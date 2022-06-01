Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3280: Улучшения и исправления по отзывам трейдеров - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В последних бетах появился режим быстрой компиляции без оптимизаций.
Этот режим позволяет быстрее вести разработку за счет экономии на перекомпиляциях:
В последних бетах появился режим быстрой компиляции без оптимизаций.
Этот режим позволяет быстрее вести разработку за счет экономии на перекомпиляциях:
Огромное спасибо!
Отлично!
P.S. Чего не хватает, так это какого-то значка-уведомления, какой режим выбран
В последних бетах появился режим быстрой компиляции без оптимизаций.
Этот режим позволяет быстрее вести разработку за счет экономии на перекомпиляциях:
Как F5-вариант, только без запуска дебага?
МТ 5 3291 После нескольких открытий Диалогового окна отваливается
При зажатии возвращает -128
После открытия закрытия окна возвращает 1
Код для воспроизведения открыть окно диалога Shift + G
Я просто хотел сказать спасибо за добавление отсутствующих ручек в инструмент прямоугольника, наконец. Я спрашивал некоторое время назад, и вы слушали. С наилучшими пожеланиями.
МТ 5 3291 После нескольких открытий Диалогового окна отваливается
При зажатии возвращает -128
После открытия закрытия окна возвращает 1
Код для воспроизведения открыть окно диалога Shift + G
С MessageBox тоже самое
Код для воспроизведения...
Сложилось впечатление что после вызова функций приостанавливающих работу программы типа
MessageBox
Советники перестают понимать удержание клавиш типа Shift, Ctrl. До вызова функций все работает штатно, после, нажатия возвращают 1.
Помогите разобраться....
С MessageBox тоже самое
Код для воспроизведения...
Сложилось впечатление что после вызова функций приостанавливающих работу программы типа
Советники перестают понимать удержание клавиш типа Shift, Ctrl. До вызова функций все работает штатно, после, нажатия возвращают 1.
Помогите разобраться....
Спасибо за сообщение.
Поведение воспроизводится, разбираюсь.
В последних бетах появился режим быстрой компиляции без оптимизаций.
Этот режим позволяет быстрее вести разработку за счет экономии на перекомпиляциях:
Почти стабильно в 18 раз быстрее.
EX5 подрастает в режиме без оптимизации, потому что не жмется дополнительно?
Не получается запустить одиночное тестирование на NZDCHF после проведённой оптимизации. Оптимизация тоже запустилась через танцы с бубном, раза с десятого. А теперь одиночное тестирование запустить не могу.
Вылезает ошибка history check timeout
Попробовал на другой паре GBPCAD, по которой тоже с трудом провёл оптимизацию ранее. Та же история.
Одиночное тестирование провожу за последний год по реальным тикам. Оптимизация производилась тоже по реальным тикам на более раннем периоде.P.S. Перезагружал терминал и компьютер, ничего не помогает.
С аналогичной проблемой сталкиваюсь и при запуске оптимизации по AUDNZD. Загружается тиковая история, и затем процесс прерывается с таким же предупреждением.
При повторном запуске та же история
После перезагрузке компьютера
Дважды попробовал запустить на другой паре AUDCAD, всё аналогично