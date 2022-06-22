Напишу индикатор/советник бесплатно

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Я пишу дипломную работу на тему "Разработка торгового робота на языке MQL4", мне нужно весь процесс разработки внести в диплом, так вот, если у вас есть идеи для индикатора/советника - поделитесь пожалуйста, я напишу все бесплатно (обращайтесь в телеграм ruzikj)
 
Jerri Jonez:
Я пишу дипломную работу на тему "Разработка торгового робота на языке MQL4", мне нужно весь процесс разработки внести в диплом, так вот, если у вас есть идеи для индикатора/советника - поделитесь пожалуйста, я напишу все бесплатно (обращайтесь в телеграм ruzikj)

Итак, предлагаю систему:

Идём за ценой, для выхода используем трейлинг-стоп в ~2пп (настраивается)

Делаем?

 
Vitaly Muzichenko #:

Итак, предлагаю систему:

Идём за ценой, для выхода используем трейлинг-стоп в ~2пп (настраивается)

Делаем?

Если поподробней опишите/объясните - без проблем

 
Jerri Jonez #:

Если поподробней опишите/объясните - без проблем

Суть: идём за ценой, вход делаем на каждой свече, если выбивает по стопу. Стоп ставим на пике предыдущей свечи+спред. Если минимальный Стоплевел не позволяет, тогда 2 расстояния Стоплевела.

Если по стопу не выбило, то держим позицию до тех пор, пока не уйдёт в профитную зону.

Если ушли в профит на +5пп, то переносим стоп в безубыток+1пп.

Дальше тралим позицию на ~10пп с шагом 1пп. (Это опция, проверим ТС)

Если появился противоположный сигнал - закрываем позицию.

Это первый этап. Второй набираю :)

Ловим эти движения:


 
Vitaly Muzichenko #:

Суть: идём за ценой, вход делаем на каждой свече, если выбивает по стопу. Стоп ставим на пике предыдущей свечи+спред. Если минимальный Стоплевел не позволяет, тогда 2 расстояния Стоплевела.

Если по стопу не выбило, то держим позицию до тех пор, пока не уйдёт в профитную зону.

Если ушли в профит на +5пп, то переносим стоп в безубыток+1пп.

Это первый этап. Второй набираю :)

Ловим эти движения:


Понял и принял в разарботку!
 
Jerri Jonez #:
Понял и принял в разарботку!

Отлично!

Тогда дополнение к первому этапу:

Подключаем индикатор АТR, ну или пишем свой код в 3 строки для проверки среднего размера свечей за период ~20. Умножаем полученное значение на коэффициент ~1.5 (настраивается)

Проверяем размер сигнальной свечи по её телу: fabs(open-close)

Его задача, отсечь входы на больших свечах, если свеча была большая - сигнал пропускаем:

---

Код проверки размера за N-свечей, аналог индикатора ATR

input int range=20; // Диапазон ATR

double average=0; 
for(int i = 1; i <= range; i++)
 average+=High[i]-Low[i];//fabs(Open[i]-Close[i]);

average/=range; // Результат
Print(average);
[Удален]  
Jerri Jonez:
Я пишу дипломную работу на тему "Разработка торгового робота на языке MQL4", мне нужно весь процесс разработки внести в диплом, так вот, если у вас есть идеи для индикатора/советника - поделитесь пожалуйста, я напишу все бесплатно (обращайтесь в телеграм ruzikj)

а можно объединить два индикатора в одном окне - ( MACD -сигнальная линия.  Stochastic - главная линия. )

EURUSDH1

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

интересно, если на концы этих линий, прикрепить трендовую линию - будут они также, между собой пересекаться ? 

[Удален]  
SanAlex #:

а можно объединить два индикатора в одном окне - ( MACD -сигнальная линия.  Stochastic - главная линия. )

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

интересно, если на концы этих линий, прикрепить трендовую линию - будут они также, между собой пересекаться ? 

Нет, не будут.

XAUUSDH1

Файлы:
Line_MACD.mq5  12 kb
Line_Stochastic.mq5  12 kb
 

Здравствуйте.

В настройках советника прописаны пары: например, три пары с долларом в конце (как EURUSD) и три пары с долларом в начале (как USDCHF). Советник одновременно открывает по ним только покупки или только продажи (что указано в настройке). Объем каждой пары, как в настройке: например, 0,01 лота на каждые 50 долларов депозита (счета).

Закрытие всех позиций происходит по общей прибыли в % от депозита: например 0,5%. После закрытия по прибыли - снова открытие сделок.

Простейший робот. Странно, но в Кодбазе не видно такого. Может у кого есть или кто бесплатно поможет? Или за символическое вознаграждение.

С уважением.

Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Среди программ для автоматического трейдинга можно выделить две большие категории: торговые роботы и индикаторы. Первые предназначены для...
 
Привет напишешьпростейший советник?
 
Abrvrn9 #:
Привет напишешьпростейший советник?

Топикстартер последний раз отписался в этой ветке 2021.12.02 01:52 :)

Смотрите выше :)

Наверно он уже сделал свою дипломную работу. Июль на носу, однако :)

Jerri Jonez
Jerri Jonez
  • 2021.12.01
  • www.mql5.com
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