line of SHORT open positions, after crossing which, from top to bottom, the total profit for all SH
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
Утилиты
Do you want an EA with small stoploss? Do you want an EA that is just in and out of market? Gold looks at several MT5 It is ONLY buying when the market opens and with a window of 10 minutes or less. It uses pre-market price so be sure your broker has that.   This strategies (yes, it is 2 different strategies that can be used with 3 different charts) have tight stoplosses and a takeprofit that often will be reached within seconds! The strategies are well proven. I have used them manually for
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Утилиты
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Patience is the key. The strategies are based on: - Tendency - Momentum + High Volatility - Dawn Scalper + Support Resistence. Again, patience is the key. No bot is flawless, sometimes it will work seamlessly, sometimes it simply won't.  it's up to you manage its risk and make it a great friend to trade automatically with fantastic strategies. Best regards, Good luck., Pablo Maruk.
WEB MT5 Licensing
Louis Allotey
Утилиты
ABOUT THE PRODUCT Your all-in-one licensing software is now available. End users are typically granted the right to make one or more copies of software without infringing on third-party rights. The license also specifies the obligations of the parties to the license agreement and may impose limitations on how the software can be used. AIM OF THE SOFTWARE The purpose of this system is to provide you with a one-of-a-kind piece of software that will help you license and securely track your MT4/MT5
Service that warns you of your margin level
Serge Hilaire O Collin
Утилиты
The purpose of this service is to warn you when the percentage of the margin level exceeds either a threshold up or down. Notification is done by email and/or message on mobile in the metatrader app. The frequency of notifications is either at regular time intervals or by step of variation of the margin. The parameters are: - Smartphone (true or false): if true, enables mobile notifications. The default value is false. The terminal options must be configured accordingly. - email (true or false)
GoodtradeGoodX Tradercropy A
Shan Chen Mei
Утилиты
基于Goodtrade/GoodX 券商推出的黄金双仓对冲套利的交易模型/策略/系统，在日常的操作遇到的问题： 1、B账户跟随A账户即刻下单。 2：A账户 下单后  B账户 自动抄写止损止盈。 3：A账户平仓B账户同时平仓。 4：B账户平仓A账户也平仓。 5：不利点差下拒绝下单。 6：增加有利点值因子。 通过解决以上问题，改变了熬夜、手工出错、长期盯盘、紧张、恐慌、担心、睡眠不足、饮食不规律、精力不足等问题 目前解决这些问题后,有效提升了工作效率和盈利比例，由原来月10%盈利率提升到月45%的最佳盈利率。 原来的一名交易员只能管理操作两组账户，通过此EA提高到操作管理高达16组交易账户，或许你可以超越我们的记录，期待你的经验交流。 此EA分为： GoodtradeGoodX Tradercropy A       GoodtradeGoodX Tradercropy B     是一个组合EA，假设您购买的额  GoodtradeGoodX Tradercropy   A  必须同时购买 GoodtradeGoodX Tradercropy   B  两个组合使用会到最佳效果。   
BOTON para trading manual
Cesar Juan Flores Navarro
Утилиты
El EA Boton pone botones de Buy y Sell en la pantalla Ideal para usuarios que habren muchas ordenes y diferentes pares 9 botones buy desde 0.01 al 0.09 y 9 botones sell de 0.01 al 0.09 9 botones buy desde 0.1 al 0.9 y 9 botones sell de 0.1 al 0.9 Boton Close buy y sell Boton Close buy positivos y Boton Sell positivos Boton Close buy negativos y Boton Sell negativos un boton close all y botones buy de 1, 5 y 10 y botones de sell 1,5, 10
MK Trade Helper mt5
Mikhail Kulagin
Утилиты
Отличный помощник для тех кто грамотно распоряжается своими рисками. Данный помощник просто не заменим если у вас всегда должен быть фиксированный риск на сделку. Помогает автоматически высчитывать лот в зависимости от вашего риска. Теперь можно не беспокоиться о том каким будет ваш Stoploss, риск всегда будет одинаковый. Считает объем сделок как для рыночных ордеров так и для отложенных. Удобный и интуитивно понятный интерфейс, так же есть некоторые дополнительные функции для упрощения вашей то
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
Утилиты
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special  Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Утилиты
Introducing TEAB Builder - The Ultimate MT5 Expert Advisor for Profoundly Profitable and Customizable Trading!     Are you ready to take your trading to the next level? Meet TEAB Builder, an advanced MT5 Expert Advisor designed to provide unparalleled flexibility, high-profit potential, and an array of powerful features to enhance your trading experience. With TEAB Builder, you can effortlessly trade with any indicator signal, allowing you to capitalize on a wide range of trading strategies.  
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