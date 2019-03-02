FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1118
Зачем же бороться, все вроде написал, хотя и зря.
*** занудным голосом *** Непробиваемая машка скользит вдоль средней линии энергетического облака. Поэтому цену будет выносить то вверх, то вниз, пока облако не сместится или машка не сменит период. В народе это явление называется консолидацией. После которой начнется долгий тренд, скорее всего вверх, но прога этого не видит, она только рефлексирует на цену )))
по цифрам - бай. та же евра флетится, в отличии от чифа - это тоже по цифрам.
верно...
Что верно? Если не вниз, то вверх? Флетится? Эту вот чушь я здесь как раз каждый день и читаю))))
верно - значит верно, ничего больше...
добавил киви
Так прога твоя не видит, я то вижу)))
фунтоколбасня...
Ты все готовенькое смотришь в отчетах, а мне вычислять приходится )))
Ты все готовенькое смотришь в отчетах, а мне вычислять приходится )))