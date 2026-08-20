Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 73
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Ну вы и любите срач разводить в теме по конкретной проблеме.
Кароч. Не могу пополнить MQL через карту платежной системы МИР. Хотя на сайте указано что платежная система поддерживается.
Платеж ни в рублях ни в баксах не проходит.
Вот теперь можете вываливать свой срач. Но только по этому поводу. ☝☝☝☝🏿☝🏿☝🏿☝🏼☝🏼☝🏼
Ну вы и любите срач разводить в теме по конкретной проблеме.
Кароч. Не могу пополнить MQL через карту платежной системы МИР. Хотя на сайте указано что платежная система поддерживается.
Платеж ни в рублях ни в баксах не проходит.
Вот теперь можете вываливать свой срач. Но только по этому поводу. ☝☝☝☝🏿☝🏿☝🏿☝🏼☝🏼☝🏼
Вам-бы сначала прочесть эту тему с первой страницы. Тут всего 720 сообщений. Может и вопросы все отпадут и обиды притихнут…
Ну вы и любите срач разводить в теме по конкретной проблеме.
Кароч. Не могу пополнить MQL через карту платежной системы МИР. Хотя на сайте указано что платежная система поддерживается.
Платеж ни в рублях ни в баксах не проходит.
Вот теперь можете вываливать свой срач. Но только по этому поводу. ☝☝☝☝🏿☝🏿☝🏿☝🏼☝🏼☝🏼
Эта ветка ( Как теперь выводить деньги? ) и еще одна ( Как теперь оплачивать сервисы? ) - это пользователи форума обсуждали и пробовали разные варианты вывода и оплаты после того, как карты виза и мастеркарт, выпущенные в России перестали работают за рубежом и для оплаты за рубеж (а тут оплата/вывод в/из ЕС).
В этих двух ветках вроде нашли способ как выводить и пополнять. Там в двух ветках вроде обнаружили, что работает через WMZ.
Или ждите, когда появится возможность использовать карту МИР.
Просто рекомендую прочитать эти две ветки (одна из них - небольшая).
Да, именно это и советую (и сам читаю эти две ветки на предмет новых постов или новостей об этом):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как теперь выводить деньги с MQL5.com?
Alexey Viktorov, 2022.07.29 17:45
Вам-бы сначала прочесть эту тему с первой страницы. Тут всего 720 сообщений. Может и вопросы все отпадут и обиды притихнут…
Эта ветка ( Как теперь выводить деньги? ) и еще одна ( Как теперь оплачивать сервисы? ) - это пользователи форума обсуждали и пробовали разные варианты вывода и оплаты после того, как карты виза и мастеркарт, выпущенные в России перестали работают за рубежом и для оплаты за рубеж (а тут оплата/вывод в/из ЕС).
В этих двух ветках вроде нашли способ как выводить и пополнять. Там в двух ветках вроде обнаружили, что работает через WMZ.
Или ждите, когда появится возможность использовать карту МИР.
Просто рекомендую прочитать эти две ветки (одна из них - небольшая).
Да, именно это и советую (и сам читаю эти две ветки на предмет новых постов или новостей об этом):
Приветствую! Не скажите на чужой вебмани можно выводить. Сервис деск неохота нагружать. Наверняка тут есть те, кто уже пробовал или уже выводит так.
Есть ещё вариант открыть карту в Казахстане и выводить туда. Расходы на полёт и оформление карты займёт около 70K в рублях. Есть люди, которые так уже сделали тут: https://journal.tinkoff.ru/poluchil-kartu-v-kazahstane/, правда это уже последний не больно удобный и затратный вариант вывода.
Скорей бы уже санкции сняли. Фантазия конечно, но верить хочется.
Приветствую! Не скажите на чужой вебмани можно выводить. Сервис деск неохота нагружать. Наверняка тут есть те, кто уже пробовал или уже выводит так.
Есть ещё вариант открыть карту в Казахстане и выводить туда. Расходы на полёт и оформление карты займёт около 70K в рублях. Есть люди, которые так уже сделали тут: https://journal.tinkoff.ru/poluchil-kartu-v-kazahstane/, правда это уже последний не больно удобный и затратный вариант вывода.
Скорей бы уже санкции сняли. Фантазия конечно, но верить хочется.
До санкций можно было выводить на любую карту любого человека, это точно. Наверное и на WMZ тоже любого человека можно.
А что касается карты Казахстана, то если у вас есть там родственники, то можно переводить им. Только они перевести вам могут только в конверте по почте. ))) Да и если открыть карту на своё имя, то оплачивать товары в России этой картой, или снимать наличку, не будет затруднительно? (мягко выражаясь)
До санкций можно было выводить на любую карту любого человека, это точно. Наверное и на WMZ тоже любого человека можно.
А что касается карты Казахстана, то если у вас есть там родственники, то можно переводить им. Только они перевести вам могут только в конверте по почте. ))) Да и если открыть карту на своё имя, то оплачивать товары в России этой картой, или снимать наличку, не будет затруднительно? (мягко выражаясь)
Это уже решается элементарно. Карта Казахстан > Крипта, допустим USDT > Сбербанк или карта МИР
не вижу разницы
А разница все-таки приличная.
WM на bestchange
USDT на bestchange
До санкций можно было выводить на любую карту любого человека, это точно.
Сейчас не могу вывести на корейскую карту VISA. Один раз попробовал, после ввода SMS-кода выдало:
Сумма вывода заблокировалась. После обращения в сервисдеск сумма разблокировалась и операция вывода из журнала исчезла. Сервисдеск сказал попробовать еще раз. Попробовал - то же самое. В чем проблема?
Сейчас не могу вывести на корейскую карту VISA. Один раз попробовал, после ввода SMS-кода выдало:
Сумма вывода заблокировалась. После обращения в сервисдеск сумма разблокировалась и операция вывода из журнала исчезла. Сервисдеск сказал попробовать еще раз. Попробовал - то же самое. В чем проблема?
Так и продолжайте общаться с администрацией MQ через сервисдеск. Я ведь к этому не имею никакого отношения. Я только сказал что было и что предполагаю…
Так и продолжайте общаться с администрацией MQ через сервисдеск. Я ведь к этому не имею никакого отношения. Я только сказал что было и что предполагаю…
Я лишь продолжаю тему. Это форум, а не личная переписка.
Первый ответ сервисдеска был такой:
Учитывая отсылку сервисдеска на форум, а также то, что советы сервисдеска не помогли, написал сюда.