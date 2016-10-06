Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ни первое ни второе вообще ничего не значат.
А то что котировоки вверх поперли что то значит?
котировки всегда вверх-вниз ходят.
Они ж не справа-налево поперли.
котировки всегда вверх-вниз ходят.
Они ж не справа-налево поперли.
Качает качает волна морская... Грамотно качают... научились деньги качать-делать не только из сырья, но и из правильных разговоров... а рынок ну очень быстро реагирует...
Ни первое ни второе вообще ничего не значат.
Как это не значит? На одних ожиданиях до 20$ за баррель не спустились,а на 20 $ поняли до 50. Теперь ещё на 15-20 за октябрь. Каждую среду вечером на 200-300 и течении недели так же.
Теперь еще на 20-30 за октябрь? Или "я считаю, что еще...."?
Это две большие разницы.
Теперь еще на 20-30 за октябрь? Или "я считаю, что еще...."?
Это две большие разницы.
Я считаю, что ещё будет рост. У пиндосов запасы как начнут уменьшаться. Возможно,что прям не в первую неделю полетим. Но в ту когда запасы уменьшаться начнётся типа паники и цена полетит.
Все мировые хранилища нефти переполнены, их запасы превышают три миллиарда баррелей.
https://lenta.ru/news/2016/09/27/oilopec/
Вот они, коварные заговорщики ) показали свою сущность ))
Пока держится 45$ за барель думаю целесообразней покупать на откатах. Да к 100$ за барель вряд ли полетим в этом году, но и к 30$ тоже вряд ли вернемся.
Имхо.
Пока держится 45$ за барель думаю целесообразней покупать на откатах. Да к 100$ за барель вряд ли полетим в этом году, но и к 30$ тоже вряд ли вернемся.
Имхо.
Выше 60$ по бренту в этом году вряд ли, даже если окончательно прояснится что ставку в декабре не поднимут. А вот к 30$ вполне можем сходить, если станет понятно что ставку в декабре железно поднимут. Но, имхо, это маловероятный вариант.
Плюс дополнительная неопределенность из-за того что сейчас начинается грызня арабов с США, по поводу судебных исков. Это вроде должно подбросить нефть вверх.
Выше 60$ по бренту в этом году вряд ли, даже если окончательно прояснится что ставку в декабре не поднимут. А вот к 30$ вполне можем сходить, если станет понятно что ставку в декабре железно поднимут. Но, имхо, это маловероятный вариант.
Плюс дополнительная неопределенность из-за того что сейчас начинается грызня арабов с США, по поводу судебных исков. Это вроде должно подбросить нефть вверх.
естественно!