Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 73

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Ну вы и любите срач разводить в теме по конкретной проблеме.

Кароч. Не могу пополнить MQL через карту платежной системы МИР. Хотя на сайте указано что платежная система поддерживается.

Платеж ни  в рублях ни в баксах не проходит.


Вот теперь можете вываливать свой срач. Но только по этому поводу. ☝☝☝☝🏿☝🏿☝🏿☝🏼☝🏼☝🏼

 
Sergei Rashchubkin #:

Ну вы и любите срач разводить в теме по конкретной проблеме.

Кароч. Не могу пополнить MQL через карту платежной системы МИР. Хотя на сайте указано что платежная система поддерживается.

Платеж ни  в рублях ни в баксах не проходит.


Вот теперь можете вываливать свой срач. Но только по этому поводу. ☝☝☝☝🏿☝🏿☝🏿☝🏼☝🏼☝🏼

Вам-бы сначала прочесть эту тему с первой страницы. Тут всего 720 сообщений. Может и вопросы все отпадут и обиды притихнут…

 
Sergei Rashchubkin #:

Ну вы и любите срач разводить в теме по конкретной проблеме.

Кароч. Не могу пополнить MQL через карту платежной системы МИР. Хотя на сайте указано что платежная система поддерживается.

Платеж ни  в рублях ни в баксах не проходит.


Вот теперь можете вываливать свой срач. Но только по этому поводу. ☝☝☝☝🏿☝🏿☝🏿☝🏼☝🏼☝🏼

Эта ветка ( Как теперь выводить деньги? ) и еще одна ( Как теперь оплачивать сервисы? ) - это пользователи форума обсуждали и пробовали разные варианты вывода и оплаты после того, как карты виза и мастеркарт, выпущенные в России перестали работают за рубежом и для оплаты за рубеж (а тут оплата/вывод в/из ЕС).

В этих двух ветках вроде нашли способ как выводить и пополнять. Там в двух ветках вроде обнаружили, что работает через WMZ.
Или ждите, когда появится возможность использовать карту МИР.

Просто рекомендую прочитать эти две ветки (одна из них - небольшая).
Да, именно это и советую (и сам читаю эти две ветки на предмет новых постов или новостей об этом):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как теперь выводить деньги с MQL5.com?

Alexey Viktorov, 2022.07.29 17:45

Вам-бы сначала прочесть эту тему с первой страницы. Тут всего 720 сообщений. Может и вопросы все отпадут и обиды притихнут…


 
Sergey Golubev #:

Эта ветка ( Как теперь выводить деньги? ) и еще одна ( Как теперь оплачивать сервисы? ) - это пользователи форума обсуждали и пробовали разные варианты вывода и оплаты после того, как карты виза и мастеркарт, выпущенные в России перестали работают за рубежом и для оплаты за рубеж (а тут оплата/вывод в/из ЕС).

В этих двух ветках вроде нашли способ как выводить и пополнять. Там в двух ветках вроде обнаружили, что работает через WMZ.
Или ждите, когда появится возможность использовать карту МИР.

Просто рекомендую прочитать эти две ветки (одна из них - небольшая).
Да, именно это и советую (и сам читаю эти две ветки на предмет новых постов или новостей об этом):


Приветствую! Не скажите на чужой вебмани можно выводить. Сервис деск неохота нагружать. Наверняка тут есть те, кто уже пробовал или уже выводит так.

Есть ещё вариант открыть карту в Казахстане и выводить туда. Расходы на полёт и оформление карты займёт около 70K в рублях. Есть люди, которые так уже сделали тут: https://journal.tinkoff.ru/poluchil-kartu-v-kazahstane/, правда это уже последний не больно удобный и затратный вариант вывода.

Скорей бы уже санкции сняли. Фантазия конечно, но верить хочется.

Как я получил две банковские карты в Казахстане
  • 2022.06.30
  • Card Tourist получил две банковские карты в Казахстане Профиль автора
  • journal.tinkoff.ru
Поначалу я надеялся на китайскую систему . Но с ней возникли проблемы. , карту выдают не все российские банки. Из тех, что не под санкциями, это только , «Русский стандарт», «Солидарность», «Санкт-Петербург», , «Зенит» и «Примсоцбанк». , выпуск и обслуживание такой карты дороже обычной. Например, в выпуск карты стоит 5000 , если заказать на...
 
Ramil Sungatov #:

Приветствую! Не скажите на чужой вебмани можно выводить. Сервис деск неохота нагружать. Наверняка тут есть те, кто уже пробовал или уже выводит так.

Есть ещё вариант открыть карту в Казахстане и выводить туда. Расходы на полёт и оформление карты займёт около 70K в рублях. Есть люди, которые так уже сделали тут: https://journal.tinkoff.ru/poluchil-kartu-v-kazahstane/, правда это уже последний не больно удобный и затратный вариант вывода.

Скорей бы уже санкции сняли. Фантазия конечно, но верить хочется.

До санкций можно было выводить на любую карту любого человека, это точно. Наверное и на WMZ тоже любого человека можно.

А что касается карты Казахстана, то если у вас есть там родственники, то можно переводить им. Только они перевести вам могут только в конверте по почте. ))) Да и если открыть карту на своё имя, то оплачивать товары в России этой картой, или снимать наличку, не будет затруднительно? (мягко выражаясь)

 
Alexey Viktorov #:

До санкций можно было выводить на любую карту любого человека, это точно. Наверное и на WMZ тоже любого человека можно.

А что касается карты Казахстана, то если у вас есть там родственники, то можно переводить им. Только они перевести вам могут только в конверте по почте. ))) Да и если открыть карту на своё имя, то оплачивать товары в России этой картой, или снимать наличку, не будет затруднительно? (мягко выражаясь)

Это уже решается элементарно. Карта Казахстан > Крипта, допустим USDT > Сбербанк или карта МИР

 
Oleksandr Volotko #:

не вижу разницы

А разница все-таки приличная.

WM на bestchange



USDT на bestchange


 
Alexey Viktorov #:

До санкций можно было выводить на любую карту любого человека, это точно. 

Сейчас не могу вывести на корейскую карту VISA. Один раз попробовал, после ввода SMS-кода выдало:

Сумма вывода заблокировалась. После обращения в сервисдеск сумма разблокировалась и операция вывода из журнала исчезла. Сервисдеск сказал попробовать еще раз. Попробовал - то же самое. В чем проблема?

 
Ivan Titov #:

Сейчас не могу вывести на корейскую карту VISA. Один раз попробовал, после ввода SMS-кода выдало:

Сумма вывода заблокировалась. После обращения в сервисдеск сумма разблокировалась и операция вывода из журнала исчезла. Сервисдеск сказал попробовать еще раз. Попробовал - то же самое. В чем проблема?

Так и продолжайте общаться с администрацией MQ через сервисдеск. Я ведь к этому не имею никакого отношения. Я только сказал что было и что предполагаю… 

 
Alexey Viktorov #:

Так и продолжайте общаться с администрацией MQ через сервисдеск. Я ведь к этому не имею никакого отношения. Я только сказал что было и что предполагаю… 

Я лишь продолжаю тему. Это форум, а не личная переписка.

Первый ответ сервисдеска был такой:

Учитывая отсылку сервисдеска на форум, а также то, что советы сервисдеска не помогли, написал сюда.

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