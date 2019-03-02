FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1123

artikul:
Может с ТФ что-то неладное? )))
Помоги собрату по перу)))
 
SEVER11:


молодец... поздравляем...тчк...

Вы всё здесь смотрю воюете...

Рена нашел баг в проге ))) Радость )))
[Удален]  
а где зпт =) ????
 
stranger:
Помоги собрату по перу)))
Это невозможно ))) Море советников страшно засекречены, чтобы никто не мог познать истину многоволютного арбитража )))
 
Myth63:
а где зпт =) ????
, не так лучше
 
SEVER11:
ЗПТ - закос под трейдуна (сокращение такое) )))
 
artikul:
Это невозможно ))) Море советников страшно засекречены, чтобы никто не мог познать истину многоволютного арбитража )))
Засекречены? 
[Удален]  
stranger:
Засекречены? 
ага, проста в топке не найдешь, только на продажу выставить если чо, по примеру и подобию...))))
 
stranger:
Засекречены? 
Конечно ))) Вдруг ДЦ увидят как Рена их обувает и прикроют весь арбитраж )))
 
Myth63:

ну теперь смотрим.. нижний таргет у меня был 4655 отскок шикарен

ждёмс что скажет фрс=)

переворачиватся начал... 

и то что не написал утром =)

 

сегодня очень интерестный день... 

1...111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130...2119
