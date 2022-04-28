Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 11

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prostotrader #:

У меня из дома... Видимо я близко к оборудованию брокера.

У меня тоже из дома. И обе виртуалки на домашнем компе.

И через обоих моих провайдеров пинг до серверов Открытия примерно одинаковый, проверял.

 

Ну, а вот здесь, просто море денег...


 
JRandomTrader #:

У меня тоже из дома. И обе виртуалки на домашнем компе.

И через обоих моих провайдеров пинг до серверов Открытия примерно одинаковый, проверял.

Как торговля?

Не кончилось везение с подбрасыванием монетки (без подкалывания)? 

 
prostotrader #:

Как торговля?

Не кончилось везение с подбрасыванием монетки (без подкалывания)? 

Так торгов-то толком не было. И на 6.22 я ещё не перешёл, кроме Si.

И да, в сторону арбитража смотрю плотно, потому и про скорость. Но пока не дописал, мои старые наработки тут совсем подходят, всё с нуля.

 
prostotrader #:

Ну, а вот здесь, просто море денег...


А что это за цифры?
 
Sergey Gridnev #:
А что это за цифры?

Магические...

В фотошопе нарисовал :)

Продаем по 22,97, покупаем по 5,94

 
prostotrader #:

Магические...

В фотошопе нарисовал :)

Продаем по 22,97, покупаем по 5,94

Так цена фьюча же в районе 4700. Т.е. совсем не рядом с этими цифрами.
 
Sergey Gridnev #:
Так цена фьюча же в районе 4700. Т.е. совсем не рядом с этими цифрами.

Вы торгуете на Срочном и Фондовом рынках?

 
prostotrader #:

Вы торгуете на Срочном и Фондовом рынках?

На фондовом только
Но цену SIBN-6.22 я посмотрел, она не похожа на те цифры, что на Вашем скрине.
 
Sergey Gridnev #:
На фондовом только
Но цену SIBN-6.22 я посмотрел, она не похожа на те цифры, что на Вашем скрине.

Это попытка скальпинга Классического арбитража, эти цифры означают доходность в процентах (годовых)

Вот здесь тестирование этой ТС

https://www.mql5.com/ru/forum/389523/page10#comment_28660049

Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов.
Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов.
  • 2022.03.18
  • www.mql5.com
Добрый день! Вопрос к тем, кто торгует на ФР МТ5 роботом. Каково время исполнения ордера? Какой при этом пинг в терминале...
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