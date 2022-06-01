Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3280: Улучшения и исправления по отзывам трейдеров - страница 3
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Язык должен быть строгим, а смешение/автоприведение енумов является очень частой ошибкой.
Поэтому нельзя расслаблять проверки и автоматически приводить.
Хотите сравнивать и присваивать - пишите явную функцию. Колхозить в стиле C нужно меньше всего.
Язык должен быть строгим, а смешение/автоприведение енумов является очень частой ошибкой.
Поэтому нельзя расслаблять проверки и автоматически приводить.
Хотите сравнивать и присваивать - пишите явную функцию. Колхозить в стиле C нужно меньше всего.
Так и предлагается запретить (Error вместе Warning) неявно сравнивать разные enum
Это не логично - следовательно это либо ошибка программиста, либо нужно явное приведение к int
не работает конвертер периодов !!! на 4 !!! в билдах 1353 и 1355 не работает журнал пишет но зависает но файл истории не пишется
Пожалуйста, перепостите свой вопрос в тему MT4: Обновление платформы MetaTrader 4 build 1353
Так и предлагается запретить (Error вместе Warning) неявно сравнивать разные enum
Это не логично - следовательно это либо ошибка программиста, либо нужно явное приведение к int
Добавить в отслеживаемые Ticks[0].asl. На конце специально написано l.
Теперь делаем двойное нажатие ЛКМ на выделенном отслеживаемом выражении.
Получаем вылет ME (b3280).
Строка для поиска: Oshibka 041.
Сессии есть вот только брокеры леняться все прописать. Столкнулся с этим в Открытии, поддержка ссылалась на московскую биржу типо они не могут поменять. Из-за этого советник при тестировании не понимал когда нельзя торговать. Пришлось в коде прописывать время для симуляции .
Не сессии есть, а невесть что. Брокер тут не причем!
Данные о сессиях транслирует Биржа.
Обновление платформы MetaTrader 5 будет выпущено в пятницу, 29 апреля 2022 года. Обновление содержит улучшения и исправления, основанные на отзывах, которые мы получили после выпуска билда 3270.
Обновление включает следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему Live Update.
Спасибо.
Уважаемые разработчики, добавьте пож-ста возможность того, чтобы при обновлении значений матрицы при отладке не сворачивались бы её столбцы и строки в правом подокне окна "Инструменты".
Простой пример (Рис.1). Создаётся матрица А_МХ. Парой кликов открывается первая строка для просмотра значений.
Рис.1
Если выполнить строку 15 в коде, то все строки и столбцы свернутся (Рис.2). И чтобы посмотреть на новые значения, нужно снова кликать по имени матрицы...
Рис.2
Согласно Документации: enum относятся к некоторому ограниченному множеству данных. В этом смысле сравнение и присваивание принципиально не отличаются: в обоих случаях должен быть или Warning или Error. А то что сравнивать можно, а присваивать нельзя - это нонсенс
Никакого различия нет, код теста не полный - при сравнении используется константа, а при присваивании переменное значение.
Вот полный код:
Компилятор проверяет, если константа в перечислении есть, то выдаётся предупреждение, при чём если константа является другим перечислением, то компилятор выводит
В случае с переменной, компилтяор не знает, какое будет значение и выдаёт ошибку.
Мы решили, что при несоответствии перечислений в выражении всегда выдавать ошибку, т.к. похоже, что мало кто смотрит предупреждения, считая их неважными...
Я надеюсь, что в следующем обновлении для мобильных устройств (ios) MT5 должен дать "магический номер" для информации о сделках и позициях.
Невозможно следить за сделками в мобильном, когда вы используете несколько советников с разными магическими номерами.