TradePilot Essential MT4

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TradePilot Essential — это практичный торговый инструмент для MT4 и MT5, который объединяет размещение ордеров, управление позициями и контроль рисков в одной понятной панели непосредственно на графике.

Вместо открытия нескольких окон или отдельного изменения каждого ордера трейдеры могут выполнять основные операции через централизованный интерфейс, одновременно отслеживая информацию о счёте, торговый объём и текущее состояние позиций.

Быстрое и гибкое размещение ордеров

TradePilot Essential поддерживает как рыночные, так и отложенные ордера, включая Buy, Sell, Buy Pending (Stop/Limit) и Sell Pending (Stop/Limit).

Уровни Entry, Stop Loss и Take Profit можно подготовить с помощью интерактивных ценовых линий, отображаемых непосредственно на графике. Эти линии можно перемещать на необходимые ценовые уровни, что делает настройку и корректировку ордеров более наглядной и удобной.

Несколько методов расчёта размера позиции

Торговый объём может рассчитываться с использованием:

Фиксированного размера лота

Суммы риска в валюте счёта

Процента риска, рассчитанного на основе баланса счёта

При выборе метода, основанного на риске, TradePilot Essential рассчитывает торговый объём в соответствии с расстоянием между ценой входа и уровнем Stop Loss.

Централизованное управление позициями

Панель предоставляет ряд функций для управления активными позициями и отложенными ордерами:

Закрыть все позиции

Удалить все отложенные ордера

Закрыть половину текущего объёма

Закрыть одну четверть текущего объёма

Закрыть позиции Buy или Sell по отдельности

Закрыть прибыльные или убыточные позиции

...

Панель также отображает общее количество ордеров и совокупный объём позиций Buy и Sell, позволяя пользователям быстро оценить свою текущую торговую экспозицию.

Цена безубыточности и общее управление SL/TP

Функция Show BE отображает совокупную цену безубыточности нескольких позиций с учётом их объёмов и применимых торговых издержек.

TradePilot Essential также включает:

Set SL All для применения общего уровня Stop Loss

для применения общего уровня Stop Loss Set TP All для применения общего уровня Take Profit

для применения общего уровня Take Profit Remove All SL, TP для удаления существующих уровней Stop Loss и Take Profit

Эти функции помогают пользователям управлять несколькими позициями без необходимости изменять каждый ордер по отдельности.

Гибкий Trailing Stop

Встроенный модуль Trailing Stop включает настраиваемые параметры для:

Прибыли для активации

Расстояния Stop Loss

Шага трейлинга

Trailing Stop можно применять ко всем позициям одновременно или управлять им отдельно для каждого ордера. В зависимости от выбранного режима его значения могут рассчитываться в денежных единицах или пунктах.

Понятный интерфейс на графике

Панель организует свои функции в чётко определённые разделы для размещения ордеров, управления ценовыми линиями, расчёта размера позиции, закрытия ордеров, отображения цены безубыточности, общего управления SL/TP и управления Trailing Stop.

Она также отображает основную торговую информацию, включая:

Текущий символ и таймфрейм

Серверное время

Баланс и средства

Цены Bid и Ask

Текущий спред

Выбранный торговый объём

Общее количество ордеров и совокупный объём позиций

Итог

TradePilot Essential предназначен для упрощения повседневных торговых операций в MT4 и MT5. Его централизованная панель на графике предоставляет прямой доступ к размещению ордеров, управлению позициями, расчёту объёма, функциям Stop Loss, Take Profit, безубыточности и Trailing Stop в рамках единого интерфейса.

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