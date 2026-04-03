Entry trigger

Краткое описание: Доминируйте на рынке с помощью индикатора, который превращает анализ в результаты: безопасные точки входа, короткие стоп-лоссы и длинные целевые уровни на любом активе или таймфрейме.

Подробное описание: Вам больше не нужно гадать, когда входить или выходить из сделки. Этот индикатор создан для предоставления четких и надежных сигналов, снижая тревогу и повышая вашу уверенность в принятии решений.

• Точность, приносящая прибыль: точки для легких сигналов, цветные стрелки для сильных сигналов и золотые стрелки для уникальных возможностей.

• Полная универсальность: работает на любом активе, таймфрейме или рынке.

• Интеллектуальное управление рисками: короткие стоп-лоссы и длинные целевые уровни, максимизирующие прибыль и защищающие ваш капитал.

• Эмоциональная уверенность: меньше стресса, больше ясности и твердых решений.

• Стратегическая гибкость: используйте в качестве основной торговой стратегии или для подтверждения существующих стратегий.

Это не просто еще один индикатор. Это универсальный инструмент, который дает вам преимущество на Форексе, B3 или любом другом рынке. Сочетая простоту и мощность, он создан для трейдеров, которые хотят получать стабильные результаты без лишних сложностей.
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Gartley Hunter Multi
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5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
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Francisco Mandomo Simbine
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Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
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