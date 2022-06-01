Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3280: Улучшения и исправления по отзывам трейдеров - страница 8

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Вылечилось. Оптимизация запустилась. Объясните только, это от брокера зависит? Потому как на компьютере я ничего не делал. Он просто стоял включённый.

Что означает такая запись в логах?

 
Andrey Kaunov #:

Вылечилось. Оптимизация запустилась. Объясните только, это от брокера зависит? Потому как на компьютере я ничего не делал. Он просто стоял включённый.

Что означает такая запись в логах?

Там же написано, что проверка истории закончилась по таймауту. Ваш брокер просто не давал Вам историю...

 
Vladimir Pastushak #:

Там же написано, что проверка истории закончилась по таймауту. Ваш брокер просто не давал Вам историю...

Как же не давал, тиковая история загружалась. Он минутки не давал?

 
Andrey Kaunov #:

Как же не давал, тиковая история загружалась. Он минутки не давал?

Вам терминал написал причину, то что тиковая история загрузилась еще ни о чем не говорит. По мимо загрузки терминал периодически синхронизирует историю...

Если сервер брокера не дает данных то делать в терминале нечего....

 
Ilyas #:

Спасибо за сообщение.

Поведение воспроизводится, разбираюсь.

Vladimir Pastushak #:

С MessageBox тоже самое

Код для воспроизведения...

Сложилось впечатление что после вызова функций приостанавливающих работу программы типа 

Советники перестают понимать удержание клавиш типа Shift, Ctrl.  До вызова функций все работает штатно, после, нажатия возвращают 1.

Помогите разобраться....

Билд 3295, проблема еще присутствует.
 
Vladimir Pastushak #:
Билд 3294, проблема еще присутствует.

Доступна 3295


 
prostotrader #:

Уважаемые разработчики!

Пожалуйста, включите для Срочного рынка расписание торговых сессий



    +++

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