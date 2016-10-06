Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рынок уже давно всё отыграл (в Америке тоже есть инсайдеры)
Я и несомневаюсь что индекс доллара к концу года будет выше ста.
Самый вероятный сценарий, продаж по доллару еще не набрали, как и покупок по евро.
Ваше несомнение в силе доллара конечно достойно внимания, но для того чтобы к концу года индекс бакса стал выше ста, по моему, нужны веские причины - например два повышения ставки до конца года, т.е. завтра и в декабре. Завтра увидим перспективы доллара и нефти.
Обычно я не придаю значения тому что "рисуется" на графике цены, свечи, "паттерны", "фигуры ТА" и прочая ересь)
Но если посмотреть, то видно, по моему, явную поддержку, ниже которой цену не пустили?
Обычно я не придаю значения тому что "рисуется" на графике цены, свечи, "паттерны", "фигуры ТА" и прочая ересь)
Но если посмотреть, то видно, по моему, явную поддержку, ниже которой цену не пустили?
Каждый видит то что подсказывает его фантазия - я лично на этой картинке вижу почти классическую ГП, где зелененьким - линия шеи, ее пробой в соответствии с классикой жанра, означает движение к уровням 87.
А вот уже кстати и инсайд по завтрешнему заседанию FOMC протекает
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN11Q14H?sp=true
Каждый видит то что подсказывает его фантазия - я лично на этой картинке вижу почти классическую ГП, где зелененьким - линия шеи, ее пробой в соответствии с классикой жанра, означает движение к уровням 87.
А вот уже кстати и инсайд по завтрешнему заседанию FOMC протекает
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN11Q14H?sp=true
Не думаю, что нефть в долгосроке сильно вырастит. А вот прогуляться до 35-40 баксов за баррель легко. Так что, если и покупать нефть, то на уровнях пониже существующих.
Но все-равно, все эти мнения - гадания на "на кофейной гуще". На Ближнем Востоке очень напряженная ситуация, которая может взорваться в любой момент и тогда нефть полетит вверх.
Так вот же вам конкретая картина, какие гадания?)
Так вот же вам конкретая картина, какие гадания?)
Это еще только предположения. Возможно сносные.
Так же как и Вы, только в отличие от Вас понимаем, что это угадайка. :)
Сын мой, в нашей жизни всё угадайка, ступил на пешеходный переход, а тут трамвай)))
А если серьезно, то нельзя так относиться к торговле, как к угадайке, ничего хорошего из этого не получится, изучайте реальные данные по торгам фьючерсом, деривативами и следите за действиями центробанков и будет вам счастье, иначе никак.