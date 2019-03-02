FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1119
Там это готовенькое по одному инструменту минимум полчаса нужно считать. )))
фунтоколбасня...
Не укладываюсь, посчитать то одно, а рассортировать шо куды)
а у меня реквотки пошли, верный признак - всё работает правильно... нажимаем Н4...
креветки знаю, маллюски знаю, реквотки не знаю...
фунт колопутный:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1112
Ну я приблизительно. Время не засекал. )))
Постфактум. Спасибо! )))
Что будет если нажать Н4?)))
И что там фунт? Я бы такое и не показывал, как клоуны по полю за 20-ю пипами))) То продал, то купил, потому как хз куда, авось угадаю)))
Что будет если нажать Н4?)))