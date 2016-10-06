Нефть - перспективы, ожидания, мнения. - страница 2

Вот такой есть вариант (оценка многолетних тенденций).

Нефть Brent прогноз до конца 2016 года 

 
По нефти рулит фундаментальный анализ и геополитика. Выборы в США сформируют вектор на ближайшее время.
 
Stanislav Korotky:

Вот такой есть вариант (оценка многолетних тенденций).

 

весьма реалистичный прогноз )
Неужели вы думаете ,что разные Ма и тд и тп покажут куда идем мы с пятачком?)))Смотрите хотя бы реальные отчеты ..
 
Yuri Evseenkov:
По нефти рулит фундаментальный анализ и геополитика. Выборы в США сформируют вектор на ближайшее время.
Выборы в США каким образом могут сформировать вектор?  я думаю если и повлияют то импульсивно, внеся просто временный хаос и разнос цены необоснованный, не более... имхо
 
Andrii Maksymchuk:
Выборы в США каким образом могут сформировать вектор?  я думаю если и повлияют то импульсивно, внеся просто временный хаос и разнос цены необоснованный, не более... имхо
Прямым. От выбора американцев зависят дальнейшие отношения , прежде всего с саудитами и Россией.
 
Movlat Baghiyev:
Неужели вы думаете ,что разные Ма и тд и тп покажут куда идем мы с пятачком?)))Смотрите хотя бы реальные отчеты ..
на то они и МА и тп чтобы что-то показывать ) 
лично мое мнение - МА довольно неплохие помощники. Что касается отчетов реальных (если Вы о запасах, количестве буровых установок и т.д.) то весьма сомнительно иногда (а то и вообще часто) реагирует цена на подобного рода отчетность... 
Andrii Maksymchuk:
на то они и МА и тп чтобы что-то показывать ) 
лично мое мнение - МА довольно неплохие помощники. Что касается отчетов реальных (если Вы о запасах, количестве буровых установок и т.д.) то весьма сомнительно иногда (а то и вообще часто) реагирует цена на подобного рода отчетность... 
Нет .отчеты СОТ и СМЕ ..
 
Yuri Evseenkov:
Прямым. От выбора американцев зависят дальнейшие отношения , прежде всего с саудитами и Россией.
манипуляция информационная - не более того. И политика США не настолько кардинально изменится как нам это стараются преподнести. Все эти лозунги предвыборные - это всего лишь лозунги. 
 
Movlat Baghiyev:
Нет .отчеты СОТ и СМЕ ..
Так все же, направление цен как видите, согласно Вашей методике? 
