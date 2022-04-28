Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 9

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Andrey Miguzov #:

Понял, если в терминологии машек, то это SMA. Но ведь, чем дальше от начала расчета, тем сильнее будет среднее значение отходить от текущего.

Грубо, такой способ усреднения не "забывает" старые значения, т.к. exp_data.m_ent_cnt всё больше увеличивается с каждым обращением и каждое новое значение оказывает всё меньший эффект на итоговый результат.

По моим наблюдениям, в течении дня среднее значение меняется и достаточно чувствительно.

В теории EMA для скальпинга больше должно подходить, код будет приблизительно таким:

Здесь есть сложности

Если классический арбитраж, то вообще ничего считать не нужно, ловишь Ставку ЦБ + собственная жадность, НО!

Скальпинг подразумевает короткое по времени удержание позиций.

Какой EMA_period брать?

Поэтому и считаю не долго и примитивно, ориентируясь на Ставку ЦБ, не принимая во внимание сужение спрэда со временем.

Но прелесть этой затеи в том, что даже если сложилась арбитражная ситуация на вход, а на выход не сложилась,

то по-барабану, ведь мы вошли уже с гарантированной прибылью (которую уже знаем).  

Занимайся своими делами до экспирации!

В любом случае прибыль :)

 
prostotrader #:

Здесь есть сложности

Какой EMA_period брать?

Планировал тестировать разные, ориентируясь на среднее количество тиков в минуту по каждому инструменту. Но оно точно должно быть разным для каждой пары. 

Главное, чтобы средняя давала понимание, что в данном моменте мы имеем цену входа сильно выше чем последние  EMA_period тиков. В идеале ещё и разница между ценой входа и средней давала прибыль.

Тест по тикам показал, что есть такие пары. Насколько реально их торговать на реале в МТ5 пока не проверял.

До недавнего времени думал, что весь жир в такого рода арбитраже съели ещё лет 20 назад.

prostotrader #:

Но прелесть этой затеи в том, что даже если сложилась арбитражная ситуация на вход, а на выход не сложилась,

то по-барабану, ведь мы вошли уже с гарантированной прибылью.  

Занимайся своими делами до экспирации!

В любом случае прибыль :)

+++ оценил уже.

Хотел ещё проверить такой вариант:

Если появилась возможность выйти из описываемой Вами сделки (допустим через 2-3 дня), и при этом % получаемой прибыли (с учетом прошедшего уже от входа времени) гарантировано становится больше чем текущий максимальный процент по другому инструменту, то можно выходить и не ждать экспирации. И сразу заходить там, где процент максимальный. В теории так прибыль Выше. 

Везде про цены входа и выхода пишу при условии, что они скорректированы на комиссию.


По Финаму, кстати, решил попробовать их ЕБС, как рынок откроют. Счет открывает всё же не их дочка, на сколько я смог понять, а именно брокер РФ. Но внимательное изучение их договора ставит много других вопросов. Понял, что проще открыть и пощупать. Время исполнения ордера в договоре не пропишут :)

 
Andrey Miguzov #:

...., что они скорректированы на комиссию.


Вы дружите с математикой?

Вот эти цифры Вам нужно будет "увязать"


 
Andrey Miguzov #:

Тест по тикам показал, что есть такие пары. Насколько реально их торговать на реале в МТ5 пока не проверял.


Практически по всем 40 парам складываются арбитражные ситуации.

Года 2 назад, по Аэрофлоту было аж 150% за 10 дней до экспирации!

5.40% должно было быть за 43 дня...

Добавлено

Если в Квик работает, то в МТ5 точно будет работать, ведь он гораздо быстрее Квик....

Вот, давно еще написал свою программу для Квик


 
prostotrader #:

Если только Классика, то и Квик сносно справляется, а если, как я хочу попробовать, скальпинг, то нужен как минимум МТ-5 (2 терминала) 

А что используется для связи терминалов? Pipe?

PS. Всё, понял. Видео посмотрел :)
 
prostotrader #:

Вы дружите с математикой?

Вот эти цифры Вам нужно будет "увязать"


Буду увязывать :) Спасибо, ценная информация.

 

На ФОРТС это работает, а на Фондовом функции возвращают нули

exp_data.spot_max_price = SymbolInfoDouble(spot_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX);
exp_data.spot_min_price = SymbolInfoDouble(spot_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);

Это связано с там, что нет торговли или эти данные на Фондовом не транслируются?


Replikant_mih посмотрите, пожалуйста? есть ли эти данные на реале (Нижний предел; Верхний предел.)
Replikant_mih
Replikant_mih
  • 2022.02.26
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
prostotrader #:

На ФОРТС это работает, а на Фондовом функции возвращают нули

Это связано с там, что нет торговли или эти данные на Фондовом не транслируются?


Replikant_mih посмотрите, пожалуйста? есть ли эти данные на реале (Нижний предел; Верхний предел.)

На бою тоже нету. Странно. Если нет самого поля, получается, не связано с тем, что рынок не торгуется.

 
Replikant_mih #:

На бою тоже нету. Странно. Если нет самого поля, получается, не связано с тем, что рынок не торгуется.

Фьючерс тоже не торгуется....

Получается, что может быть реджект ордера.

Дело в том, что в стакане могут стоять ордера вне лимитов торговли (установлен на долго, когда был в рамках лимита на ФОРТС такое часто бывает), 

если стакан разряжен,  то может сложиться ситуация, что лимитник будет устанавливаться по "не существующей цене" :(

 

Посмотрел документацию по Фондовому рынку, так там нет этих параметров!

2.3.1.8. Таблица SECURITIES: Финансовые инструменты

Документ в подвале

Добавлено

Даже дивиденты транслируются, круто!

DIVIDENDVALUE d16.2 Величина дивидентов, руб

и дата закрытия реестра

DIVIDENDDATE t Дата закрытия реестра

Жаль, что разработчики не развивают терминал в Биржевом направлении.

Файлы:
p2micexgate_ru.zip  158 kb
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