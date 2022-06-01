Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3280: Улучшения и исправления по отзывам трейдеров - страница 7

Новый комментарий
 

В последних бетах появился режим быстрой компиляции без оптимизаций.

Этот режим позволяет быстрее вести разработку за счет экономии на перекомпиляциях:


 
MetaQuotes #:

В последних бетах появился режим быстрой компиляции без оптимизаций.

Этот режим позволяет быстрее вести разработку за счет экономии на перекомпиляциях:

Огромное спасибо!

Отлично!

P.S. Чего не хватает, так это какого-то значка-уведомления, какой режим выбран


 
MetaQuotes #:

В последних бетах появился режим быстрой компиляции без оптимизаций.

Этот режим позволяет быстрее вести разработку за счет экономии на перекомпиляциях:

Как F5-вариант, только без запуска дебага?

 

МТ 5 3291  После нескольких открытий Диалогового окна отваливается 

::TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)

При зажатии возвращает -128 

После открытия закрытия окна возвращает 1 

Код для воспроизведения открыть окно диалога Shift + G

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#define KEY_G                  71
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   EventSetMillisecondTimer(250);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
   if(id == CHARTEVENT_KEYDOWN)
     {
      Print(KeyShiftState());
      if(KeyShiftState() &&  lparam == KEY_G)
        {
         string filenames[];
         int m_handle = -1;
         if(!FileIsExist("Test" + "\\Imports\\import.txt"))
            if((m_handle = FileOpen("Test" + "\\Imports\\import.txt", FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE)) != INVALID_HANDLE)
               FileClose(m_handle);
         //
         FileSelectDialog("Выберите файл для загрузки", "Test" + "\\Imports", "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*", FSD_ALLOW_MULTISELECT, filenames, "import.txt");
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool KeyShiftState(void)
  {
   Print("TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)   " + TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT));
   return(::TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT) < 0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+

2022.05.17 12:27:28.978 Test (EURNOK,H1)        TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)   -127  разовое нажатие
2022.05.17 12:27:34.242 Test (EURNOK,H1)        TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)   1
2022.05.17 12:27:35.284 Test (EURNOK,H1)        TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)   1
2022.05.17 12:27:35.745 Test (EURNOK,H1)        TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)   1
2022.05.17 12:27:36.082 Test (EURNOK,H1)        TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)   1
2022.05.17 12:27:36.617 Test (EURNOK,H1)        TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)   1
 

Я просто хотел сказать спасибо за добавление отсутствующих ручек в инструмент прямоугольника, наконец. Я спрашивал некоторое время назад, и вы слушали. С наилучшими пожеланиями.

 
Vladimir Pastushak #:

МТ 5 3291  После нескольких открытий Диалогового окна отваливается 

При зажатии возвращает -128 

После открытия закрытия окна возвращает 1 

Код для воспроизведения открыть окно диалога Shift + G

С MessageBox тоже самое

Код для воспроизведения...

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#define KEY_G                  71
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   EventSetMillisecondTimer(250);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
   if(id == CHARTEVENT_KEYDOWN)
     {
      Print(KeyShiftState());
      if(KeyShiftState() && lparam == KEY_G)
        {
         MessageBox("Test", "Warning!", IDOK);
         ResetLastError();
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool KeyShiftState(void)
  {
   Print("TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)   " + TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT));
   return(::TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT) < 0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Сложилось впечатление что после вызова функций приостанавливающих работу программы типа 

MessageBox

Советники перестают понимать удержание клавиш типа Shift, Ctrl.  До вызова функций все работает штатно, после, нажатия возвращают 1.

Помогите разобраться....

 
Vladimir Pastushak #:

С MessageBox тоже самое

Код для воспроизведения...

Сложилось впечатление что после вызова функций приостанавливающих работу программы типа 

Советники перестают понимать удержание клавиш типа Shift, Ctrl.  До вызова функций все работает штатно, после, нажатия возвращают 1.

Помогите разобраться....

Спасибо за сообщение.

Поведение воспроизводится, разбираюсь.

 
MetaQuotes #:

В последних бетах появился режим быстрой компиляции без оптимизаций.

Этот режим позволяет быстрее вести разработку за счет экономии на перекомпиляциях:

Почти стабильно в 18 раз быстрее.

0 errors, 0 warnings, 1029 msec elapsed without optimizations
0 errors, 0 warnings, 17918 msec elapsed
0 errors, 0 warnings, 65494 msec elapsed
0 errors, 0 warnings, 3601 msec elapsed without optimizations

EX5 подрастает в режиме без оптимизации, потому что не жмется дополнительно?

 

Не получается запустить одиночное тестирование на NZDCHF после проведённой оптимизации. Оптимизация тоже запустилась через танцы с бубном, раза с десятого. А теперь одиночное тестирование запустить не могу.

Вылезает ошибка history check timeout

FO      0       17:23:14.297    Tester  Cloud servers switched off
DG      0       17:24:00.166    Tester  reading of 5155 result records from cache...
LR      0       17:24:00.169    Tester  1 blocks of results read from cache in 0 ms
PF      0       17:28:09.011    Tester  single pass started
ML      0       17:28:09.140    Tester  NZDCHF: history data begins from 2016.12.07 00:00
IK      0       17:28:09.159    Tester  NZDCHF: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
FF      0       17:28:09.159    Tester  NZDCHF: preliminary downloading of history ticks completed
KN      0       17:28:09.159    Tester  NZDCHF: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
JI      0       17:28:09.377    Tester  NZDUSD: history check started
JO      0       17:28:20.064    Tester  NZDUSD: history check timeout
PG      0       17:30:14.319    Tester  single pass started
PM      0       17:30:14.331    Tester  NZDCHF: history data begins from 2016.12.07 00:00
LH      0       17:30:14.331    Tester  NZDCHF: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
GF      0       17:30:14.331    Tester  NZDCHF: preliminary downloading of history ticks completed
NO      0       17:30:14.331    Tester  NZDCHF: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
OI      0       17:30:14.546    Tester  NZDUSD: history check started
MO      0       17:30:25.283    Tester  NZDUSD: history check timeout
KG      0       17:36:42.472    Tester  single pass started
OJ      0       17:36:42.483    Tester  NZDCHF: history data begins from 2016.12.07 00:00
QH      0       17:36:42.485    Tester  NZDCHF: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
FQ      0       17:36:42.485    Tester  NZDCHF: preliminary downloading of history ticks completed
KO      0       17:36:42.485    Tester  NZDCHF: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
NF      0       17:36:42.704    Tester  NZDUSD: history check started
RN      0       17:36:53.386    Tester  NZDUSD: history check timeout

Попробовал на другой паре GBPCAD, по которой тоже с трудом провёл оптимизацию ранее. Та же история.

FF      0       17:45:27.269    Tester  single pass started
PM      0       17:45:27.408    Tester  GBPCAD: history data begins from 2014.09.26 00:00
NK      0       17:45:27.423    Tester  GBPCAD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
IF      0       17:45:27.423    Tester  GBPCAD: preliminary downloading of history ticks completed
PN      0       17:45:27.423    Tester  GBPCAD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
QI      0       17:45:27.423    Tester  GBPUSD: history data begins from 2014.09.22 00:00
QL      0       17:45:27.439    Tester  GBPUSD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
FR      0       17:45:27.439    Tester  GBPUSD: preliminary downloading of history ticks completed
OK      0       17:45:27.439    Tester  GBPUSD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
GD      0       17:45:27.658    Tester  USDCAD: history check started
OJ      0       17:45:38.337    Tester  USDCAD: history check timeout

Одиночное тестирование провожу за последний год по реальным тикам. Оптимизация производилась тоже по реальным тикам на более раннем периоде.

P.S. Перезагружал терминал и компьютер, ничего не помогает.
 

С аналогичной проблемой сталкиваюсь и при запуске оптимизации по AUDNZD.  Загружается тиковая история, и затем процесс прерывается с таким же предупреждением.

FI      0       18:02:49.936    Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
MF      0       18:02:49.973    Tester  Experts\ePositiveNight.ex5 on AUDNZD,M5 from 2018.04.01 00:00 to 2021.03.31 00:00
HP      0       18:02:50.083    Tester  AUDNZD: preliminary downloading of M1 history started
PL      0       18:02:50.242    Tester  AUDNZD: preliminary downloading of M1 history completed in 0:00:00.266
EH      0       18:02:50.242    Tester  AUDNZD: history data begins from 2016.01.04 00:00
IN      0       18:02:50.243    Tester  AUDNZD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
MR      0       18:02:50.243    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202205.tkc" download
KD      0       18:06:41.270    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202204.tkc" download (42.76 Kb/sec)
EG      0       18:06:48.308    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202203.tkc" download (1368.43 Kb/sec)
KK      0       18:06:57.366    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202202.tkc" download (1275.90 Kb/sec)
NN      0       18:07:03.411    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202201.tkc" download (1481.45 Kb/sec)
OQ      0       18:07:08.442    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202112.tkc" download (1314.43 Kb/sec)
KF      0       18:07:09.447    Tester  AUDNZD: 10% ticks downloaded (189.07 Kb/sec)
EK      0       18:07:14.482    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202111.tkc" download (1491.49 Kb/sec)
GN      0       18:07:19.504    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202110.tkc" download (1320.61 Kb/sec)
FQ      0       18:07:25.531    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202109.tkc" download (1440.53 Kb/sec)
RD      0       18:07:30.571    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202108.tkc" download (1764.48 Kb/sec)
CH      0       18:07:36.621    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202107.tkc" download (1067.42 Kb/sec)
KI      0       18:07:37.624    Tester  AUDNZD: 20% ticks downloaded (307.68 Kb/sec)
IR      0       18:07:40.640    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202106.tkc" download (1628.68 Kb/sec)
QE      0       18:07:45.670    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202105.tkc" download (1367.96 Kb/sec)
IH      0       18:07:49.698    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202104.tkc" download (1634.98 Kb/sec)
FK      0       18:07:52.712    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202103.tkc" download (1462.18 Kb/sec)
HN      0       18:07:59.750    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202102.tkc" download (1583.83 Kb/sec)
MS      0       18:08:02.771    Tester  AUDNZD: 30% ticks downloaded (404.58 Kb/sec)
HI      0       18:08:07.795    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202101.tkc" download (1405.06 Kb/sec)
DL      0       18:08:11.833    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202012.tkc" download (1570.15 Kb/sec)
MO      0       18:08:18.885    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202011.tkc" download (1263.38 Kb/sec)
DR      0       18:08:23.907    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202010.tkc" download (1382.68 Kb/sec)
NG      0       18:08:28.947    Tester  AUDNZD: 40% ticks downloaded (478.72 Kb/sec)
ML      0       18:08:28.947    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202009.tkc" download (1344.15 Kb/sec)
CO      0       18:08:32.977    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202008.tkc" download (1663.23 Kb/sec)
IR      0       18:08:36.993    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202007.tkc" download (1631.03 Kb/sec)
NF      0       18:08:42.041    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202006.tkc" download (1236.16 Kb/sec)
FI      0       18:08:48.075    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202005.tkc" download (1512.57 Kb/sec)
IN      0       18:08:53.103    Tester  AUDNZD: 50% ticks downloaded (549.31 Kb/sec)
LS      0       18:08:53.104    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202004.tkc" download (1701.99 Kb/sec)
HF      0       18:09:00.134    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202003.tkc" download (1404.25 Kb/sec)
RI      0       18:09:14.239    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202002.tkc" download (1386.91 Kb/sec)
OL      0       18:09:19.277    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\202001.tkc" download (1360.54 Kb/sec)
GO      0       18:09:24.308    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201912.tkc" download (1778.90 Kb/sec)
EQ      0       18:09:29.347    Tester  AUDNZD: 60% ticks downloaded (630.20 Kb/sec)
HJ      0       18:09:29.347    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201911.tkc" download (1378.63 Kb/sec)
LM      0       18:09:34.381    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201910.tkc" download (1280.97 Kb/sec)
DP      0       18:09:38.410    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201909.tkc" download (1616.26 Kb/sec)
CS      0       18:09:46.493    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201908.tkc" download (1176.09 Kb/sec)
NF      0       18:09:55.560    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201907.tkc" download (1369.84 Kb/sec)
NK      0       18:10:02.608    Tester  AUDNZD: 70% ticks downloaded (683.23 Kb/sec)
KP      0       18:10:02.608    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201906.tkc" download (1278.48 Kb/sec)
JD      0       18:10:08.634    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201905.tkc" download (1510.31 Kb/sec)
QG      0       18:10:16.696    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201904.tkc" download (1138.67 Kb/sec)
FJ      0       18:10:23.766    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201903.tkc" download (1281.51 Kb/sec)
KM      0       18:10:29.805    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201902.tkc" download (1528.80 Kb/sec)
RP      0       18:10:37.862    Tester  AUDNZD: "bases\Alpari-MT5\ticks\AUDNZD\201901.tkc" download (1146.44 Kb/sec)
CQ      0       18:10:38.871    Tester  AUDNZD: 80% ticks downloaded (733.33 Kb/sec)
MK      0       18:10:44.908    Tester  AUDNZD: preliminary downloading of history ticks completed, 343.73 Mb in 0:07:54.671 (741.52 Kb/sec)
EE      0       18:10:44.908    Tester  AUDNZD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
EO      0       18:10:45.035    Tester  AUDUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00
FJ      0       18:10:45.069    Tester  AUDUSD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
DI      0       18:10:46.078    Tester  AUDUSD: preliminary downloading of history ticks completed, 784.21 Kb in 0:00:01.032 (759.89 Kb/sec)
ED      0       18:10:46.078    Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
QN      0       18:10:46.296    Tester  NZDUSD: history check started
MF      0       18:10:57.003    Tester  NZDUSD: history check timeout

При повторном запуске та же история

CS      0       18:20:06.707    Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
LH      0       18:20:06.742    Tester  Experts\ePositiveNight.ex5 on AUDNZD,M5 from 2018.04.01 00:00 to 2021.03.31 00:00
EH      0       18:20:06.742    Tester  AUDNZD: history data begins from 2016.01.04 00:00
DN      0       18:20:06.744    Tester  AUDNZD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
RN      0       18:20:07.750    Tester  AUDNZD: preliminary downloading of history ticks completed, 29.76 Kb in 0:00:01.000 (29.76 Kb/sec)
NO      0       18:20:07.750    Tester  AUDNZD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
JD      0       18:20:07.752    Tester  AUDUSD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
MH      0       18:20:08.754    Tester  AUDUSD: preliminary downloading of history ticks completed, 19.39 Kb in 0:00:01.015 (19.11 Kb/sec)
OF      0       18:20:08.754    Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
GQ      0       18:20:08.976    Tester  NZDUSD: history check started
NG      0       18:20:19.692    Tester  NZDUSD: history check timeout

После перезагрузке компьютера

JE      0       18:33:49.468    Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
EJ      0       18:33:49.502    Tester  Experts\ePositiveNight.ex5 on AUDNZD,M5 from 2018.04.01 00:00 to 2021.03.31 00:00
DF      0       18:33:49.609    Tester  AUDNZD: history data begins from 2016.01.04 00:00
QL      0       18:33:49.621    Tester  AUDNZD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
HP      0       18:33:50.632    Tester  AUDNZD: preliminary downloading of history ticks completed, 29.44 Kb in 0:00:01.031 (28.55 Kb/sec)
EN      0       18:33:50.632    Tester  AUDNZD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
KF      0       18:33:50.759    Tester  AUDUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00
FM      0       18:33:50.778    Tester  AUDUSD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
JP      0       18:33:51.779    Tester  AUDUSD: preliminary downloading of history ticks completed, 21.66 Kb in 0:00:01.016 (21.32 Kb/sec)
DO      0       18:33:51.779    Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
DI      0       18:33:52.015    Tester  NZDUSD: history check started
KO      0       18:34:02.746    Tester  NZDUSD: history check timeout

Дважды попробовал запустить на другой паре AUDCAD, всё аналогично

NI      0       18:43:22.822    Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
JG      0       18:43:22.857    Tester  Experts\ePositiveNight.ex5 on AUDCAD,M5 from 2018.04.01 00:00 to 2021.03.31 00:00
GS      0       18:43:22.978    Tester  AUDCAD: history data begins from 2014.01.02 00:00
GQ      0       18:43:23.017    Tester  AUDCAD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
JE      0       18:43:24.031    Tester  AUDCAD: preliminary downloading of history ticks completed, 962.64 Kb in 0:00:01.047 (919.43 Kb/sec)
HK      0       18:43:24.031    Tester  AUDCAD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
HR      0       18:43:24.031    Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
OL      0       18:43:24.267    Tester  USDCAD: history check started
LR      0       18:43:34.940    Tester  USDCAD: history check timeout
DD      0       18:44:19.173    Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
PJ      0       18:44:19.205    Tester  Experts\ePositiveNight.ex5 on AUDCAD,M5 from 2018.04.01 00:00 to 2021.03.31 00:00
EG      0       18:44:19.205    Tester  AUDCAD: history data begins from 2014.01.02 00:00
FN      0       18:44:19.205    Tester  AUDCAD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
FI      0       18:44:19.205    Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.01.02 00:00
QR      0       18:44:19.417    Tester  USDCAD: history check started
LH      0       18:44:30.073    Tester  USDCAD: history check timeout
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