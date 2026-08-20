Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 153

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Andrey Kaunov #:
Меня вот интересует не меньше другой вопрос. Что и ввод денег заблокировали!? Что, пора учить аглицкий, заказчиков поубавится видимо...

Ввод денег из России посредством WebMoney работает в штатном режиме. 

 
Alexey Gudima #:

Ввод денег из России посредством WebMoney работает в штатном режиме. 

Серьезно ?


 
Volodymyr Zubov #:

Обращение было к другому человеку по вопросу. Но на тот вопрос ответил я.

какой смысл показывать человеку с 10 продажами свои 10 продаж)))  
рассмешили:)

 
Alexey Gudima #:

Ввод денег из России посредством WebMoney работает в штатном режиме. 

А что с выводом, Алексей? Ждём всем сообществом официальных комментариев уже три недели.

 
Pavel Malyshko #:

какой смысл показывать человеку с 10 продажами свои 10 продаж)))  
рассмешили:)

Там градация в достижениях по продажам, 10, 50, 500+. То есть 48 продаж не дотягивают до 50 и отображаются как 10. То есть 11 или 49 продаж всеравно будут отображаться как 10.

Ладно, продажи тут обсуждать не корректно.

 
Vladimir Pastushak #:
Серьезно ?

Вполне. На вашем скриншоте проблемы с выводом (которые, безусловно, существуют), я же отвечал человеку на вопрос про ввод.

 
Aleksey Vyazmikin #:
Думаю, что денежный поток из\в РФ незначителен.

Ну да, ну да, незначителен. Вспомните сколько раньше сигналы набирали по 500, 1000, 2000 и даже 3000 подписчиков. За последние годы есть такие сигналы?

 
Как там сейчас ситуация в выводом на вебмани? Починили?
 
Mikhail Zhitnev #:
Как там сейчас ситуация в выводом на вебмани? Починили?

Вот там выше человек важный с бородой, туда все вопросы.

 
Ramil Sungatov #:

Ну да, ну да, незначителен. Вспомните сколько раньше сигналы набирали по 500, 1000, 2000 и даже 3000 подписчиков. За последние годы есть такие сигналы?

Поток финасовый был огромный из РФ. До февраля 2022 я и не думал идти на физическую работу, фриланса и маркета MQL хватало, потом как "обрезало" финансы. 

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