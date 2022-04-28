Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 4

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Andrey Miguzov #:

Я про Финам и писал. Собираюсь там счет открывать как раз только из-за ЕБС.

Жаль, что брокеров нельзя обсуждать на форуме. Буду очень благодарен, если в личку напишите почему туда не надо.

В любом случае - спасибо за информацию!

Написал в личку.

 

Не совсем понял политику (картинка внизу)

На картинке вверху ("Отложенный ордер") можно установить лимитный ордер

Если "Вернуть", то при частичной заливке ордер будет стоять в стакане, если "Все/ничего" ,

если не залился, то снялся.

А как понимать "Биржевое исполнение"?

В справке:

  Биржевое исполнение

Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений.


Но на Фондовом рынке нельзя выставлять рыночный ордер.

Тогда получается, что это тот же самый "Отложенный ордер", только по лучшим ценам в стакане.

Или не так?

 

Решил оставить RETURN

Но остался главный вопрос, с чего все и началось

Какова скорость исполнения торгового приказа (Sleep(10); //TODO ??????????????????????????????????? )?

Сейчас ожидание 50 мс

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Check Deal function                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
PIPE_COMMAND CheckDeal(const ulong a_ticket)
{
  int cnt = 0;
  while(cnt < 5)
  {
    if(OrderSelect(a_ticket))
   {
     long init_vol = long(OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL));
     long cur_vol = long(OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT));
     if(cur_vol < init_vol)
     {
       return(P_DEAL_PARTIAL);
     }
   }
   else
   if(HistoryOrderSelect(a_ticket))
   {
     spot_ticket = 0;
     return(P_DEAL_DONE);
   }
    Sleep(10); //TODO ??????????????????????????????????? 
    cnt++;
  }
  return(P_NO_DEAL);
}

Добавлено

На демо-сервере 

установка и снятие ордера происходит чуть более 4,5 мс, но это без вывода его на биржу.

2022.03.08 02:21:21.052 Trades  '1115097': sell limit 2 GAZP at 125.00
2022.03.08 02:21:21.057 Trades  '1115097': accepted sell limit 2 GAZP at 125.00
2022.03.08 02:21:21.057 Trades  '1115097': order #403249172 sell limit 2 / 2 GAZP at 125.00 done in 4.702 ms
2022.03.08 02:21:21.107 Trades  '1115097': cancel order #403249172 sell limit 2 GAZP at 125.00
2022.03.08 02:21:21.111 Trades  '1115097': accepted cancel order #403249172 buy 0  at market
2022.03.08 02:21:21.111 Trades  '1115097': cancel #403249172 sell limit 2 GAZP at market done in 4.504 ms

А на боевом?

 
prostotrader #:

Написал в личку.

Тоже хотелось бы знать.

 
JRandomTrader #:

Тоже хотелось бы знать.

Ответ скопировал в личку

 
prostotrader #:

Написал в личку.


А можно и мне в личку отправить, тож про финам хотел елиный счет открывать для парного трейдинга...
 
Roman Shiredchenko #:

А можно и мне в личку отправить, тож про финам хотел елиный счет открывать для парного трейдинга...

Переслал ответ

 
prostotrader #:

Не совсем понял политику (картинка внизу)

На картинке вверху ("Отложенный ордер") можно установить лимитный ордер

Если "Вернуть", то при частичной заливке ордер будет стоять в стакане, если "Все/ничего" ,

если не залился, то снялся.

А как понимать "Биржевое исполнение"?

В справке:

  Биржевое исполнение

Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений.


Но на Фондовом рынке нельзя выставлять рыночный ордер.

Тогда получается, что это тот же самый "Отложенный ордер", только по лучшим ценам в стакане.

Или не так?


Судя по всему , согласно стратегии, нужно четко купить именно столько сколько заявлено.

Что бы так же встать в хедж на такой же объем по фью.

 
prostotrader #:

Ответ скопировал в личку

А мене можно ознакомиться?
 
Sergey Gridnev #:
А мене можно ознакомиться?

Я тоже не против ознакомиться, но просить не смею. Чего грузить людей……… Я считаю, если выложить этот текст в архиве и никто, ни словом о содержании не будет делиться своим мнением об этом, это не нарушит правил форума. Ведь запрещено не выкладывание какого ни было текста, а только обсуждение брокеров.

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