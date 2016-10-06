Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 3
Так все же, направление цен как видите, согласно Вашей методике?
манипуляция информационная - не более того. И политика США не настолько кардинально изменится как нам это стараются преподнести. Все эти лозунги предвыборные - это всего лишь лозунги.
Как знать. Я не помню что бы на предыдущих американских выборах был кандидат подобный Трампу, да и что бы были так велики шансы выигрыша у кандидата, собирающегося так значительно поменять традиционную парадигму американской внешней политики.
Трамп вроде реальный политик, не из исключительных, что сейчас правят, так сказать был плохой полицейский, теперь будет хорооший...))
Вы считаете, что в америке всё так замечательно и массы не желают чего-то лучшего, или пермен? С переменами мыслятся надежды на лучшее, а на самом деле не всегда бывает лучшее. Проходили. И они пройдут.
Если посмотреть на график бренд на викли. Комп выдает такую картинку.
Высока вероятность длительно оставаться в диапазоне зелёного прямоугольника +- погрешность.
Характерных признаков на рост по ТА пока не наблюдается.
В том то и дело что желают. Клинтон говорит об исключительности и первенстве США , аТрамп - мы такие как все, дайте людям жить нормально. Простого налогоплательщика не волнуют внешнеполитические амбиции элиты, а волнует сколько еще оранжевых режимов они должны содержать и сколько можно помогать саудитам и прочим переплачивая за бензин?
Вот все перспективы нефти.