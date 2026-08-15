Библиотеки: MT4Orders - страница 90
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почему metaquote делает старый код бесполезным
2025.06.04 07:10:30.903 Запущен терминал MetaTrader 5 x64 build 5062 для MetaQuotes Ltd.
MT4Orders.mqh
Почему метацитаты делают старый код бесполезным
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2017.04.20 06:20Последняя версия всегда здесь.
Спасибо!
Обновите, пожалуйста.
Большое спасибо! Теперь все в порядке
снова ошибки пожалуйста обновите до последней рабочей версии
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
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fxsaber, 2025.06.12 12:05
Нажмите здесь и сохраните.
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58 Неверный доступ к указателю в «HashMap.mqh» (544.21)
Нашел ошибку: при определении макроса MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME и вызове OrderCommission();, в конце работы советника вызывается функция TRADESID, что приводит к ошибке.
Если вы снимите галочку с макроса #define REPORT_TESTER или макроса MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME, ошибка исчезнет. Возможно, что ошибка в отчете, но это не точно.
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58 Неверный доступ к указателю в «HashMap.mqh» (544.21)
Спасибо за баг-репорт. Причина в этом.
Простое воспроизведение бага, если запустить следующий скрипт на счете, где есть открытые ордера.