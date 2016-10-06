Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 4
В том то и дело что желают. Клинтон говорит об исключительности и первенстве США , аТрамп - мы такие как все, дайте людям жить нормально. Простого налогоплательщика не волнуют внешнеполитические амбиции элиты, а волнует сколько еще оранжевых режимов они должны содержать и сколько можно помогать саудитам и прочим переплачивая за бензин?
P.S. Есть правда один момент - есть страны в которых "забота о народе" действительно стремится к совершенству, а есть страны где это выглядит смешно, цинично, издевательски.
Вот такая вот мысль, коллеги )
А тема вообще не о политике в данной ветке затрагивалась, а о перспективах движения цен на нефть ))
Вот все перспективы нефти.
Идея хорошая, но мне кажется не все так однозначно произойдет после FOMC
ну Вы прям так вертикально мыслите )
Идея хорошая, но мне кажется не все так однозначно произойдет после FOMC
Это не идея, маркеты по нефти в продажах, мелочь в покупках, угадайте с трех раз куда пойдет)
Нефть фундаментально не может уйти вниз. Да, доля потребления в виде топлива значительно снижается. Давно пора.
" Топить нефтью, значит топить ассигнациями" (с)
Но оглядитесь вокруг чего только из нефти сейчас не делают.
" Пластмассовый мир победил" (с)
На смену железному веку идет пластиковый. То что вчера делали из железа и дерева , сейчас из материалов , продуктов переработки углеводородов.
Трубы, всевозможные корпуса , 3 д печать, мебель, одежда, стройматериалы как отделочные, так и конструкционные... Да что там говорить! Рис и водку уже пластиковыми научились делать! Назовите материалы способные составить конкуренцию!
Извините, но я так не рассуждаю, "фундаментально", "может-не может", я вижу только факты, нефть продана. 46.50-70 и вниз.
Вот здесь маркеты с прибылью прикроют покупки, которые им насовали и обвалят цену.
Понаблюдаем?)
Извините, но я так не рассуждаю, "фундаментально", "может-не может", я вижу только факты, нефть продана. 46.50-70 и вниз.
Вот здесь маркеты с прибылью прикроют покупки, которые им насовали и обвалят цену.
Понаблюдаем?)
понаблюдаем )
Стоимость нефти, в первом приближении, зависит от силы доллара, дорогой доллар - нефть дешевая, дешевый доллар - нефть дорогая. Это как бы понятно, если доллар дорогой, то на 1$ можно купить больше нефти, или что тоже самое нефть в долларах будет стоить меньше. Понятно что эта зависимость крайне сложная, нелинейная, меняющаяся во времени и к тому же взаимная. Но в грубом приближении можно рассматривать ее линейной.
Для того чтобы в текущих условиях, нефть опустилась к уровням 30$ нужно, чтобы доллар укрепился , я думаю, где-то до уровней 1.050 в паре с евро. Если завтра FOMC поднимет ставку, а Йеллен на пресс-конференции однозначно заявит о почти принятом решении поднять ставку еще и в декабре и возможно и в марте, то доллар конечно в течении максимум пары недель дойдет до этих уровней, а нефть скатится до 30$ за бочку а возможно и ниже. Но этот сценарий на мой взгляд самый невероятный.
Гораздо более вероятным по моему, что завтра ставка не повышается, как следствие доллар постепенно скатывается к уровням 1.15-1.17, а брент в район 55$. К декабрю амер. статистика ухудшится, инфляция замедлится, в результате декабрьское повышение ставки - тоже не состоится. Как следствие EUR/USD ускачет выше 1.20, а брент соответственно выше 60$.
Я и несомневаюсь что индекс доллара к концу года будет выше ста.
Самый вероятный сценарий, продаж по доллару еще не набрали, как и покупок по евро.