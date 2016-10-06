Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 4

Yuri Evseenkov:
В том то и дело что желают. Клинтон говорит об исключительности и первенстве США , аТрамп - мы такие как все, дайте людям жить нормально. Простого налогоплательщика не волнуют внешнеполитические амбиции элиты, а волнует сколько еще оранжевых режимов они должны содержать и сколько можно помогать саудитам и прочим переплачивая за бензин?
ну по-поводу "содержать режимов" я бы не сказал что прям Штаты от этого "страдают".... они "содержать" без выгоды для своей страны никого не будут, это американцы... во-вторых, как бы им (американцам простым), нам (украинцам, россиянам, белорусам и т.д.) не хотелось, большая политика строится (вернее раздел сфер влияния происходит) без учета мнения мелких налогоплательщиков (тоесть простых граждан)... А иллюзия "власти народа" создается путем так называемого "формирования общественного мнения" через СМИ. Так уж сложилось. Потому все наши размышления о  том, как о народе думают великие политики это иллюзия.
P.S.  Есть правда один момент - есть страны в которых "забота о народе" действительно стремится к совершенству, а есть страны где это выглядит смешно, цинично, издевательски. 
Вот такая вот мысль, коллеги ) 


А тема вообще не о политике в данной ветке затрагивалась, а о перспективах движения цен на нефть )) 
 
sxww:

Вот все перспективы нефти.

 

ну Вы прям так вертикально мыслите ) 
Идея хорошая, но мне кажется не все так однозначно произойдет после FOMC 
 
Это не идея, маркеты по нефти в продажах, мелочь в покупках, угадайте с трех раз куда пойдет)
 
sxww:
Это не идея, маркеты по нефти в продажах, мелочь в покупках, угадайте с трех раз куда пойдет)

Нефть фундаментально не может уйти вниз. Да, доля потребления в виде топлива значительно снижается. Давно пора.

" Топить нефтью, значит топить ассигнациями" (с)

Но оглядитесь  вокруг чего только из нефти сейчас не делают. 

" Пластмассовый мир победил" (с)

На смену железному веку идет пластиковый. То что вчера делали из железа и дерева , сейчас из материалов , продуктов переработки углеводородов.

Трубы, всевозможные корпуса , 3 д печать, мебель, одежда, стройматериалы как отделочные, так и конструкционные... Да что там говорить! Рис и водку уже пластиковыми научились делать! Назовите материалы способные составить конкуренцию!

 
Извините, но я так не рассуждаю, "фундаментально", "может-не может", я вижу только факты, нефть продана. 46.50-70 и вниз.

 

Вот здесь маркеты с прибылью прикроют покупки, которые им насовали и обвалят цену.

Понаблюдаем?) 

 
благодарю за анализ, толково.
понаблюдаем )
 

http://ktovkurse.com/rossiya/bank-rossii-vnov-sygral-protiv-rublya

Рынок уже давно всё отыграл (в Америке тоже есть инсайдеры)
 

Стоимость нефти, в первом приближении, зависит от силы доллара,  дорогой доллар - нефть дешевая, дешевый доллар -  нефть дорогая. Это как бы понятно, если доллар дорогой, то на 1$ можно купить больше нефти, или что тоже самое нефть в долларах будет стоить меньше. Понятно что эта зависимость крайне сложная, нелинейная, меняющаяся во времени и к тому же взаимная. Но в грубом приближении можно рассматривать ее линейной.

Для того чтобы в текущих условиях, нефть опустилась к уровням 30$ нужно, чтобы доллар укрепился , я думаю, где-то до уровней 1.050 в паре с евро. Если завтра FOMC поднимет ставку, а Йеллен на пресс-конференции однозначно заявит о почти принятом решении поднять ставку еще и в декабре и возможно и в марте, то доллар конечно в течении максимум пары недель дойдет до этих уровней, а нефть скатится до 30$ за бочку а возможно и ниже. Но этот сценарий на мой взгляд самый невероятный.

Гораздо более вероятным по моему, что  завтра ставка не повышается, как следствие доллар постепенно скатывается к уровням 1.15-1.17, а брент в район 55$. К декабрю амер. статистика ухудшится, инфляция замедлится, в результате декабрьское повышение ставки - тоже не состоится. Как следствие  EUR/USD ускачет выше 1.20, а брент соответственно выше 60$.

 

 
Я и несомневаюсь что индекс доллара к концу года будет выше ста.

Самый вероятный сценарий, продаж по доллару еще не набрали, как и покупок по евро.

