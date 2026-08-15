Библиотеки: MT4Orders - страница 94

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hini #:
Понял вопрос, но хочу уточнить: можно ли просто получить список, аналогичный истории позиций в MT5, без углубления в детали?
 
fxsaber #:
Я уже пробовал это, и это не то же самое, что список исторических позиций в MT5. Хотя два closeby объединились, но объем всё равно не хватает на 0.01 лота.
 
hini #:
объем всё равно не хватает на 0.01 лота.
Приведите доказательства присутствия ошибки. Рекомендую открыть демо-счет на MT4 и попробовать там сделать такие же торговые операции.
 
fxsaber # :
Приведите доказательства присутствия ошибки. Рекомендую открыть демо-счет на MT4 и попробовать там сделать такие же торговые операции.
Понял, с MT4 это действительно идентично.
 
hini #:
можно ли просто получить список, аналогичный истории позиций в MT5?
Через снепшоты. 
#define MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 // Максимальное время (в мкс.) на ожидание синхронизации торгового окружения
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define VIRTUAL_SNAPSHOT_REFRESHTIME 1000 // Время жизни снепшота для обновления. В MT5 требует подключенной MT4Orders.mqh
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577

#define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void PrintHistory()
{
  for (uint i = OrdersHistoryTotal(); (bool)i--;)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
      OrderPrint();
}

void OnStart()
{
  if (AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) == ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO)
  {
    const TICKET_TYPE Ticket1 = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0);
    const TICKET_TYPE Ticket2 = OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0);
      
    if (OrderCloseBy(Ticket1, Ticket2)) // OrderCloseBy(Ticket2, Ticket1) - другая последовательность.
    {
      Print("\nWith CloseBy.");
      PrintHistory(); // Результат зависит от последовательности входных параметров OrderCloseBy.
      
      Print("\nWithout CloseBy.");
      VIRTUAL::Snapshot(VIRTUAL_SNAPSHOT_REFRESHTIME, -1, false, "", false);    
      PrintHistory(); // Результат НЕ зависит от последовательности входных параметров OrderCloseBy.
    }
  }  
}


Результат.

With CloseBy.
#151231378604 2025.12.16 14:59:36.869 sell 0.00 GBPJPY 207.722 0.000 0.000 2025.12.16 14:59:36.904 207.722 0.00 0.00 0.00 #151304734151 by #151304734153 0
#151231378603 2025.12.16 14:59:36.834 buy 1.00 GBPJPY 207.734 0.000 0.000 2025.12.16 14:59:36.904 207.722 0.00 0.00 -6.59 #151304734151 by #151304734153 0
#151231377009 2025.12.16 14:59:15.351 balance 0.00 0.000 0.000 0.000 2025.12.16 14:59:15.351 0.000 0.00 0.00 100000.00 0

Without CloseBy.
#151231378603 2025.12.16 14:59:36.834 buy 1.00 GBPJPY 207.734 0.000 0.000 2025.12.16 14:59:36.869 207.722 0.00 0.00 -6.59 #151304734151 by #151304734153 0: -12 (-12) - 00:00:00
#151231377009 2025.12.16 14:59:15.351 balance 0.00 0 0 0 2025.12.16 14:59:15.351 0 0.00 0.00 100000.00 0 - 00:00:00
 
fxsaber # :
Через снепшоты.
Хорошо, большое спасибо!
 

Это кажется неверным; направление указано неправильно, и номер заказа, похоже, тоже не совпадает.

With CloseBy.
#721743851 2025.12.16 06:12:03.182 buy 0.02 XAUUSDm 4285.524 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:55.122 4289.859 0.00 0.00 8.67 0
#721743849 2025.12.16 06:10:25.029 buy 0.03 XAUUSDm 4286.454 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:54.942 4289.859 0.00 0.00 10.22 0
#721743835 2025.12.16 06:14:10.761 sell 0.03 BTCUSDm 86202.58 0.00 0.00 2025.12.16 06:50:54.142 86461.98 0.00 0.00 -7.78 0
#721743834 2025.12.16 06:10:41.259 sell 0.03 BTCUSDm 86199.15 0.00 0.00 2025.12.16 06:50:54.123 86461.98 0.00 0.00 -7.89 0
#721743827 2025.12.16 06:11:07.913 buy 0.02 GBPUSDm 1.33627 0.00000 0.00000 2025.12.16 06:50:54.069 1.33626 0.00 0.00 -0.02 0
#721743824 2025.12.16 06:10:55.744 buy 0.04 EURUSDm 1.17503 0.00000 0.00000 2025.12.16 06:50:54.032 1.17511 0.00 0.00 0.32 0
#721743822 2025.12.16 06:13:38.019 sell 0.00 XAUUSDm 4286.352 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:53.875 4286.352 0.00 0.00 0.00 #999167005 by #999174176 0
#721743821 2025.12.16 06:10:25.029 buy 0.01 XAUUSDm 4286.454 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:53.875 4286.352 0.00 0.00 -0.10 #999167005 by #999174176 0

Without CloseBy.
#721743851 2025.12.16 06:12:03.182 buy 0.02 XAUUSDm 4285.524 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:55.122 4289.859 0.00 0.00 8.67 0: +4335 (+4335) - 00:38:52
#721743849 2025.12.16 06:10:25.029 buy 0.03 XAUUSDm 4286.454 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:54.942 4289.859 0.00 0.00 10.22 0: +3405 (+3405) - 00:40:29
#721743835 2025.12.16 06:14:10.761 sell 0.03 BTCUSDm 86202.58 0.00 0.00 2025.12.16 06:50:54.142 86461.98 0.00 0.00 -7.78 0: -25940 (-25940) - 00:36:44
#721743834 2025.12.16 06:10:41.259 sell 0.03 BTCUSDm 86199.15 0.00 0.00 2025.12.16 06:50:54.123 86461.98 0.00 0.00 -7.89 0: -26283 (-26283) - 00:40:13
#721743827 2025.12.16 06:11:07.913 buy 0.02 GBPUSDm 1.33627 0.00000 0.00000 2025.12.16 06:50:54.069 1.33626 0.00 0.00 -0.02 0: -1 (-1) - 00:39:47
#721743824 2025.12.16 06:10:55.744 buy 0.04 EURUSDm 1.17503 0.00000 0.00000 2025.12.16 06:50:54.032 1.17511 0.00 0.00 0.32 0: +8 (+8) - 00:39:59
#721743821 2025.12.16 06:10:25.029 buy 0.01 XAUUSDm 4286.454 0.000 0.000 2025.12.16 06:13:38.019 4286.352 0.00 0.00 -0.10 #999167005 by #999174176 0: -102 (-102) - 00:03:13


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MT4Orders

hini, 2025.12.17 02:14

Это кажется неверным; направление указано неправильно, и номер заказа, похоже, тоже не совпадает.

With CloseBy.
#721743849 2025.12.16 06:10:25.029 buy 0.03 XAUUSDm 4286.454 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:54.942 4289.859 0.00 0.00 10.22 0
#721743822 2025.12.16 06:13:38.019 sell 0.00 XAUUSDm 4286.352 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:53.875 4286.352 0.00 0.00 0.00 #999167005 by #999174176 0
#721743821 2025.12.16 06:10:25.029 buy 0.01 XAUUSDm 4286.454 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:53.875 4286.352 0.00 0.00 -0.10 #999167005 by #999174176 0

Without CloseBy.
#721743849 2025.12.16 06:10:25.029 buy 0.03 XAUUSDm 4286.454 0.000 0.000 2025.12.16 06:50:54.942 4289.859 0.00 0.00 10.22 0: +3405 (+3405) - 00:40:29
#721743821 2025.12.16 06:10:25.029 buy 0.01 XAUUSDm 4286.454 0.000 0.000 2025.12.16 06:13:38.019 4286.352 0.00 0.00 -0.10 #999167005 by #999174176 0: -102 (-102) - 00:03:13

В MT5 в истории торговли есть только две сущности: сделки и ордера. Позиций в истории торговли нет и много лет в MT5 не было отображения закрытых позиций.

MQ создали такой режим отображения истории, генерируя историю позиций из истории сделок/ордеров. Это генерация. И, к сожалению, в некоторых ситуациях неправильная. В частности, в приведенном выше случае.


Рассмотрим хронологию торговых операций данной ситуации.

  1. Совершена сделка 2025.12.16 06:10:25.029 721657655 BUY  0.04 - открывается позиция 999167005 BUY  0.04.
  2. Совершена сделка 2025.12.16 06:13:38.019 721662376 SELL 0.01 - открывается позиция 999174176 SELL 0.01.
  3. Совершена сделка 2025.12.16 06:50:54.942 721743849 SELL 0.03 - закрывается позиция 999167005 BUY  0.03.

Всего было совершено ровно три торговые операции. И это полностью соответствует тому, что показывает скрипт в цитате выше.


В истории торговли OrderTicket - это тикет закрывающей позицию сделки. OrderTicket у каждой позиции свой. MT4Orders генерирует историю позиций однозначно.

При этом одно и тоже значение POSITION_ID (OrderTicketID) может быть у разных позиций, которые даже не пересекались по времени своего существования. MT5 генерирует историю позиций вольно.


Вглядитесь в эти строки генерации истории позиций MT5 (красное - не мое).

Там многое вызывает вопросы. В частности, был ли торговый оборот (полный круг) на 0.05 лота?


Много различных торговых ситуаций подробно разобрано в блоге.

 

Я повторил эксперимент, и похоже, что исторические позиции, сгенерированные MT5, верны:

Вот я вручную открыл позиции: buy-0.04, sell-0.01, buy-0.04, а затем закрыл все одной кнопкой.

А история позиций, сгенерированная через CloseBy, отличается от той, что я создал вручную.

With CloseBy.
#726199620 2025.12.17 08:31:37.613 buy 0.04 XAUUSDm 4315.506 0.000 0.000 2025.12.17 08:31:54.047 4315.881 0.00 0.00 1.50 0
#726199619 2025.12.17 08:31:00.023 buy 0.03 XAUUSDm 4315.885 0.000 0.000 2025.12.17 08:31:54.038 4315.881 0.00 0.00 -0.02 0
#726199617 2025.12.17 08:31:04.356 sell 0.00 XAUUSDm 4315.630 0.000 0.000 2025.12.17 08:31:53.880 4315.630 0.00 0.00 0.00 #1004816081 by #1004816270 0
#726199616 2025.12.17 08:31:00.023 buy 0.01 XAUUSDm 4315.885 0.000 0.000 2025.12.17 08:31:53.880 4315.630 0.00 0.00 -0.26 #1004816081 by #1004816270 0

Without CloseBy.
#726199620 2025.12.17 08:31:37.613 buy 0.04 XAUUSDm 4315.506 0.000 0.000 2025.12.17 08:31:54.047 4315.881 0.00 0.00 1.50 0: +375 (+375) - 00:00:17
#726199619 2025.12.17 08:31:00.023 buy 0.03 XAUUSDm 4315.885 0.000 0.000 2025.12.17 08:31:54.038 4315.881 0.00 0.00 -0.02 0: -4 (-4) - 00:00:54
#726199616 2025.12.17 08:31:00.023 buy 0.01 XAUUSDm 4315.885 0.000 0.000 2025.12.17 08:31:04.356 4315.630 0.00 0.00 -0.26 #1004816081 by #1004816270 0: -255 (-255) - 00:00:04

Вот исторические позиции MT5：


 
hini #:

А история позиций, сгенерированная через CloseBy, отличается от той, что я создал вручную.

Она идеально соответствует хронологии. Еще раз. MT5 генерирует историю торговли. Это кривое представление закрытых позиций.

Надо ориентироваться не на то, что MT5 показывает, а на здравый смысл.

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