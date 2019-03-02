FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1122

Новый комментарий
 
stranger:

И что там фунт? Я бы такое и не показывал, как клоуны по полю за 20-ю пипами))) То продал, то купил, потому как хз куда, авось угадаю)))

А вот с начала недели пункты.

[Удален]  

ну теперь смотрим.. нижний таргет у меня был 4655 отскок шикарен

ждёмс что скажет фрс=)

переворачиватся начал... 

и то что не написал утром =)

 

сегодня очень интерестный день... 

 
Ishim:
А из постфактов сделать музей трейдунов! )))))

а пускать туда будем за юани...


 
это всё украина обама и евро союз весь мир нервничает
 
Myth63:

ну теперь смотрим.. нижний таргет у меня был 4655 отскок шикарен

ждёмс что скажет фрс=)

переворачиватся начал... 

и то что не написал утром =)

 

сегодня очень интерестный день... 

Миф, 4534-46 и не дергайся) Ну, +10 на фьюч. 4545-55. Если сегодня дадут эту цену, то буду учавствовать в покупках, завтра будет другая цена.
[Удален]  

уррраааа!!!! сигналы не меняются при смене ТФ !!!

бухнуть что ли? )

чиф и евро - клозе, откинул флет...

 
_new-rena:

уррраааа!!!! сигналы не меняются при смене ТФ !!!

бухнуть что ли? )

Ептить, я уже и не помню что это такое))))
[Удален]  
stranger:
Ептить, я уже и не помню что это такое))))
раньше (я написал советников море, ты знаешь) менялись. такое впервые)
 
_new-rena:
раньше (я написал советников море, ты знаешь) менялись. такое впервые)
Может с ТФ что-то неладное? )))
 
_new-rena:
раньше (я написал советников море, ты знаешь) менялись. такое впервые)


молодец... поздравляем...тчк...

Вы всё здесь смотрю воюете...

1...111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129...2119
Новый комментарий