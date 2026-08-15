Библиотеки: MT4Orders - страница 93
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Я не знаю, почему количество полученных лотов составляет 0,00, а не 0,01?
Если вам нужен счет, я могу предоставить его через личное сообщение.
OrderLots() также возвращает 0.
Я не знаю, почему количество полученных лотов составляет 0,00, а не 0,01?
Это правильно поведение. Вы закрыли позицию встречной через CloseBy.
Запустите CustomReport - там будет больше информации для понимания.
Это правильное поведение. Вы закрыли счетчик позиций с помощью CloseBy.
Запустите CustomReport - там будет больше информации для понимания.
Я вручную закрыл все свои позиции с помощью MT5, и возвращаемый номер лота был 0, что вызвало неожиданные расчеты для этого ордера. Почему вместо официальной цифры возвращается 0.00? Например, что касается количества ордеров, я не уверен, стоит ли исключать этот ордер. По логике, его не следует исключать, но возврат 0 лотов указывает на недействительность ордера.
Где я могу изменить это поведение?
Я вручную закрыл все свои позиции с помощью MT5, и возвращаемый номер лота был 0, что вызвало неожиданные расчеты для этого ордера. Почему вместо официальной цифры возвращается 0.00? Например, что касается количества ордеров, я не уверен, стоит ли исключать этот ордер. По логике, его не следует исключать, но возврат 0 лотов указывает на недействительность ордера.
Где я могу изменить это поведение?
Это правильное поведение, которое идентично поведению в MT4 в таких ситуациях. Если две разнонаправленные позиции по 1 лоту закрыть через CloseBy, то суммарный объем закрытой позиции должен быть 1, а не 2.
Сумма лотов - это торговый объем, по которому, в частности, вычисляется комиссия.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/751985
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754817
Если купить 0,01 и продать 0,03, вернется ли 0,02? Я еще не тестировал это. Я протестирую это, когда у меня будет время.
Будет открытая позиция на 0.01 лота и две закрытые позиции: на 0.01 лота и на 0.00 (информация) лота.
Если я хочу посчитать количество сделок, то должно получиться 0,04, а сейчас — 0,03?
Привел все ссылки с подробностями. Все работает правильно.