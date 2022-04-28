Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 13
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А срок удержания до экспирации обычно?
Раньше до экспирации, сейчас, рынок позволяет, хочу попробовать входить-выходить...
Только ГО нужно дождаться поменьше, а то в среднем маленький процент получается,
за исключением CHMF, из-за дивидентов.
Раньше до экспирации, сейчас, рынок позволяет, хочу попробовать входить-выходить...
Только ГО нужно дождаться поменьше, а то в среднем маленький процент получается,
за исключением CHMF, из-за дивидентов.
Это получается около 9% по CHMF (без дивидендов) ? Годовых?
Это получается около 9% по CHMF (без дивидендов) ? Годовых?
Нет, с дивидентами 9% годовых с учетом всех налогов и ожидания дивидентов за минусом налога на дивиденты.
Т.е 9% чистыми, после экспирации + ожидание выплаты дивидентов 2 недели.
Вот без дивидентов
Добавлено
Путин подписал указ о выплате дивидентов 50% от прибыли, так что сейчас будет самая жатва!
Нет, с дивидентами 9% годовых с учетом всех налогов и ожидания дивидентов за минусом налога на дивиденты.
Т.е 9% чистыми, после экспирации + ожидание выплаты дивидентов 2 недели.
Вот без дивидентов
Понято.
Путин подписал указ о выплате дивидентов 50% от прибыли, так что сейчас будет самая жатва!
Это же в прошлом году было. И указ тот касается госкомпаний.
Это же в прошлом году было. И указ тот касается госкомпаний.
А его кто-то отменил?
Сезон дивидентов начинается с конца мая...
Добавлено
Динамика выплат дивидентов компанией Северсталь (у меня все записано :) )
27.05.2022 заплатят 109,81 руб./акция
Раньше до экспирации, сейчас, рынок позволяет, хочу попробовать входить-выходить...
Только ГО нужно дождаться поменьше, а то в среднем маленький процент получается,
за исключением CHMF, из-за дивидентов.
Много чего можно поймать в сегодняшней мутной водичке...
Много чего раньше было, и 150 по аэрофлоту брал, но
что бы столько, - никогда не видел!Наверное что-то клюкануло...
Много чего можно поймать в сегодняшней мутной водичке...
Много чего раньше было, и 150 по аэрофлоту брал, но
что бы столько, - никогда не видел!Наверное что-то клюкануло...
Я, вот, смотрю дневное изменение за сегодня:
AFLT -0.05%
AFLT 6.22 - 5.5%
Это как так? Получается, надо в шорт акцию и в лонг фьюч чтоли?
Я, вот, смотрю дневное изменение за сегодня:
AFLT -0.05%
AFLT 6.22 - 5.5%
Это как так? Получается, надо в шорт акцию и в лонг фьюч чтоли?
идеально наоборот в лонг акцию в шорт фьючерс
идеально наоборот в лонг акцию в шорт фьючерс