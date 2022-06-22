Напишу индикатор/советник бесплатно
- Индикаторы: High and Low Custom levels
- Создаст ваш советник бесплатно!
- Канальная торговая система
Я пишу дипломную работу на тему "Разработка торгового робота на языке MQL4", мне нужно весь процесс разработки внести в диплом, так вот, если у вас есть идеи для индикатора/советника - поделитесь пожалуйста, я напишу все бесплатно (обращайтесь в телеграм ruzikj)
Итак, предлагаю систему:
Идём за ценой, для выхода используем трейлинг-стоп в ~2пп (настраивается)
Делаем?
Если поподробней опишите/объясните - без проблем
Суть: идём за ценой, вход делаем на каждой свече, если выбивает по стопу. Стоп ставим на пике предыдущей свечи+спред. Если минимальный Стоплевел не позволяет, тогда 2 расстояния Стоплевела.
Если по стопу не выбило, то держим позицию до тех пор, пока не уйдёт в профитную зону.
Если ушли в профит на +5пп, то переносим стоп в безубыток+1пп.
Дальше тралим позицию на ~10пп с шагом 1пп. (Это опция, проверим ТС)
Если появился противоположный сигнал - закрываем позицию.
Это первый этап. Второй набираю :)
Ловим эти движения:
Суть: идём за ценой, вход делаем на каждой свече, если выбивает по стопу. Стоп ставим на пике предыдущей свечи+спред. Если минимальный Стоплевел не позволяет, тогда 2 расстояния Стоплевела.
Если по стопу не выбило, то держим позицию до тех пор, пока не уйдёт в профитную зону.
Если ушли в профит на +5пп, то переносим стоп в безубыток+1пп.
Это первый этап. Второй набираю :)
Ловим эти движения:
Понял и принял в разарботку!
Отлично!
Тогда дополнение к первому этапу:
Подключаем индикатор АТR, ну или пишем свой код в 3 строки для проверки среднего размера свечей за период ~20. Умножаем полученное значение на коэффициент ~1.5 (настраивается)
Проверяем размер сигнальной свечи по её телу: fabs(open-close)
Его задача, отсечь входы на больших свечах, если свеча была большая - сигнал пропускаем:
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Код проверки размера за N-свечей, аналог индикатора ATR
input int range=20; // Диапазон ATR double average=0; for(int i = 1; i <= range; i++) average+=High[i]-Low[i];//fabs(Open[i]-Close[i]); average/=range; // Результат Print(average);
Я пишу дипломную работу на тему "Разработка торгового робота на языке MQL4", мне нужно весь процесс разработки внести в диплом, так вот, если у вас есть идеи для индикатора/советника - поделитесь пожалуйста, я напишу все бесплатно (обращайтесь в телеграм ruzikj)
а можно объединить два индикатора в одном окне - ( MACD -сигнальная линия. Stochastic - главная линия. )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
интересно, если на концы этих линий, прикрепить трендовую линию - будут они также, между собой пересекаться ?
а можно объединить два индикатора в одном окне - ( MACD -сигнальная линия. Stochastic - главная линия. )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
интересно, если на концы этих линий, прикрепить трендовую линию - будут они также, между собой пересекаться ?
Нет, не будут.
Здравствуйте.
В настройках советника прописаны пары: например, три пары с долларом в конце (как EURUSD) и три пары с долларом в начале (как USDCHF). Советник одновременно открывает по ним только покупки или только продажи (что указано в настройке). Объем каждой пары, как в настройке: например, 0,01 лота на каждые 50 долларов депозита (счета).
Закрытие всех позиций происходит по общей прибыли в % от депозита: например 0,5%. После закрытия по прибыли - снова открытие сделок.
Простейший робот. Странно, но в Кодбазе не видно такого. Может у кого есть или кто бесплатно поможет? Или за символическое вознаграждение.
С уважением.
- www.metatrader5.com
Привет напишешьпростейший советник?
Топикстартер последний раз отписался в этой ветке 2021.12.02 01:52 :)
Смотрите выше :)
Наверно он уже сделал свою дипломную работу. Июль на носу, однако :)
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