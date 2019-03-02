FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1122
И что там фунт? Я бы такое и не показывал, как клоуны по полю за 20-ю пипами))) То продал, то купил, потому как хз куда, авось угадаю)))
А вот с начала недели пункты.
ну теперь смотрим.. нижний таргет у меня был 4655 отскок шикарен
ждёмс что скажет фрс=)
переворачиватся начал...
и то что не написал утром =)
сегодня очень интерестный день...
А из постфактов сделать музей трейдунов! )))))
а пускать туда будем за юани...
уррраааа!!!! сигналы не меняются при смене ТФ !!!
бухнуть что ли? )
чиф и евро - клозе, откинул флет...
Ептить, я уже и не помню что это такое))))
раньше (я написал советников море, ты знаешь) менялись. такое впервые)
молодец... поздравляем...тчк...
Вы всё здесь смотрю воюете...