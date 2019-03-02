FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может сильнее нажимать надо? Попробуй кулаком нажать. )))
ага, понял.
ты слушай, что получается. дырка в мониторе))))
не помогло............
Это серия сделок одной позиции. ))) По коллопутам. )))
колопутников нуно в резервацию собрать
сколковопутниково будет, долина ...
колопутников нуно в резервацию собрать
сколковопутниково будет, долина ...
колопутников нуно в резервацию собрать
сколковопутниково будет, долина ...
И что там фунт? Я бы такое и не показывал, как клоуны по полю за 20-ю пипами))) То продал, то купил, потому как хз куда, авось угадаю)))
колопутников нуно в резервацию собрать
сколковопутниково будет, долина ...
уже.
сигналы не поменялись, после нажатия на Н4 (((((((((((((
А из постфактов сделать музей трейдунов! )))))
Это похоже на угадайку.
А из постфактов сделать музей трейдунов! )))))