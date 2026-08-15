Библиотеки: MT4Orders - страница 94
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Понял вопрос, но хочу уточнить: можно ли просто получить список, аналогичный истории позиций в MT5, без углубления в детали?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2025.12.15 11:48
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754817
объем всё равно не хватает на 0.01 лота.
Приведите доказательства присутствия ошибки. Рекомендую открыть демо-счет на MT4 и попробовать там сделать такие же торговые операции.
можно ли просто получить список, аналогичный истории позиций в MT5?
Результат.
Через снепшоты.
Это кажется неверным; направление указано неправильно, и номер заказа, похоже, тоже не совпадает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
hini, 2025.12.17 02:14
Это кажется неверным; направление указано неправильно, и номер заказа, похоже, тоже не совпадает.
В MT5 в истории торговли есть только две сущности: сделки и ордера. Позиций в истории торговли нет и много лет в MT5 не было отображения закрытых позиций.
MQ создали такой режим отображения истории, генерируя историю позиций из истории сделок/ордеров. Это генерация. И, к сожалению, в некоторых ситуациях неправильная. В частности, в приведенном выше случае.
Рассмотрим хронологию торговых операций данной ситуации.
Всего было совершено ровно три торговые операции. И это полностью соответствует тому, что показывает скрипт в цитате выше.
В истории торговли OrderTicket - это тикет закрывающей позицию сделки. OrderTicket у каждой позиции свой. MT4Orders генерирует историю позиций однозначно.
При этом одно и тоже значение POSITION_ID (OrderTicketID) может быть у разных позиций, которые даже не пересекались по времени своего существования. MT5 генерирует историю позиций вольно.
Вглядитесь в эти строки генерации истории позиций MT5 (красное - не мое).
Там многое вызывает вопросы. В частности, был ли торговый оборот (полный круг) на 0.05 лота?
Много различных торговых ситуаций подробно разобрано в блоге.
Я повторил эксперимент, и похоже, что исторические позиции, сгенерированные MT5, верны:
Вот я вручную открыл позиции: buy-0.04, sell-0.01, buy-0.04, а затем закрыл все одной кнопкой.
А история позиций, сгенерированная через CloseBy, отличается от той, что я создал вручную.
Вот исторические позиции MT5：
А история позиций, сгенерированная через CloseBy, отличается от той, что я создал вручную.
Она идеально соответствует хронологии. Еще раз. MT5 генерирует историю торговли. Это кривое представление закрытых позиций.
Надо ориентироваться не на то, что MT5 показывает, а на здравый смысл.