Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 2

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Replikant_mih #:

Не знаю можно ли тут такие ссылки, поэтому опишу алгоритм). Яндекс, вбиваем: открытие брокер metatrader 5 демо счёт. Первая ссылка после рекламных. Содержит: trading-demo-account . Мотаем вниз до: Выберите торговую платформу. Выбираем).

Большое спасибо (без стакана не найдешь :)

 
Replikant_mih #:

Не знаю можно ли тут такие ссылки, поэтому опишу алгоритм). Яндекс, вбиваем: открытие брокер metatrader 5 демо счёт. Первая ссылка после рекламных. Содержит: trading-demo-account . Мотаем вниз до: Выберите торговую платформу. Выбираем).

Жаль, что "Оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время". Если есть другие варианты, я присоединяюсь к вопросу. Контактировать с менеджерами не хочу на этапе, когда имею лишь желание неторопливо въехать в тему. Уже сталкивался с последующим потоком звонков с предложениями и напоминаниями о себе.

 
Edgar Akhmadeev #:

Жаль, что "Оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время". Если есть другие варианты, я присоединяюсь к вопросу. Контактировать с менеджерами не хочу на этапе, когда имею лишь желание неторопливо въехать в тему. Уже сталкивался с последующим потоком звонков с предложениями и напоминаниями о себе.

Открыл демо за 3 минуты и уже пользуюсь

https://open-broker.ru/learning/trading-demo-account/

Внизу страницы Открыть онлайн, выберите платформу

Присылают сразу 3 пароля для всех рынков

 
Edgar Akhmadeev #:

Жаль, что "Оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время". Если есть другие варианты, я присоединяюсь к вопросу. Контактировать с менеджерами не хочу на этапе, когда имею лишь желание неторопливо въехать в тему. Уже сталкивался с последующим потоком звонков с предложениями и напоминаниями о себе.

Открывашки не долбят такими звонками. Я открывал у них демку именно так.

 
Ну, ок. Рискнул, указал реальный телефон и почту, снял галочку "разрешаю коммуникацию". Пришла СМС с кодом, потом письма с реквизитами и подтверждение заявки на телефонную консультацию, которую я не заказывал.
 
Edgar Akhmadeev #:

Жаль, что "Оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время". Если есть другие варианты, я присоединяюсь к вопросу. Контактировать с менеджерами не хочу на этапе, когда имею лишь желание неторопливо въехать в тему. Уже сталкивался с последующим потоком звонков с предложениями и напоминаниями о себе.


Именно так отрывал несколько лет назад демку в отрывашке.
Основное общение шло по почте.

 
prostotrader #:

Открыл демо за 3 минуты и уже пользуюсь

https://open-broker.ru/learning/trading-demo-account/

Внизу страницы Открыть онлайн, выберите платформу

Присылают сразу 3 пароля для всех рынков

О чудно , они похоже сделали все без участия менеджера.
 
Yuriy Zaytsev #:
О чудно , они похоже сделали все без участия менеджера.

Нет без манагера не обойтись


 
Alexey Viktorov #:

Нет без манагера не обойтись


Галку на "выражаю согласие с коммуникацией" можно не ставить.

У них уже очень давно можно просто получить данные для демки, без всяких заморочек

 
Nikita Chernyshov #:

Галку на "выражаю согласие с коммуникацией" можно не ставить.

У них уже очень давно можно просто получить данные для демки, без всяких заморочек

Она по умолчанию стояла. А дальше я не нажимал. Мне пока эта демка не нужна.

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