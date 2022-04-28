Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 11
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У меня из дома... Видимо я близко к оборудованию брокера.
У меня тоже из дома. И обе виртуалки на домашнем компе.
И через обоих моих провайдеров пинг до серверов Открытия примерно одинаковый, проверял.
Ну, а вот здесь, просто море денег...
У меня тоже из дома. И обе виртуалки на домашнем компе.
И через обоих моих провайдеров пинг до серверов Открытия примерно одинаковый, проверял.
Как торговля?
Не кончилось везение с подбрасыванием монетки (без подкалывания)?
Как торговля?
Не кончилось везение с подбрасыванием монетки (без подкалывания)?
Так торгов-то толком не было. И на 6.22 я ещё не перешёл, кроме Si.
И да, в сторону арбитража смотрю плотно, потому и про скорость. Но пока не дописал, мои старые наработки тут совсем подходят, всё с нуля.
Ну, а вот здесь, просто море денег...
А что это за цифры?
Магические...
В фотошопе нарисовал :)
Продаем по 22,97, покупаем по 5,94
Магические...
В фотошопе нарисовал :)
Продаем по 22,97, покупаем по 5,94
Так цена фьюча же в районе 4700. Т.е. совсем не рядом с этими цифрами.
Вы торгуете на Срочном и Фондовом рынках?
Вы торгуете на Срочном и Фондовом рынках?
На фондовом только
Это попытка скальпинга Классического арбитража, эти цифры означают доходность в процентах (годовых)
Вот здесь тестирование этой ТС
https://www.mql5.com/ru/forum/389523/page10#comment_28660049