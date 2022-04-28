Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 5
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Судя по всему , согласно стратегии, нужно четко купить именно столько сколько заявлено.
Что бы так же встать в хедж на такой же объем по фью.
К сожалению, на Фонде нет рыночного ордера и заливки IOC.
При RETURN ордер может все же остаться в стакане,
его необходимо снять и выставить новый, что связано с потерей времени и сложностью отслеживание ордера.
Заливка FOK хуже, чем RETURN, потому что нужного объема может и не быть не один раз.
В жедже архиважно быстрая покупка второй ноги в полном объеме.
Кто торгует на реале МТ-5, Фондовый рынок (желательно Открывашка)
выложите, плиз, кусочек лога для сделки (это есть в истории)
Неужели никто на Фондовом не торгует в МТ-5 роботом или руками на реале?
Чтоб 2 раза не вставать, решил сразу парсер логов написать)), раз уж я основательно перешел на мт5.
В норме получилось в районе 35 мс в среднем. 22-го и, кажется, 23-го февраля у Открытия были... проблемы с мт5, на графике они видны как... небольшой пик после сотой транзакции)). 35 без учета пика, конечно. Брокер Открытие. Наверно это влияет, я пока с локального ноута тестово гоняю (сервер боевой), инет вай-фай, в боевом окружении, наверно, получше будет, хотя возможно на замеряемом участке это все уже не влияет. Пинг терминала пишет 3-4 мс.На верхнем графике тайминг усредненный на окне 10, на нижнем фактические значения (участок до аномального роста тайминга).
Чтоб 2 раза не вставать, решил сразу парсер логов написать)), раз уж я основательно перешел на мт5.
В норме получилось в районе 35 мс в среднем. 22-го и, кажется, 23-го февраля у Открытия были... проблемы с мт5, на графике они видны как... небольшой пик после сотой транзакции)). 35 без учета пика, конечно. Брокер Открытие. Наверно это влияет, я пока с локального ноута тестово гоняю (сервер боевой), инет вай-фай, в боевом окружении, наверно, получше будет, хотя возможно на замеряемом участке это все уже не влияет. Пинг терминала пишет 3-4 мс.На верхнем графике тайминг усредненный на окне 10, на нижнем фактические значения (участок до аномального роста тайминга).
Добрый день.
Большое спасибо, но мне нужны 3-4 строчки лога терминала,
от момента отправки ордера, до сделки
Вот такие
Добрый день.
Большое спасибо, но мне нужны 3-4 строчки лога терминала,
от момента отправки ордера, до сделки
Вот такие
GL 0 21:30:53.544 Trades 'xxxxx': exchange buy 2 AFLT at market
CF 0 21:30:53.552 Trades 'xxxxx': accepted exchange buy 2 AFLT at market
HN 0 21:30:53.554 Trades 'xxxxx': exchange buy 2 AFLT at market placed for execution
LE 0 21:30:53.570 Trades 'xxxxx': order #196883029 buy 2 / 2 AFLT at market done in 27.250 ms
MF 0 21:30:53.576 Trades 'xxxxx': deal #109541514 buy 2 AFLT at 55.74 done (based on order #196883029)
А что вы смотрите, если не секрет?) Число после "done in" не репрезентативно?
GL 0 21:30:53.544 Trades 'xxxxx': exchange buy 2 AFLT at market
CF 0 21:30:53.552 Trades 'xxxxx': accepted exchange buy 2 AFLT at market
HN 0 21:30:53.554 Trades 'xxxxx': exchange buy 2 AFLT at market placed for execution
LE 0 21:30:53.570 Trades 'xxxxx': order #196883029 buy 2 / 2 AFLT at market done in 27.250 ms
MF 0 21:30:53.576 Trades 'xxxxx': deal #109541514 buy 2 AFLT at 55.74 done (based on order #196883029)
А что вы смотрите, если не секрет?) Число после "done in" не репрезентативно?
Спасибо, смотрю за какое время совершается сделка на Фондовом рынке.
Из лога видно, что сделка совершена за 32 мс, что в 10 раз быстрее, чем в Квик,
что очень радует, еще раз большое спасибо.
Это лог реала?
Спасибо, смотрю за какое время совершается сделка на Фондовом рынке.
Из лога видно, что сделка совершена за 32 мс, что в 10 раз быстрее, чем в Квик,
что очень радует, еще раз большое спасибо.
Это лог реала?
Я думаю, я вполне могу ориентироваться на мс из строки с "done in", наверно если асинхронно отправлять - вплотную приблизится полное время к этой цифре. Просто парсить из одной строки как-то попроще, тем более в первой строке oder Id не фигурирует.
Понял, ну х10 по скорости очень прилично. Я думал, наоборот плохая скорость по сравнению с вашим логом по срочке.Счет реальный (не демо), да.
Я думаю, я вполне могу ориентироваться на мс из строки с "done in", наверно если асинхронно отправлять - вплотную приблизится полное время к этой цифре. Просто парсить из одной строки как-то попроще, тем более в первой строке oder Id не фигурирует.
Понял, ну х10 по скорости очень прилично. Я думал, наоборот плохая скорость по сравнению с вашим логом по срочке.Счет реальный (не демо), да.
Еще раз большое спасибо.
Я что-то "не догоняю"...
Это глюк демо - сервера или я что-то не понял?
Если ставишь исполнение PENDING, то ордер не исполняется, а ставится в стакан :(
А если DEAL, то все нормально
Причем цену указываю 206,00
А покупается
А должно быть 205,70
Чудеса....