Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 9

Новый комментарий
 
Дмитрий:
Ни первое ни второе вообще ничего не значат.
А то что котировоки вверх поперли что то значит?
 
Yuri Evseenkov:
А то что котировоки вверх поперли что то значит?

котировки всегда вверх-вниз ходят. 

Они ж не справа-налево поперли. 

 
Дмитрий:

котировки всегда вверх-вниз ходят. 

Они ж не справа-налево поперли. 


Качает качает волна морская... Грамотно качают... научились деньги качать-делать не только из сырья, но и из правильных разговоров... а рынок ну очень быстро реагирует...

 
Дмитрий:
Ни первое ни второе вообще ничего не значат.
Как это не значит? На одних ожиданиях до 20$ за баррель не спустились,а на 20 $ поняли до 50. Теперь ещё на 15-20 за октябрь. Каждую среду вечером на 200-300 и течении недели так же. 
 
Akmal Agzamov:
Как это не значит? На одних ожиданиях до 20$ за баррель не спустились,а на 20 $ поняли до 50. Теперь ещё на 15-20 за октябрь. Каждую среду вечером на 200-300 и течении недели так же. 

Теперь еще на 20-30 за октябрь? Или "я считаю, что еще...."?

Это две большие разницы.

 
Дмитрий:

Теперь еще на 20-30 за октябрь? Или "я считаю, что еще...."?

Это две большие разницы.

Я считаю, что ещё будет рост. У пиндосов запасы как начнут уменьшаться. Возможно,что прям не в первую неделю полетим. Но в ту когда запасы уменьшаться начнётся типа паники и цена полетит.
 
Akmal Agzamov:
Я считаю, что ещё будет рост. У пиндосов запасы как начнут уменьшаться. Возможно,что прям не в первую неделю полетим. Но в ту когда запасы уменьшаться начнётся типа паники и цена полетит.

Все мировые хранилища нефти переполнены, их запасы превышают три миллиарда баррелей.

 https://lenta.ru/news/2016/09/27/oilopec/

Генсек ОПЕК рассказал о миллиардах баррелей нефти в переполненных хранилищах
Генсек ОПЕК рассказал о миллиардах баррелей нефти в переполненных хранилищах
  • 2016.09.27
  • imago stock&people / Globallookpress.com
  • lenta.ru
Все мировые хранилища нефти переполнены, их запасы превышают три миллиарда баррелей. При этом ОПЕК пока не приняла решения о возможном сроке ограничения добычи топлива. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо, передает ТАСС. «Это все еще обсуждается», — сказал Баркиндо, отвечая на вопрос о том...
 

Вот они, коварные заговорщики ) показали свою сущность )) 

 



Пока держится 45$ за барель думаю целесообразней покупать на откатах. Да к 100$ за барель вряд ли полетим в этом году, но и к 30$ тоже вряд ли вернемся.
Имхо.

 
Andrii Maksymchuk

Пока держится 45$ за барель думаю целесообразней покупать на откатах. Да к 100$ за барель вряд ли полетим в этом году, но и к 30$ тоже вряд ли вернемся.
Имхо.

Выше 60$ по бренту в этом году вряд ли, даже если  окончательно прояснится что ставку в декабре не поднимут. А вот к 30$ вполне можем сходить, если станет понятно что ставку в декабре железно поднимут.  Но, имхо, это маловероятный  вариант.

Плюс  дополнительная неопределенность из-за того что сейчас начинается грызня арабов с США, по поводу судебных исков. Это вроде должно подбросить нефть вверх. 

[Удален]  
sibirqk:

Выше 60$ по бренту в этом году вряд ли, даже если  окончательно прояснится что ставку в декабре не поднимут. А вот к 30$ вполне можем сходить, если станет понятно что ставку в декабре железно поднимут.  Но, имхо, это маловероятный  вариант.

Плюс  дополнительная неопределенность из-за того что сейчас начинается грызня арабов с США, по поводу судебных исков. Это вроде должно подбросить нефть вверх. 

естественно!

1234567891011
Новый комментарий