Библиотеки: MT4Orders - страница 89
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Возникла проблема с MT4ORDERS_LIBRARY. Асинхронные функции OrderCloseAsync, похоже, не работают, как ожидается. Закрытие ордеров происходит медленно, как при использовании синхронной функции OrderClose. Если отключить MT4ORDERS_LIBRARY (закомментировать), скорость закрытия множества ордеров значительно возрастает.
Пожалуйста, приводите аргументы своим словам.
Результат.
Указанная функция работает правильно.
Почему они удалили заказ?
"Так получилось."
Пожалуйста, приводите аргументы своим словам.
Результат.
Указанная функция работает правильно.
https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page13#comment_5500502
в свежих билдах терминала:
parameter convertion type 'const int' to 'const uint &' is not allowed MT4Orders.mqh 1866 44
long MT4HISTORY::operator[](const uint&) MT4Orders.mqh 768 8
parameter convertion type 'const long' to 'const ulong &' is not allowed MT4Orders.mqh 1867 37
bool MT4ORDERS::HistorySelectDeal(const ulong&) MT4Orders.mqh 828 15
теперь знаковые/беззнаковые типы не кастуются друг-в-друга и MT4Orders не собирается
Действительно, ошибки
Обновите, пожалуйста.