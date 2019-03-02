FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1119

tol64:
Там это готовенькое по одному инструменту минимум полчаса нужно считать. )))
Не укладываюсь, посчитать то одно, а рассортировать шо куды)
Lesorub:

фунтоколбасня...


а у меня реквотки пошли, верный признак - всё работает правильно... нажимаем Н4...
 
stranger:
Не укладываюсь, посчитать то одно, а рассортировать шо куды)
Ну я приблизительно. Время не засекал. )))
 
_new-rena:
а у меня реквотки пошли, верный признак - всё работает правильно... нажимаем Н4...

креветки знаю, маллюски знаю, реквотки не знаю...

фунт колопутный:

tol64:
Ну я приблизительно. Время не засекал. )))
Что будет если нажать Н4?)))
 
Lesorub:

креветки знаю, малюски знаю, реквотки не знаю...

фунт колопутный:

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1112

И что там фунт? Я бы такое и не показывал, как клоуны по полю за 20-ю пипами))) То продал, то купил, потому как хз куда, авось угадаю)))
 

Постфактум. Спасибо! )))

 
stranger:
Что будет если нажать Н4?)))
В мои глаза Учитель выскажется. )))
 
stranger:
И что там фунт? Я бы такое и не показывал, как клоуны по полю за 20-ю пипами))) То продал, то купил, потому как хз куда, авось угадаю)))
во, люди тоже помалу берут у Кукла на снимке выше, да надежно...
 
stranger:
Что будет если нажать Н4?)))
Лимон приснится ))) Верная примета )))
