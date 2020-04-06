ECNture Raging Gold

Золото, популярный торговый инструмент для трейдеров. Имеет доступные условия для долгосрочной торговли и для скальпинга с быстрыми прибылями.

Прочитайте, не ищите между строк, только так вы поймёте, что это за монстер, это слово я кричал когда мои ключи открыли замок в мир торговли которая встряхнула меня всего и открыло ещё множество дверей, как в торговле, так и в карьере.

Звёзды судьбы привели меня создать торгового робота для торговли на золото. Именно на золото. Это не только постоянные тесты, поиски, расчёты и долгие разработки. Это модель, которая приблизилась к идеалам стабильной торговли на золото спустя историю опираясь больше чем на бэк тест.

Тут играет роль алгоритм который доказывает свою работоспособность на:

Валютах – EURUSD GBPUSD

Акциях – Apple, AMD, Amazon, Boeing, Broadcom, Chevron, Citigroup, Google, Home.Depot, IBM, JP Morgan, Nike, NVDA, QUALCOMM, Starbucks, Tesla, U.Health примерно 80% из проверенных. Многие из них имеют средний спред ниже того на котором проводились тесты.

Bitcoin – Стабильный вечный прирост вверх.

Расчёты алгоритма для валют. Были выведены около пяти лет назад. Ещё тогда я создал робота для торговли на EURUSD который проходил бек тест с 2009 года по 2019 с постоянным приростом вверх, но порой с долгими остановками со флэтовым балансом. Так я им не торговал, попробовал торговать, но не продолжил, не было терпения. В итоге мой бот остался в архивах пока я продолжал искать и создавать лучшее что мог.

На сегодняшний день тот же бэк тест проходит историю моего отсутствия, те 5-6 лет которые я почти не прикасался к нему. С доступным спрэдом. С теме же параметрами. Если бы я тогда положил тысячу долларов у подходящего брокера, то мог бы сейчас наблюдать хорошие прибыли.

Не буду утомлять долгими подробностями, с радостью рассказал бы за чашкой кофе в кафе у моря. Для хорошей сделки всегда приятна встреча вместо дигитального расчёта.

Ближе к делу. Что он может. Излагаю по порядку:

- Акции. Тесты тестера стратегий по акциям, проходят отлично, по реальным спредам популярных брокеров.

Но я вовремя заметил, то на визуальном тесте, стоп ордера срабатывают во время гапов, когда торги по акциям закрыты.

Прежде чем забыть про акции, я загуглил "торговля акциями 24/7" и нашёл два брокера которые дают такую возможность, не 24/7 но по 22 или 24 часа с выходными.

И это брокеры с поддержкой MT4.

Я пока не взялся настроить токую торговлю у себя.

С этим ботом у вас будет возможность протестировать самому, поторговать на демо и возможно вы поймаете свою удачу торгуя акциями.

Бот так же может выступать генераторам сигналов входа и выхода по акциям, что очень востребовано среди любителей торговли акциями, которые сами в них не разбираются.





- Валюта. Мои новые параметры проходят тест на EURUSD GBPUSD с хорошим приростом, снова доказывая универсальность алгоритма, но спред 2 без комиссий, это не реально.

Я оставляю в боте свои старые настройки для EURUSD, которые проходили тест ещё около 5-6 лет назад. С 2009 года, а также несколько новых модов.

Однако по тестам, может быть и затишье в приросте, при торговле риском вряд ли сольёт депозит, но стоит быть готовым подождать. Оптимально запустить и не трогать счёт 2 года и выше.

Кстати даже на золото за долгий тест можно наблюдать просадку около месяца от последнего пика прироста, но чем меньше комиссии и спреды, тем меньше потерь и быстрее рост.

- Кофе. Хороший прирост, но спред не позволит. Если у вас есть спред до 10, напишите мне.

- Криптовалюты. В шаге от разочарования, то что тесты для Биткоин не пригодны.

Всего один час разлуки с красивыми тестами, я умножил параметры золота на 100. Алгоритм, отложенный ордер и прибыль чуть больше. Стоп лосс на минимум и со спрэдом 1500 линия прибыли погнала вверх (на тестере стратегий). При спреде 3000 уже начинает набирать больше убытков, но отдача в итоге тоже поразительная.

И есть такой брокер на рынке, со спрэдом 1500-1650 изредка подымается выше, но требует очень большой депозит для старта.

Возможно пойдёт, возможно и нет.

- Золото. Впечатляющие тесты. С учётом реальных условий брокеров.

Так как уже активно торгует на демо, мои прошлые рассуждения уже не важны. Жду не дождусь протестировать на реальном счету, требуется довольно крупный депозит.

Чётко сходится с результатами тестера стратегий. Запустил на 2 демо. На первом с обычными условиями есть прирост, но хорошо видно как прибыль поглощают большие комиссии, на лучшем брокере таких помех нет, стремительный и уверенный рост вверх.

Чуть не забыл. Работает на инструменте GOLD или XAUUSD с 2 знаками после запятой. Для трёхзначных, добавлю настройки с ratio: 1 к 10 позже, если вам срочно, то напишите мне.

Общее для всех

Тут проходят микросделки которые закрываются почти моментально. Хоть стоп ордер может ожидать сделки целые сутки.

Но нет, мы не из тех ботов, которые откроют десятки микро сделок которые могут приостановить терминал. Лично у меня бывают зависания, так как работают около десяти терминалов сразу. При зависании лучше не чего не нажимать в торговом терминале, процесс обработки ордеров идёт в фоновом режиме и со временем вернётся в обычную работу.

Экономия на свопах. Наверное, 97%+ ордеров не будут перенесены на следующие сутки. ПО крайне мере на золото.

Просадка, по тестам остаются очень хорошие результаты при просадке около 10-20%%.

Общий алгоритм расчёта, который на одних параметрах может пройти целую группу торговых инструментов.

Мониторинг >>> >> Демо счёт с высоким успехом прямо со старта. С реального крупного регулированного брокера. Демо эмулирует реальный торговый счёт для крупных трейдеров. Где изменение цен, идентично между демо и реальным счётом. На реал ещё не запускал.

Активная торговля на золото с фиксированным лотом 0.05 и 0.1 по двух параметрам.

Можете добавить в избранное ctrl+D что бы следить ра развитием торговли.

Видео



На видео показан запуск робота, результаты тестирования на золоте, акциях и биткоине. Гибкость алгоритма доказана одним наборов расчётов.

Рекомендую установить хорошее качество, кнопка находится справа внизу.

Запуск и тестирование

В роботе я подготовил раздельные параметры алгоритма и торговли по категориям.

Валюты, крипто валюты, акции, золото. Выберете одно из желаемого во всех выборах и проведите свой первый тест на истории, желательно в хорошем качестве моделирования. С минимальным спрэдом, затем со спрэдами ваших брокеров, если они высоки, есть брокеры с доступными спрэдами, особенно для больших депозитов комиссия может быть ниже и спрэды меньше.





Настройки упрощены. Смена параметров из выпадающих меню. Посмотрите видео, с первых минут видно как запустить на золото (XAUUSD).

Другие параметры наименованы под торговые инструменты. Вы можете протестировать их.

Реальная торговля

Можно начать в любой момент, но управление рисками ваших средств, остаётся за вами. Начать сразу на реале с риск лот как на тестах, не самый умный ход.

Тестер стратегий -> Подбор брокера -> демо -> Реальный счёт с минимальным фиксированным лотом и лишь затем в свободную торговлю.





Новости

