Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 13

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Dmitriy Skub #:

А срок удержания до экспирации обычно?

Раньше до экспирации, сейчас, рынок позволяет, хочу попробовать входить-выходить...

Только ГО нужно дождаться поменьше, а то в среднем маленький процент получается, 

за исключением CHMF, из-за дивидентов.

 
prostotrader #:

Раньше до экспирации, сейчас, рынок позволяет, хочу попробовать входить-выходить...

Только ГО нужно дождаться поменьше, а то в среднем маленький процент получается, 

за исключением CHMF, из-за дивидентов.

Это получается около 9% по CHMF (без дивидендов) ? Годовых?

 
Dmitriy Skub #:

Это получается около 9% по CHMF (без дивидендов) ? Годовых?

Нет, с дивидентами 9% годовых с учетом всех налогов и ожидания дивидентов за минусом налога на дивиденты.

Т.е 9% чистыми, после экспирации + ожидание выплаты дивидентов 2 недели.

Вот без дивидентов

Добавлено

Путин подписал указ о выплате дивидентов 50% от прибыли, так что сейчас будет самая жатва!

 
prostotrader #:

Нет, с дивидентами 9% годовых с учетом всех налогов и ожидания дивидентов за минусом налога на дивиденты.

Т.е 9% чистыми, после экспирации + ожидание выплаты дивидентов 2 недели.

Вот без дивидентов

Понято.

 
prostotrader #:


Путин подписал указ о выплате дивидентов 50% от прибыли, так что сейчас будет самая жатва!

Это же в прошлом году было. И указ тот касается госкомпаний.

 
PapaYozh #:

Это же в прошлом году было. И указ тот касается госкомпаний.

А его кто-то отменил?

Сезон дивидентов начинается с конца мая...

Добавлено

Динамика выплат дивидентов компанией Северсталь (у меня все записано :) )

27.05.2022 заплатят 109,81 руб./акция

 
prostotrader #:

Раньше до экспирации, сейчас, рынок позволяет, хочу попробовать входить-выходить...

Только ГО нужно дождаться поменьше, а то в среднем маленький процент получается, 

за исключением CHMF, из-за дивидентов.

Много чего можно поймать в сегодняшней мутной водичке...

Много чего раньше было, и 150 по аэрофлоту брал, но

что бы столько, - никогда не видел!

Наверное что-то клюкануло...
 
prostotrader #:

Много чего можно поймать в сегодняшней мутной водичке...

Много чего раньше было, и 150 по аэрофлоту брал, но

что бы столько, - никогда не видел!

Наверное что-то клюкануло...

Я, вот, смотрю дневное изменение за сегодня:

AFLT -0.05%

AFLT 6.22 - 5.5%

Это как так? Получается, надо в шорт акцию и в лонг фьюч чтоли?

 
Dmitriy Skub #:

Я, вот, смотрю дневное изменение за сегодня:

AFLT -0.05%

AFLT 6.22 - 5.5%

Это как так? Получается, надо в шорт акцию и в лонг фьюч чтоли?

идеально наоборот в лонг акцию  в шорт фьючерс

 
Yuriy Zaytsev #:

идеально наоборот в лонг акцию  в шорт фьючерс

Это  с точки зрения накладных расходов. А с точки зрения арбитража?
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