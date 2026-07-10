TradePilot Essential MT4

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TradePilot Essential — это практичный торговый инструмент для MT4 и MT5, который объединяет размещение ордеров, управление позициями и контроль рисков в одной понятной панели непосредственно на графике.

Вместо открытия нескольких окон или отдельного изменения каждого ордера трейдеры могут выполнять основные операции через централизованный интерфейс, одновременно отслеживая информацию о счёте, торговый объём и текущее состояние позиций.

Быстрое и гибкое размещение ордеров

TradePilot Essential поддерживает как рыночные, так и отложенные ордера, включая Buy, Sell, Buy Pending (Stop/Limit) и Sell Pending (Stop/Limit).

Уровни Entry, Stop Loss и Take Profit можно подготовить с помощью интерактивных ценовых линий, отображаемых непосредственно на графике. Эти линии можно перемещать на необходимые ценовые уровни, что делает настройку и корректировку ордеров более наглядной и удобной.

Несколько методов расчёта размера позиции

Торговый объём может рассчитываться с использованием:

  • Фиксированного размера лота
  • Суммы риска в валюте счёта
  • Процента риска, рассчитанного на основе баланса счёта

При выборе метода, основанного на риске, TradePilot Essential рассчитывает торговый объём в соответствии с расстоянием между ценой входа и уровнем Stop Loss.

Централизованное управление позициями

Панель предоставляет ряд функций для управления активными позициями и отложенными ордерами:

  • Закрыть все позиции
  • Удалить все отложенные ордера
  • Закрыть половину текущего объёма
  • Закрыть одну четверть текущего объёма
  • Закрыть позиции Buy или Sell по отдельности
  • Закрыть прибыльные или убыточные позиции
  • ...

Панель также отображает общее количество ордеров и совокупный объём позиций Buy и Sell, позволяя пользователям быстро оценить свою текущую торговую экспозицию.

Цена безубыточности и общее управление SL/TP

Функция Show BE отображает совокупную цену безубыточности нескольких позиций с учётом их объёмов и применимых торговых издержек.

TradePilot Essential также включает:

  • Set SL All для применения общего уровня Stop Loss
  • Set TP All для применения общего уровня Take Profit
  • Remove All SL, TP для удаления существующих уровней Stop Loss и Take Profit

Эти функции помогают пользователям управлять несколькими позициями без необходимости изменять каждый ордер по отдельности.

Гибкий Trailing Stop

Встроенный модуль Trailing Stop включает настраиваемые параметры для:

  • Прибыли для активации
  • Расстояния Stop Loss
  • Шага трейлинга

Trailing Stop можно применять ко всем позициям одновременно или управлять им отдельно для каждого ордера. В зависимости от выбранного режима его значения могут рассчитываться в денежных единицах или пунктах.

Понятный интерфейс на графике

Панель организует свои функции в чётко определённые разделы для размещения ордеров, управления ценовыми линиями, расчёта размера позиции, закрытия ордеров, отображения цены безубыточности, общего управления SL/TP и управления Trailing Stop.

Она также отображает основную торговую информацию, включая:

  • Текущий символ и таймфрейм
  • Серверное время
  • Баланс и средства
  • Цены Bid и Ask
  • Текущий спред
  • Выбранный торговый объём
  • Общее количество ордеров и совокупный объём позиций
Итог

TradePilot Essential предназначен для упрощения повседневных торговых операций в MT4 и MT5. Его централизованная панель на графике предоставляет прямой доступ к размещению ордеров, управлению позициями, расчёту объёма, функциям Stop Loss, Take Profit, безубыточности и Trailing Stop в рамках единого интерфейса.


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Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
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Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Supertrend Fakeout является усовершенствованной версией классического индикатора Supertrend , разработанного для обеспечения более надежных сигналов тренда. Благодаря включению таких усовершенствованных функций, как Fakeout Index Limit и Fakeout ATR Mult, этот индикатор помогае
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SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.55 (11)
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Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – универсальный и мощный инструмент, созданный, чтобы помочь вам оставаться впереди рыночных трендов, с возможностью настройки и оповещениями в реальном времени. Следуя проверенной логике SuperTrend от Kivanc Ozbilgic , этот инд
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Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
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Duc Hoan Nguyen
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Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (10)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Увеличьте свои торговые преимущества с помощью Follow Line MT5 с сканером, передового индикатора на основе волатильности, разработанного для серьезных трейдеров. Этот инструмент сочетает в себе силу полос Боллинджера с настраиваемыми параметрами, предлагая точные данные о движениях цен.
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Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Volumetric Order Blocks Multi Timeframe – мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся получить глубокие инсайты о рыночном поведении, выявляя ключевые ценовые области, где значительные участники рынка накапливают ордера. Эти области, известные как объемные бло
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
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Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.33 (6)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Supertrend Fakeout является усовершенствованной версией классического индикатора Supertrend , разработанного для обеспечения более надежных сигналов тренда. Благодаря включению таких усовершенствованных функций, как Fakeout Index Limit и Fakeout ATR Mult, этот индикатор помогае
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Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner — это современный торговый инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении критически важных трендов и определении прорывов в режиме реального времени. Благодаря автоматически создаваемым трендовым линиям на основе точек поворота, этот индикато
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем революционный индикатор RSI Kernel Optimized with Scanner— передовой инструмент, который переосмысливает традиционный анализ RSI, интегрируя мощный алгоритм оценки плотности ядра (KDE). Этот продвинутый индикатор не только предоставляет информацию о рыночных трендах в реальн
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me В постоянно меняющемся мире финансовых торгов точное определение и анализ уровней поддержки и сопротивления имеют решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений. SnR Retest and Break Multi-Timeframe — это индикатор поддержки и сопротивления, разработанный для улучшени
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3.33 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me На динамичных финансовых рынках выявление сигналов разворота тренда является необходимым для эффективной торговли. RSI Divergence Scanner предназначен для того, чтобы помочь вам точно и эффективно обнаруживать сигналы дивергенции RSI по различным валютным парам и временным интервалам. См
FREE
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Увеличьте свои торговые преимущества с помощью Follow Line с сканером, передового индикатора на основе волатильности, разработанного для серьезных трейдеров. Этот инструмент сочетает в себе силу полос Боллинджера с настраиваемыми параметрами, предлагая точные данные о движениях цен. See
FREE
RSI Divergence MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me На динамичных финансовых рынках выявление сигналов разворота тренда является необходимым для эффективной торговли. RSI Divergence Scanner предназначен для того, чтобы помочь вам точно и эффективно обнаруживать сигналы дивергенции RSI по различным валютным парам и временным интервалам. См
FREE
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – универсальный и мощный инструмент, созданный, чтобы помочь вам оставаться впереди рыночных трендов, с возможностью настройки и оповещениями в реальном времени. Вы можете настроить метод расчета ATR между RMA (относительная скользя
FREE
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор AI Channels использует скользящую кластеризацию K-means — мощный метод машинного обучения в анализе кластеров — для предоставления реальных данных о тенденциях цен. Этот индикатор создает адаптивные каналы на основе кластеризованных ценовых данных, что позволяет трейдерам прини
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe — это продвинутый инструмент технического анализа, разработанный для профессиональных трейдеров, помогающий выявлять потенциальные зоны разворота цен путем сочетания ключевых рыночных сигналов и паттернов. С возможностями отображения на нескол
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор AI Channels использует скользящую кластеризацию K-means — мощный метод машинного обучения в анализе кластеров — для предоставления реальных данных о тенденциях цен. Этот индикатор создает адаптивные каналы на основе кластеризованных ценовых данных, что позволяет трейдерам прини
FREE
SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Откройте для себя мощь искусственного интеллекта с SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner , революционным торговым инструментом для MetaTrader 5 (MT5). Этот индикатор переосмысливает рыночный анализ, сочетая кластеризацию K-means с широко популярным индикатором SuperTrend, предоставля
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Обзор OA SnR Power — это мощный инструмент, созданный для трейдеров, чтобы идентифицировать и оценивать силу уровней поддержки и сопротивления. Используя такие ключевые факторы, как объем торгов, частота откатов и количество ретестов, этот индикатор предоставляет комплексный обзор крити
FREE
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Трехбарного Разворота предлагает мощный инструмент для трейдеров, автоматически определяя и подчеркивая трехбарные разворотные паттерны на графике цен. Этот индикатор служит ценным ресурсом для обнаружения потенциальных разворотов тренда и позволяет пользователям улучшать точно
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Liquidity Pools – это продвинутый инструмент, который определяет и отмечает потенциальные зоны ликвидности на графике, анализируя области с частыми касаниями и объемом торговли в каждой зоне. Этот инструмент дает трейдерам полное представление о рыночной динамике, помогая им пр
Zero Lag MA Trend Levels MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Zero Lag MA Trend Levels MT5 с функцией сканера объединяет Zero-Lag скользящую среднюю (ZLMA) с обычной экспоненциальной скользящей средней (EMA), предоставляя трейдерам полное представление о рыночной динамике и ключевых уровнях цен. Кроме того, благодаря функциям сканера и оп
Zero Lag MA Trend Levels MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Zero Lag MA Trend Levels с функцией сканера объединяет Zero-Lag скользящую среднюю (ZLMA) с обычной экспоненциальной скользящей средней (EMA), предоставляя трейдерам полное представление о рыночной динамике и ключевых уровнях цен. Кроме того, благодаря функциям сканера и оповещ
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me В условиях современной нестабильной финансовой торговли точное определение уровней поддержки и сопротивления имеет решающее значение для принятия обоснованных решений трейдерами. Predictive Ranges Scanner Multi-TF — это продвинутый инструмент, разработанный для сканирования и прогнозиров
Predictive Ranges MT5 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me В условиях современной нестабильной финансовой торговли точное определение уровней поддержки и сопротивления имеет решающее значение для принятия обоснованных решений трейдерами. Predictive Ranges Scanner Multi-TF — это продвинутый инструмент, разработанный для сканирования и прогнозиров
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем революционный индикатор RSI Kernel Optimized with Scanner для MT5 — передовой инструмент, который переосмысливает традиционный анализ RSI, интегрируя мощный алгоритм оценки плотности ядра (KDE). Этот продвинутый индикатор не только предоставляет информацию о рыночных трендах
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Volumetric Order Blocks Multi Timeframe – мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся получить глубокие инсайты о рыночном поведении, выявляя ключевые ценовые области, где значительные участники рынка накапливают ордера. Эти области, известные как объемные бло
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.43 (7)
Эксперты
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Давайте начнем с выдающихся особенностей: Советник оснащен ФИЛЬТРОМ НОВОСТЕЙ и ФИЛЬТРОМ RSI. Низкий риск (некоторые валютные пары имеют просадку <10%, даже 5%). Этот советник не использует функции мартингейла или сетки. Советник может отображать визуальные зоны для ручной торговли, если
ML Adaptive SuperTrend MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Откройте возможности передового машинного обучения с Machine Learning Adaptive SuperTrend , инновационным индикатором, разработанным для плавной адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Благодаря интеграции кластеризации методом k-средних с методологией SuperTrend, этот индикатор позв
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