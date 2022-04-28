Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 2
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Не знаю можно ли тут такие ссылки, поэтому опишу алгоритм). Яндекс, вбиваем: открытие брокер metatrader 5 демо счёт. Первая ссылка после рекламных. Содержит: trading-demo-account . Мотаем вниз до: Выберите торговую платформу. Выбираем).
Большое спасибо (без стакана не найдешь :)
Не знаю можно ли тут такие ссылки, поэтому опишу алгоритм). Яндекс, вбиваем: открытие брокер metatrader 5 демо счёт. Первая ссылка после рекламных. Содержит: trading-demo-account . Мотаем вниз до: Выберите торговую платформу. Выбираем).
Жаль, что "Оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время". Если есть другие варианты, я присоединяюсь к вопросу. Контактировать с менеджерами не хочу на этапе, когда имею лишь желание неторопливо въехать в тему. Уже сталкивался с последующим потоком звонков с предложениями и напоминаниями о себе.
Жаль, что "Оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время". Если есть другие варианты, я присоединяюсь к вопросу. Контактировать с менеджерами не хочу на этапе, когда имею лишь желание неторопливо въехать в тему. Уже сталкивался с последующим потоком звонков с предложениями и напоминаниями о себе.
Открыл демо за 3 минуты и уже пользуюсь
https://open-broker.ru/learning/trading-demo-account/
Внизу страницы Открыть онлайн, выберите платформу
Присылают сразу 3 пароля для всех рынков
Жаль, что "Оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время". Если есть другие варианты, я присоединяюсь к вопросу. Контактировать с менеджерами не хочу на этапе, когда имею лишь желание неторопливо въехать в тему. Уже сталкивался с последующим потоком звонков с предложениями и напоминаниями о себе.
Открывашки не долбят такими звонками. Я открывал у них демку именно так.
Жаль, что "Оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время". Если есть другие варианты, я присоединяюсь к вопросу. Контактировать с менеджерами не хочу на этапе, когда имею лишь желание неторопливо въехать в тему. Уже сталкивался с последующим потоком звонков с предложениями и напоминаниями о себе.
Открыл демо за 3 минуты и уже пользуюсь
https://open-broker.ru/learning/trading-demo-account/
Внизу страницы Открыть онлайн, выберите платформу
Присылают сразу 3 пароля для всех рынков
О чудно , они похоже сделали все без участия менеджера.
Нет без манагера не обойтись
Нет без манагера не обойтись
Галку на "выражаю согласие с коммуникацией" можно не ставить.
У них уже очень давно можно просто получить данные для демки, без всяких заморочек
Галку на "выражаю согласие с коммуникацией" можно не ставить.
У них уже очень давно можно просто получить данные для демки, без всяких заморочек
Она по умолчанию стояла. А дальше я не нажимал. Мне пока эта демка не нужна.