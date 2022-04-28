Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 10
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Посмотрел документацию по Фондовому рынку, так там нет этих параметров!
2.3.1.8. Таблица SECURITIES: Финансовые инструменты
Документ в подвале
Добавлено
Даже дивиденты транслируются, круто!
DIVIDENDVALUE d16.2 Величина дивидентов, руб
и дата закрытия реестра
DIVIDENDDATE t Дата закрытия реестра
Жаль, что разработчики не развивают терминал в Биржевом направлении.
Да, всякие интересные поля.
Как решили обыгрывать отсутствие инфы про границы?
Да, всякие интересные поля.
Как решили обыгрывать отсутствие инфы про границы?
Да никак не обыграешь. Придется выставлять ордер по максимальной (мин.) цене в стакане и смотреть что произошло.
Другого пути я не вижу.
Если в документации нет лимитов, то значит их нет на Фондовом.
Да никак не обыграешь. Придется выставлять ордер по максимальной (мин.) цене в стакане и смотреть что произошло.
Другого пути я не вижу.
Если в документации нет лимитов, то значит из нет на Фондовом.
Ну да. Неудобно, конечно. Не планировал стаканы в каждой стратегии использовать), а так логика контроля на попадания в диапазон универсальна для любой стратегии.
Закончил тестирование...
Теперь, нужно ждать когда ГО снизят...
Эх, жаль что сейчас нет свободных средств....
Но нужно ждать до экспирации (дивиденты 27.05.2022 109,81 р./акция)
И это при лошадином ГО 46578,58 !
Добавлено
Хоть кредит бери... :)
А вот и арбитражная ситуация для скальпинга
19,02 - 16,89 = 2,13% годовых за 1-2 часа...
Добавлено
На самом деле, не 2,13% годовых, а гораздо больше, потому что
все расчеты ведутся с тем условием, что "морозишь" средства до экспирации (на сегодня 77 дней),
а тут 1-2 часа, т.е в деньгах, прибыль гораздо больше.
Скорость исполнения на Фондовом демо-сервере
оставляет желать лучшего...
667 мс. :( уверен, что на этом сервере не более 10 человек...
Тогда как на боевом, Срочный рынок
12 мс.
Скорость исполнения на Фондовом демо-сервере
оставляет желать лучшего...
667 мс. :( уверен, что на этом сервере не более 10 человек...
Тогда как на боевом, Срочный рынок
12 мс.
Ээх. А у меня на срочном в р-не 100 мс. При пинге 10-12 мс.
Впрочем, в другой, менее нагруженной виртуалке - в р-не 25 мс.
Ээх. А у меня на срочном в р-не 100 мс. При пинге 10-12 мс.
Впрочем, в другой, менее нагруженной виртуалке - в р-не 25 мс.
У меня из дома... Видимо я близко к оборудованию брокера.
У меня из дома... Видимо я близко к оборудованию брокера.
В Открытии было исполнение ~40 мс при пинге 10 мс.
В Финам сейчас ~140 мс при пинге 10 мс.
Всё с домашнего компа, пока не разбирался с чем связано... Просто для статистики