Тарифы Срочного и Фондового рынков (НЕ ФОРЕКС)
Всем привет!
Добавлено
И, похоже, Открывашка стала тырить денежку, потому что Дополнительные сборы ТС (0,01% от оборота, но не менее 0,03 ₽ за сделку) , а они тупо умножают на 2 комиссию
Всё остальное не знаю. А вот это… сделка открытия позиции и сделка закрытия позиции. Не вижу в этом обмана.
Всё остальное не знаю. А вот это… сделка открытия позиции и сделка закрытия позиции. Не вижу в этом обмана.
Где закрытие? Только открытие... Северсталь
Специально на скрине все написал!
Давно уже все идет к тому, что становится просто невозможным перед началом сделки рассчитать комисии!
На форексе много тем на эту тему. Есть справочная у брокера у всех разная инфа, а реально комиссия считается после сделки, на момент сделки, и может не соответствовать справочной инфе. Можно тока выжать, сделав мелкую сделку узнать комиссию, но когда там есть абсолютные ограничения (не менее типа), то тоже не совсем уж вариант.
Кто-нибудь досконально разбирался с этим вопросом?
Разбирался, даже функции написаны для тестера и скрипт. Но это давно было ещё, последний месяц не проверял. Чуть позже проверю и выложу, ковид зараза срубил, лежу отдыхаю с температурой...
Разбирался, даже функции написаны для тестера и скрипт. Но это давно было ещё, последний месяц не проверял. Чуть позже проверю и выложу, ковид зараза срубил, лежу отдыхаю с температурой...
Сочувствую... А я в общественные места до сих пор в маске хожу.
Добавлено
Если понадобится, в подвале документ расчета комиссии
НКЦ
Всем привет!
В последнее время обратил внимание на комиссии, которые значительно выросли.
Кто в Открывашке на тарифе "Премиальный", столько же берут, как у меня на Фондовом?
Кто в Открывашке на тарифе "Премиальный", столько же берут, как у меня на Фондовом?
Полегчало мне :) Возможно уже поздно, но посмотрел Ваш скрин... Дело в том, что для Вашего тарифа комиссия не 0,03, а 0,05 на момент сделки(то что важно выделил):
1)
2)
Получается по самой крупной:
182058,4 * (0,05+0,01) /100 = 109,24 - всё ок, развода нет.
Полегчало мне :) Возможно уже поздно, но посмотрел Ваш скрин... Дело в том, что для Вашего тарифа комиссия не 0,03, а 0,05 на момент сделки(то что важно выделил):
1)
2)
Получается по самой крупной:
182058,4 * (0,05+0,01) /100 = 109,24 - всё ок, развода нет.
Не понял, что значит на момент сделки?
Добавлено
А-аа, блин, теперь понял
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет!
В последнее время обратил внимание на комиссии, которые значительно выросли.
Стал разбираться и понял, что это не на один день.
Здесь
https://www.moex.com/s93
Биржевая и клиринговая комиссия срочного рынка
где написано, что FutPrice-
Но подпунктов 3.4.2 – 3.4.3 просто нет.
И очевидно, что эту формулу нужно применять 2 раза (Биржа + НКО НКЦ)
Давно уже все идет к тому, что становится просто невозможным перед началом сделки рассчитать комисии!
Кто-нибудь досконально разбирался с этим вопросом?
Добавлено
И, похоже, Открывашка стала тырить денежку, потому что Дополнительные сборы ТС (0,01% от оборота, но не менее 0,03 ₽ за сделку) , а они тупо умножают на 2 комиссию