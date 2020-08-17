В хроме не высвечиваются личные сообщения
Но обычно пользуюсь личкой через МТ5.
У меня высвечиваются. Не сразу (чуть подождать несколько секунд, и сообщения появляются).
Но обычно пользуюсь личкой через МТ5.
Знаете, вот в этом и мистика, захожу на ВПС, открываю хром там - все нормально, быстро. А здесь исчез... если припоминать последние действия, то я устанвоил три мессенджера (великолепная тройка) - Вацап, Вайбер и Телеграмм, ПК. С вацапом случились проблемы, и он пока работает как Web страница. Чуть ранее вроде ничего не делал. Но, я посмотрел расширения - там ничего нет, то есть, нечего удалить. Пробовал переустановить хром - тоже самое.
Знаете, вот в этом и мистика, захожу на ВПС, открываю хром там - все нормально, быстро. А здесь исчез... если припоминать последние действия, то я устанвоил три мессенджера (великолепная тройка) - Вацап, Вайбер и Телеграмм, ПК. С вацапом случились проблемы, и он пока работает как Web страница. Чуть ранее вроде ничего не делал. Но, я посмотрел расширения - там ничего нет, то есть, нечего удалить. Пробовал переустановить хром - тоже самое.
Антивирус?
Антивирус?
АдБлок повидимому. Счас многие что то переделали, и фунционал сайта для АдБлоков стал рекламой и что бы сайт фунциклировал приходится его отключать. Как бы мелочь, но фишка у многих проявилась.
Антивирус?
ммм... да вроде доктор вэб стоит, не жалуется.. комп проверить? Почему бы и нет
АдБлок повидимому. Счас многие что то переделали, и фунционал сайта для АдБлоков стал рекламой и что бы сайт фунциклировал приходится его отключать. Как бы мелочь, но фишка у многих проявилась.
Видите ли, у меня синхронизация профиля. На всех компах и устройствах один и тот же хром с тем же настройками и закладками. И вот один из них вот так себя ведет. Может быть не к месту, но сайт ДНС грузит наполовину (безобразный сайт такой на вид получается).
ммм... да вроде доктор вэб стоит, не жалуется.. комп проверить? Почему бы и нет
Для начала лог в консоли разработчика посмотреть.
Видите ли, у меня синхронизация профиля. На всех компах и устройствах один и тот же хром с тем же настройками и закладками. И вот один из них вот так себя ведет. Может быть не к месту, но сайт ДНС грузит наполовину (безобразный сайт такой на вид получается).
Синхронизация здесь не панацея. Настройки и закладки только, а куки и расширения с плагинами не один в один. Если ДНС грузит, значит что то его грузит. Мне однажды помогло посмотреть код в консоли, и я увидел подгрузку рекламы с площадки в невидимом цвете.)))) Побороть не смог. Переустановил систему. А на своем сайте такой же вредитель был сделан через кнопку поделится. Заменил кнопку и прошло.
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Подскажите, кто встречался с такой проблемой и как решать?
На одном пк в хроме на этом сайте не высвечиваются личные сообщения, на другом пк на хроме все нормально. Как исправить?
То есть, в первом хроме в блоке ЛС просто белая область