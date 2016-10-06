Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 5

prostotrader:
Рынок уже давно всё отыграл (в Америке тоже есть инсайдеры)
Так нам что, расходиться)
 
sxww:

Я и несомневаюсь что индекс доллара к концу года будет выше ста.

Самый вероятный сценарий, продаж по доллару еще не набрали, как и покупок по евро.

Ваше несомнение  в силе доллара конечно достойно внимания, но для того чтобы к концу года индекс бакса стал выше ста, по моему, нужны веские причины - например два повышения ставки до конца года, т.е. завтра и в декабре. Завтра увидим перспективы доллара и нефти.
 
sibirqk:
Но если посмотреть, то видно, по моему, явную поддержку, ниже которой цену не пустили?

 

 
sxww:

Каждый видит то что подсказывает его фантазия - я лично на этой картинке вижу почти классическую ГП, где зелененьким - линия шеи, ее пробой в соответствии с классикой жанра, означает движение  к уровням 87.

А вот уже кстати и инсайд по завтрешнему заседанию FOMC протекает 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN11Q14H?sp=true

 
Поддержка доллара языками на заседаниях исчерпывает свой запас силы. Им пора уже показать хоть какое-то действие, а оснований нет.
 
sibirqk:

Вот вот, а я вижу позиции участников торгов.
 
Alexander Laur:

Не думаю, что нефть в долгосроке сильно вырастит. А вот прогуляться до 35-40 баксов за баррель легко. Так что, если и покупать нефть, то на уровнях пониже существующих.

Но все-равно, все эти мнения - гадания на "на кофейной гуще". На Ближнем Востоке очень напряженная ситуация, которая может взорваться в любой момент и тогда нефть полетит вверх.

Так вот же вам конкретая картина, какие гадания?)

 

 
sxww:

Так вот же вам конкретая картина, какие гадания?)

 

Это еще только предположения. Возможно сносные.
 
Uladzimir Izerski:
Это еще только предположения. Возможно сносные.
Вы мне скажите - как вы торгуете с таким образом мышления?)
 
Alexander Laur:
Так же как и Вы, только в отличие от Вас понимаем, что это угадайка. :)

Сын мой, в нашей жизни всё угадайка, ступил на пешеходный переход, а тут трамвай)))

А если серьезно, то нельзя так относиться к торговле, как к угадайке, ничего хорошего из этого не получится, изучайте реальные данные по торгам фьючерсом, деривативами и следите за действиями центробанков и будет вам счастье, иначе никак. 

