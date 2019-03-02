FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1121

tol64:
Может сильнее нажимать надо? Попробуй кулаком нажать. )))

ага, понял.

ты слушай, что получается. дырка в мониторе))))

не помогло............

 
tol64:
Это серия сделок одной позиции. ))) По коллопутам. )))

колопутников нуно в резервацию собрать

сколковопутниково будет, долина ...

 
Долина общества благоденствия. )))
 
Мож лучше вас к Учителю, там будете вместе басни в пещере травить)))
 
stranger:
И что там фунт? Я бы такое и не показывал, как клоуны по полю за 20-ю пипами))) То продал, то купил, потому как хз куда, авось угадаю)))
Это похоже на угадайку.
 
А из постфактов сделать музей трейдунов! )))))
 
_new-rena:

уже.

сигналы не поменялись, после нажатия на Н4 (((((((((((((

Кукл проник через терминал в твой компьютер и заблокировал смену сигналов )))
 
Ishim:
А из постфактов сделать музей трейдунов! )))))
Будем тапочки выдавать ))) И билетики )))
 
yurchenko:
Это похоже на угадайку.
Очень.
 
Ishim:
А из постфактов сделать музей трейдунов! )))))
Да тебя то хоть выбрось, толку никакого))) Чего отроков распустил?)))
