Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 4
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Я про Финам и писал. Собираюсь там счет открывать как раз только из-за ЕБС.
Жаль, что брокеров нельзя обсуждать на форуме. Буду очень благодарен, если в личку напишите почему туда не надо.
В любом случае - спасибо за информацию!
Написал в личку.
Не совсем понял политику (картинка внизу)
На картинке вверху ("Отложенный ордер") можно установить лимитный ордер
Если "Вернуть", то при частичной заливке ордер будет стоять в стакане, если "Все/ничего" ,
если не залился, то снялся.
А как понимать "Биржевое исполнение"?
В справке:
Биржевое исполнение
Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений.
Но на Фондовом рынке нельзя выставлять рыночный ордер.
Тогда получается, что это тот же самый "Отложенный ордер", только по лучшим ценам в стакане.
Или не так?
Решил оставить RETURN
Но остался главный вопрос, с чего все и началось
Какова скорость исполнения торгового приказа (Sleep(10); //TODO ??????????????????????????????????? )?
Сейчас ожидание 50 мс
Добавлено
На демо-сервере
установка и снятие ордера происходит чуть более 4,5 мс, но это без вывода его на биржу.
А на боевом?
Написал в личку.
Тоже хотелось бы знать.
Тоже хотелось бы знать.
Ответ скопировал в личку
Написал в личку.
Переслал ответ
Не совсем понял политику (картинка внизу)
На картинке вверху ("Отложенный ордер") можно установить лимитный ордер
Если "Вернуть", то при частичной заливке ордер будет стоять в стакане, если "Все/ничего" ,
если не залился, то снялся.
А как понимать "Биржевое исполнение"?
В справке:
Биржевое исполнение
Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений.
Но на Фондовом рынке нельзя выставлять рыночный ордер.
Тогда получается, что это тот же самый "Отложенный ордер", только по лучшим ценам в стакане.
Или не так?
Судя по всему , согласно стратегии, нужно четко купить именно столько сколько заявлено.
Что бы так же встать в хедж на такой же объем по фью.
Ответ скопировал в личку
А мене можно ознакомиться?
Я тоже не против ознакомиться, но просить не смею. Чего грузить людей……… Я считаю, если выложить этот текст в архиве и никто, ни словом о содержании не будет делиться своим мнением об этом, это не нарушит правил форума. Ведь запрещено не выкладывание какого ни было текста, а только обсуждение брокеров.