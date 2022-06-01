Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3280: Улучшения и исправления по отзывам трейдеров - страница 4
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Я надеюсь, что в следующем обновлении для мобильных устройств (ios) MT5 должен дать "магический номер" для информации о сделках и позициях.
Невозможно следить за сделками в мобильном, когда вы используете несколько советников с разными магическими номерами.
Попробуйте использовать комментарий для каждой сделки.
В индикаторе через CopyTime() делаю запрос на получение данных с месячного таймфрейма. Если график открывается в первый раз, то получить менее 300 баров по символу GBPCHF заняло 117 секунд.
Видео: https://drive.google.com/file/d/10KW5Usa1ZVONRghSZCHuji4h3CDQVma-/view?usp=sharing
В справке есть такое упоминание, что данные любого ТФ подготавливаются независимо от данных других ТФ:
Непонятно, почему так много времени требуется для копирования 300 баров другого ТФ. Для индикатора в истории часто нужны только значения баров OLHC и не требуется внутренняя вложенность от других ТФ. Как-то можно ускорить этот момент? Этот же код в МТ4 выполняется менее чем за 0,05 сек.
Копируем по времени:
Если начальное время попало на несуществующий бар - было позднее открытие сессии, а это часто бывает НЕ по форекс-символам,
то функция возвращает -1, что не совсем логично. Более правильно возвращать ближайший найденный.
Доброго времени.
А где скачать последний билд:
MetaTrader 5 build 3280
По ссылке только мартовский... 2361... :-(
Доброго времени.
А где скачать последний билд:
MetaTrader 5 build 3280
По ссылке только мартовский... 2361... :-(
Доброго времени.
А где скачать последний билд:
MetaTrader 5 build 3280
По ссылке только мартовский... 2361... :-(
32-разрядный уже давно не обновляется...
Спасибо за быстрый ответ.
Это засада...
Появился вопрос. Как программно инициировать загрузку/обновление встроенного Экономического календаря в терминале MT5 ?
Столкнулся с такой проблемой. При включении терминала, если на график заранее установлен советник использующий Экономический календарь, не всегда доступен список событий. Бывает что его вообще нет. Экономический календарь появляется и считывается советником только после того как физически открываешь вкладку "Календарь" в окне "Инструменты". И в момент открытия, списка событий Календаря там нет, или он крайне неполный. Он подгружается только после открытия вкладки, буквально на глазах.
В советнике я сделал постоянный запрос (на каждом тике) функций CalendarEventByCurrency и CalendarValueHistoryByEvent, пока список новостей пуст. И в процессе работы советника список появляется только тогда, когда открываешь вкладку "Календарь". То что я описал выше. Вот кусок кода:
При включении терминала получаю это:
Новости подгружаются только после того, как откроешь в терминале вкладку "Календарь".
Функция
Действие
CalendarCountryById
Получает описание страны по её идентификатору
CalendarEventById
Получает описание события по его идентификатору
CalendarValueById
Получает описание значения события по его идентификатору
CalendarCountries
Получает массив описаний стран, доступных в Календаре
CalendarEventByCountry
Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанному коду страны
CalendarEventByCurrency
Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанной валюте
CalendarValueHistoryByEvent
Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени по идентификатору события
CalendarValueHistory
Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени с фильтром по стране и/или валюте
CalendarValueLastByEvent
Получает массив значений события по его ID c момента состояния базы Календаря с заданным change_id
CalendarValueLast
Получает массив значений по всем событиям с фильтрацией по стране и/или валюте с момента состояния базы Календаря с заданным change_id
P.S. Хорошо бы добавить функцию типа CalendarUpdating, которая обновляет/загружает события в календаре.
mt4 1353 параметр scale при изменении мышью перестает работать. https://www.youtube.com/watch?v=CbxqyymZFys&feature=youtu.be