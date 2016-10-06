Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как только сделают аккумулятор, способный поднимать самолет или хотя бы одного человека, а это уже рядом - все, конец нефтяной эпохи...да и слава Богу - перегрели Землю дальше некуда... там еще вкупе сверх проводники на подходе... вот это кризис так кризис будет... так что сейчас еще цветочки
Не забываем про химию, очень сильно нуждается в нефти и/или природном газе.
Насчет самолета - ниже заметили верно, уже есть такие легкомоторные.
Недавно сын привозил квадрокоптер, не ожидал, какой он шустрый, аккумуляторов хватает минут на 20. И это дешевая модель за 8000 руб.
Барель водки 63600 руб. Пора строить трубопровод.
Предлагаю из Питера в Финляндию, там 0.7 Столичной стоит около 3500 росс. руб. , то есть баррель 795000 руб или $12230. Быстро страну выведем из нефтяной удавки )
Финов конечно жалко, но у них и так самое большое количество самоубийств в Евросоюзе.
Предлагаю из Питера в Финляндию, там 0.7 Столичной стоит около 3500 росс. руб. , то есть баррель 795000 руб или $12230. Быстро страну выведем из нефтяной удавки )
Финов конечно жалко, но у них и так самое большое количество самоубийств в Евросоюзе.
Не выдерживают у них нервы без водки.
А водой займись. Арабы вон без воды.
После заседания EUR лидер роста. Надолго ли?
Нефть и золото просто копируют график EURUSD.
Сюрприза не случилось, как и предполагалось ставка осталась на прежнем уровне, хотя конечно пальчиком погрозили сильнее чем ожидалось. Наверное поэтому евро сразу не пошло к 1.13.
Результат декабрьского заседания теперь зависит от данных по инфляции и рабочим местам. Если за оставшееся время инфляция не будет расти, или не дай бог начнет замедляться, а рабочие места сокращаться, то в декабре ставку с большой вероятностью опять могут оставить как есть и соответственно EUR/USD выше 1.15 а брент выше 55$. Если же инфляция покажет рост, а новые раб.места стабильно >200к и безработица <= 4.9% то поднятие ставки в декабре - почти решенный вопрос. И как следствие EUR/USD ниже 1.10, а брент ниже 40$
Сюрприза не случилось, как и предполагалось ставка осталась на прежнем уровне, хотя конечно пальчиком погрозили сильнее чем ожидалось. Наверное поэтому евро сразу не пошло к 1.13.
Результат декабрьского заседания теперь зависит от данных по инфляции и рабочим местам. Если за оставшееся время инфляция не будет расти, или не дай бог начнет замедляться, а рабочие места сокращаться, то в декабре ставку с большой вероятностью опять могут оставить как есть и соответственно EUR/USD выше 1.15 а брент выше 55$. Если же инфляция покажет рост, а новые раб.места стабильно >200к и безработица <= 4.9% то поднятие ставки в декабре - почти решенный вопрос. И как следствие EUR/USD ниже 1.10, а брент ниже 40$
Кароч, если ставку повысят, то доллар вырастет, а если не повысят - упадет.
Ну, гениально, чё.....
Кароч, если ставку повысят, то доллар вырастет, а если не повысят - упадет.
Ну, гениально, чё.....
Я рад, что вы наконец-то это осознали. Как говориться лучше поздно, чем никогда.
Я рад, что вы наконец-то это осознали. Как говориться лучше поздно, чем никогда.
Да, до меня долго не доходила ценность прогнозов типа "вверх или вниз".