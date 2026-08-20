Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 153
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Меня вот интересует не меньше другой вопрос. Что и ввод денег заблокировали!? Что, пора учить аглицкий, заказчиков поубавится видимо...
Ввод денег из России посредством WebMoney работает в штатном режиме.
Ввод денег из России посредством WebMoney работает в штатном режиме.
Серьезно ?
Обращение было к другому человеку по вопросу. Но на тот вопрос ответил я.
какой смысл показывать человеку с 10 продажами свои 10 продаж)))
рассмешили:)
Ввод денег из России посредством WebMoney работает в штатном режиме.
А что с выводом, Алексей? Ждём всем сообществом официальных комментариев уже три недели.
какой смысл показывать человеку с 10 продажами свои 10 продаж)))
рассмешили:)
Там градация в достижениях по продажам, 10, 50, 500+. То есть 48 продаж не дотягивают до 50 и отображаются как 10. То есть 11 или 49 продаж всеравно будут отображаться как 10.
Ладно, продажи тут обсуждать не корректно.
Серьезно ?
Вполне. На вашем скриншоте проблемы с выводом (которые, безусловно, существуют), я же отвечал человеку на вопрос про ввод.
Думаю, что денежный поток из\в РФ незначителен.
Ну да, ну да, незначителен. Вспомните сколько раньше сигналы набирали по 500, 1000, 2000 и даже 3000 подписчиков. За последние годы есть такие сигналы?
Как там сейчас ситуация в выводом на вебмани? Починили?
Вот там выше человек важный с бородой, туда все вопросы.
Ну да, ну да, незначителен. Вспомните сколько раньше сигналы набирали по 500, 1000, 2000 и даже 3000 подписчиков. За последние годы есть такие сигналы?
Поток финасовый был огромный из РФ. До февраля 2022 я и не думал идти на физическую работу, фриланса и маркета MQL хватало, потом как "обрезало" финансы.