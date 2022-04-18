Тарифы Срочного и Фондового рынков (НЕ ФОРЕКС)

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Всем привет!

В последнее время обратил внимание на комиссии, которые значительно выросли.

Стал разбираться и понял, что это не на один день.

Здесь

https://www.moex.com/s93

Биржевая и клиринговая комиссия срочного рынка

где написано, что FutPrice- 

значение цены фьючерса, определяемое в соответствии с подпунктами 3.4.2 – 3.4.3 Тарифов (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке согласно Спецификации соответствующего фьючерса);


Но подпунктов  3.4.2 – 3.4.3 просто нет.

И очевидно, что эту формулу нужно применять 2 раза (Биржа + НКО НКЦ)

Давно уже все идет к тому, что становится просто невозможным перед началом сделки рассчитать комисии! 

Кто-нибудь досконально разбирался с этим вопросом?

Добавлено

И, похоже, Открывашка стала тырить денежку, потому что Дополнительные сборы ТС (0,01% от оборота, но не менее 0,03 ₽ за сделку)  , а они тупо умножают на 2 комиссию


Московская Биржа - Рынки
Московская Биржа - Рынки
  • www.moex.com
Тарифы. Участие в торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа и регистрация в качестве Расчетной фирмы Взнос в Гарантийный фонд Биржевой сбор (с 02.10.2017) Клиринговый сбор и клиринговые тарифы Маркетинговая программа Сборы за Транзакции Сбор за Календарные спреды Информационно-техническое обслуживание срочного рынка С 19:05 мск 01 ноября 2018 года вступил в силу новый расчет оборотной комиссии с разделением на биржевую и клиринговую составляющие. Внешние интерфейсы остаются без изменений.
 
prostotrader:

Всем привет!


Добавлено

И, похоже, Открывашка стала тырить денежку, потому что Дополнительные сборы ТС (0,01% от оборота, но не менее 0,03 ₽ за сделку)  , а они тупо умножают на 2 комиссию


Всё остальное не знаю. А вот это… сделка открытия позиции и сделка закрытия позиции. Не вижу в этом обмана.

 
Alexey Viktorov #:

Всё остальное не знаю. А вот это… сделка открытия позиции и сделка закрытия позиции. Не вижу в этом обмана.

Где закрытие? Только открытие... Северсталь

Специально на скрине все написал!

 
prostotrader #:

Где закрытие? Только открытие... Северсталь

Специально на скрине все написал!

Для меня на снимке слишком мелко, я не вижу. :((

 
prostotrader:


Давно уже все идет к тому, что становится просто невозможным перед началом сделки рассчитать комисии! 


На форексе много тем на эту тему. Есть справочная у брокера у всех разная инфа, а реально комиссия считается после сделки, на момент сделки, и может не соответствовать справочной инфе. Можно тока выжать, сделав мелкую сделку узнать комиссию, но когда там есть абсолютные ограничения (не менее типа), то тоже не совсем уж вариант.

 
prostotrader:


Кто-нибудь досконально разбирался с этим вопросом?

Разбирался, даже функции написаны для тестера и скрипт. Но это давно было ещё, последний месяц не проверял. Чуть позже проверю и выложу, ковид зараза срубил, лежу отдыхаю с температурой...

 
Andrey Miguzov #:

Разбирался, даже функции написаны для тестера и скрипт. Но это давно было ещё, последний месяц не проверял. Чуть позже проверю и выложу, ковид зараза срубил, лежу отдыхаю с температурой...

Сочувствую... А я в общественные места до сих пор в маске хожу.

Добавлено

Если понадобится, в подвале документ расчета комиссии

НКЦ

Файлы:
NCC_2022.zip  697 kb
 
prostotrader:

Всем привет!

В последнее время обратил внимание на комиссии, которые значительно выросли.



Кто в Открывашке на тарифе "Премиальный", столько же берут, как у меня на Фондовом?

 
prostotrader #:

Кто в Открывашке на тарифе "Премиальный", столько же берут, как у меня на Фондовом?

Полегчало мне :) Возможно уже поздно, но посмотрел Ваш скрин... Дело в том, что для Вашего тарифа комиссия не 0,03, а 0,05 на момент сделки(то что важно выделил):

1) 

2)

Получается по самой крупной:

182058,4 * (0,05+0,01) /100 = 109,24 - всё ок, развода нет.

 
У меня в открытии "Спекулятивный" на основном и "Инвестиционный" на ИИС.
 
Andrey Miguzov #:

Полегчало мне :) Возможно уже поздно, но посмотрел Ваш скрин... Дело в том, что для Вашего тарифа комиссия не 0,03, а 0,05 на момент сделки(то что важно выделил):

1) 

2)

Получается по самой крупной:

182058,4 * (0,05+0,01) /100 = 109,24 - всё ок, развода нет.

Не понял, что значит на момент сделки?

Добавлено

А-аа, блин, теперь понял

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