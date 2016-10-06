Нефть - перспективы, ожидания, мнения.
Коллеги, интересуют мнения по ценам на нефть.
Цены на неплохих уровнях для покупок в долгосрок (лично мое мнение), но хотелось бы собрать мнения трейдеров так как в информационном пространстве много информации вбрасывают скорее для манипуляций чем для адекватного обоснованного анализа.
Спасибо всем заранее за конструктивные и обоснованные мнения!
Сергей Криушин:
Как только сделают аккумулятор, способный поднимать самолет или хотя бы одного человека, а это уже рядом - все, конец нефтяной эпохи...да и слава Богу - перегрели Землю дальше некуда... там еще вкупе сверх проводники на подходе... вот это кризис так кризис будет... так что сейчас еще цветочки
Да уже есть самолеты которые летают на аккум батареях.
...Цены на неплохих уровнях для покупок в долгосрок (лично мое мнение)...
Если смотреть на дневном таймфрейме (так сказать, анализ на месяц вперед), то цена находится внутри облака Ichimoku и тестирует уровень поддержки 45.66.
- То есть, если цена пробьет этот уровень вниз на дневном закрытом баре, то уже можно будет говорить (да и СМИ будут об этом вещать) о том, что цена перешла в нисходящий тренд (и ближайшие дневные цели в этом случае - это 43.44 и 41.49).
- Если цена пробьет уровень сопротивления 50.10 вверх на закрытом дневном баре, то первичный восходящий тренд будет возобновлен (с ближайшей дневной целью в этом случае как 51.18).
- Если ничего из этого не случится, то будет как и сейчас - просто разнонаправленное движение в ожидании тренда в ту или другию сторону (то есть - ожидание фундаментальных новостей, которые смогут сдвинуть цену на пробой тех или иных уровней вверх или вниз). И, кстати, я думаю, что это и есть наиболее вероятный сценарий движения цены на сентябрь.
И кстати, движение цены вниз очень вероятно, так как -
Линия Chinkou Span индикатора Ichimoku (зеленая слева) пересекает историческую цену вниз, но пока на открытом дневном баре. Этот сигнал индикатора - с лагом (запоздалый), но он наиболее сильный. То есть, если это пересечение будет по закрытому дневному бару, то возможен нисходящий пробой уровня 45.66 и далее очень легко вниз до 43.44 и далее. К тому же, паттерн Симметричный Треугольник уже пробит ценой вниз, и там осталось пробить вниз еще следующий паттерн (Нисходящий Треугольник).
Поэтому движение цены вниз на следующий месяц как остаток сентября и часть октября - очень вероятно. Но сказать это можно только через несколько дней.
Конечно, в данном случае лучше читать фундаментальные новости (а также спичи, то есть - кто что скажет), которые влияют на движение цены например (именно это и будет определять движение цены сейчас).
Если говорить про движение цены до конца года, то тут пока разнонаправленный восходящий тренд (W1 таймфрейм). То есть, тут даже коррекция пока не началась. Тут необходимы очень серьезные фундаментальные моменты (не дай бог война где-то например), чтобы цена сдвинулась быстро до 41 и далее вниз.
То есть, на ближайшие два-три года цена будет двигаться разнонаправленно внутри этих самых уровней (см выше), и все будет также скучно, как и сейчас.
Если посмотреть на месячном таймфрейме на несколько лет вперед (а индикатор Ichimoku и в будущее рисуется как известно), то тут ситуация такая же - разнонаправленное движение цены в ожидании направления тренда. Только уровни, внутри которых цены двигается разнонаправленно - более отставлены друг от друга. Например, в долгосрочной на несколько лет перспективе можно сказать о возобновлении нисходящего тренда в том случае, если месячный бар закроется ниже 41.49, а это возможно тоже только на фоне сильных фундаментальных новостей.
Индикатор Ишимоку с параметрами стандартными используете?
Благодарю за четкий, обоснованный анализ )
Правда, тут зависит от того, куда этот анализ пойдет. Если в Северную Америку например, то там они больше используют мувинги (SMA с периодом 200, SMA с периодом 100, а если на внутридневных таймфреймах, то по фибо и т.д. - с периодом 21, 34 и т.д.). Уровни все те же самые, но некоторая интерптетация немного другая. Например, график просто делится на первичный восходящий и первичный нисходящий тренды индикатором SMA с периодом 200. А то, что между 100 SMA и 200 SMA - это разнонаправленный тренд (если он выше 200 SMA, то восходящий разнонаправленный, и наоборот).
То есть, там всё проще. Они даже там шифт (сдвиг) не используют ...
Я помню даже была такая статья (не помню в каком англ журнале), где анализируются сигналы от индикатора Ichimoku (как бы "российский тех анализ"), и сигналы от пересечения мувингов (как бы "америк тех анализ") в плане тех анализа и состояния рынка. И меня удивило, что у них почтb одинаково - по почти 60% нефальшивых сигналов, правда Ichimoku берет тем, что у индикатора 6 разных сигналов и там все должно рассматриваться в совокупности, а мувинги берут своей простотой.
