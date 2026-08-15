Библиотеки: MT4Orders - страница 87
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В Тестере для первого удачного выполнения MT5-OrderSend/OrderSendAsync всегда MqlTradeResult.request_id == 0.
Считаю это поведение недоработкой со стороны MQ, т.к. request_id должен начинаться с единицы.
Это одна из причин, почему в MT4Orders реализация OrderSendAsync для Тестера не сделана. Есть и другая менее веская причина (из книги).
Прошу прощения, не осилил всю ветку. Чтобы получить количество открытых позиций без ордеров, есть какая-то перегрузка OrdersTotal() или надо писать подобный код каждый раз:
Чтобы получить количество открытых позиций без ордеров, есть какая-то перегрузка OrdersTotal() или надо писать подобный код каждый раз:
Ваш исходный вариант лучше тем, что посчитает MT5-ордер на открытие позиции, как открытую позицию. Чего не сделает GetOpenTradesCount1.
Ваш исходный вариант лучше тем, что не будет учитывать MT5-ордер на закрытие позиции. Чего не сделает GetOpenTradesCount2.
OrdersTotal(false)
'OrdersTotal' - wrong parameters count
OrdersTotal(false)
'OrdersTotal' - wrong parameters count
#include <MT4Orders.mqh>
Ваш исходный вариант лучше тем, что посчитает MT5-ордер на открытие позиции, как открытую позицию. Чего не сделает GetOpenTradesCount1.
Ваш исходный вариант лучше тем, что не будет учитывать MT5-ордер на закрытие позиции. Чего не сделает GetOpenTradesCount2.
а если Virtual библиотека еще подключена, то ругается на OrdersTotal(false)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2025.03.26 10:50
Были справедливые замечания, что библиотека вызывает серьезное замедление компиляции. Поэтому добавлен альтернативный полноценный режим работы библиотеки в виде импортируемой EX5-library.
Скорость компиляции.
Замеры скорости компиляции на MT4/5 (MT5 - максимальная оптимизация X64_Regular) следующего кроссплатформенного скрипта.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вы учили язык MQL4/5?
fxsaber, 2024.12.03 14:30
Код в новом режиме компилируется в MT5 со схожей скоростью, как в MT4. Скорость компиляции выше, чем при использовании, например, CTrade. Потому что все торговые функции импортируются по аналогии, как это происходит в MT4 - компилятор не тратит на них время.
Происходит и соответствующее влияние на размер EX5.
Как включить.
Нужно только один раз создать файл MQL5\Libraries\MT4Orders.mq5 из двух строк и скомпилировать его.
После чего в своем коде перед включением MT4Orders прописать макрос.
И библиотека перестанет влиять на длительность компиляции.
Внешние признаки режима.
При запуске своей программы можно увидеть наличие вызова MT4Orders во вкладке Зависимости.
DLL не используются, открытый исходный код.
Были справедливые замечания, что библиотека вызывает серьезное замедление компиляции. Поэтому добавлен альтернативный полноценный режим работы библиотеки в виде импортируемой EX5-library.
Скорость компиляции.
Замеры скорости компиляции на MT4/5 (MT5 - максимальная оптимизация X64_Regular) следующего кроссплатформенного скрипта.
Код в новом режиме компилируется в MT5 со схожей скоростью, как в MT4. Скорость компиляции выше, чем при использовании, например, CTrade. Потому что все торговые функции импортируются по аналогии, как это происходит в MT4 - компилятор не тратит на них время.
Как включить.
Нужно только один раз создать файл MQL5\Libraries\MT4Orders.mq5 из двух строк и скомпилировать его.
После чего в своем коде перед включением MT4Orders прописать макрос.
И библиотека перестанет влиять на длительность компиляции.
Внешние признаки режима.
При запуске своей программы можно увидеть наличие вызова MT4Orders во вкладке Зависимости.
DLL не используются, открытый исходный код.
Хреновый вариант..грабли на ровном месте
слишком часто ex5 объявляют "устаревшим" - и на директивы #import это также распространяется