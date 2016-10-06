Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Andrii Maksymchuk:
Так все же, направление цен как видите, согласно Вашей методике? 
Много инфы по этому поводу есть в нете ..смотрите уровни обьемы сделок и ОИ 
 
Andrii Maksymchuk:
манипуляция информационная - не более того. И политика США не настолько кардинально изменится как нам это стараются преподнести. Все эти лозунги предвыборные - это всего лишь лозунги. 
Трамп вроде реальный политик, не из исключительных, что сейчас правят, так сказать был плохой полицейский, теперь будет хорооший...))
 
Andrii Maksymchuk:
манипуляция информационная - не более того. И политика США не настолько кардинально изменится как нам это стараются преподнести. Все эти лозунги предвыборные - это всего лишь лозунги. 
Как знать. Я не помню что бы на предыдущих американских выборах был кандидат подобный Трампу, да и что бы были так велики шансы выигрыша у кандидата, собирающегося так значительно поменять  традиционную парадигму американской внешней политики. 
 
Yuri Evseenkov:
Как знать. Я не помню что бы на предыдущих американских выборах был кандидат подобный Трампу, да и что бы были так велики шансы выигрыша у кандидата, собирающегося так значительно поменять  традиционную парадигму американской внешней политики. 
Вы считаете, что в америке всё так замечательно и массы не желают чего-то лучшего, или пермен? С переменами мыслятся надежды на лучшее, а на самом деле не всегда бывает лучшее. Проходили. И они пройдут.
[Удален]  
Сергей Криушин:
Трамп вроде реальный политик, не из исключительных, что сейчас правят, так сказать был плохой полицейский, теперь будет хорооший...))
соберет голоса и продаст
 
Uladzimir Izerski:
Вы считаете, что в америке всё так замечательно и массы не желают чего-то лучшего, или пермен? С переменами мыслятся надежды на лучшее, а на самом деле не всегда бывает лучшее. Проходили. И они пройдут.
В том и проблема современного мирового сообщества, что массам сначала в голову вбивают что все плохо и может быть лучше, потом на обещаниях лучшего чисто делают рейтинги и приходят к власти. А далее у кого как получится... Не думаю я что у американцев все так плохо и уж тем более не думаю что Трамп или Клинтон смогут существенно улучшить жизнь американцев... Политика гнилая штука независимо от государства, а иногда именно политические разборки негативно влияют на экономику и соответственно на благосостояние тех самых масс. ИМХО
 

Если посмотреть на график бренд на викли. Комп выдает такую картинку.

Высока вероятность длительно оставаться в диапазоне зелёного прямоугольника +- погрешность. 

Характерных признаков на рост по ТА пока не наблюдается. 


 
Uladzimir Izerski:
Вы считаете, что в америке всё так замечательно и массы не желают чего-то лучшего, или пермен? С переменами мыслятся надежды на лучшее, а на самом деле не всегда бывает лучшее. Проходили. И они пройдут.
В том то и дело что желают. Клинтон говорит об исключительности и первенстве США , аТрамп - мы такие как все, дайте людям жить нормально. Простого налогоплательщика не волнуют внешнеполитические амбиции элиты, а волнует сколько еще оранжевых режимов они должны содержать и сколько можно помогать саудитам и прочим переплачивая за бензин?
 
Yuri Evseenkov:
В том то и дело что желают. Клинтон говорит об исключительности и первенстве США , аТрамп - мы такие как все, дайте людям жить нормально. Простого налогоплательщика не волнуют внешнеполитические амбиции элиты, а волнует сколько еще оранжевых режимов они должны содержать и сколько можно помогать саудитам и прочим переплачивая за бензин?
Скоро увидим, что хочет пипламэрикен. На цене нефти это действо не сильно скажется. Сезонная цикличность спроса на нефть говорит, что до января-февраля цена  падает и только ближе к весне начинает расти. Посмотрим сохраниться ли такая тенденция сейчас.
 

Вот все перспективы нефти.

 

1234567891011
Новый комментарий