Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 2
Вот такой есть вариант (оценка многолетних тенденций).
По нефти рулит фундаментальный анализ и геополитика. Выборы в США сформируют вектор на ближайшее время.
Выборы в США каким образом могут сформировать вектор? я думаю если и повлияют то импульсивно, внеся просто временный хаос и разнос цены необоснованный, не более... имхо
Неужели вы думаете ,что разные Ма и тд и тп покажут куда идем мы с пятачком?)))Смотрите хотя бы реальные отчеты ..
лично мое мнение - МА довольно неплохие помощники. Что касается отчетов реальных (если Вы о запасах, количестве буровых установок и т.д.) то весьма сомнительно иногда (а то и вообще часто) реагирует цена на подобного рода отчетность...
на то они и МА и тп чтобы что-то показывать )
лично мое мнение - МА довольно неплохие помощники. Что касается отчетов реальных (если Вы о запасах, количестве буровых установок и т.д.) то весьма сомнительно иногда (а то и вообще часто) реагирует цена на подобного рода отчетность...
Прямым. От выбора американцев зависят дальнейшие отношения , прежде всего с саудитами и Россией.
Нет .отчеты СОТ и СМЕ ..