FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1118

stranger:
Зачем же бороться, все вроде написал, хотя и зря.
*** занудным голосом *** Непробиваемая машка скользит вдоль средней линии энергетического облака. Поэтому цену будет выносить то вверх, то вниз, пока облако не сместится или машка не сменит период. В народе это явление называется консолидацией. После которой начнется долгий тренд, скорее всего вверх, но прога этого не видит, она только рефлексирует на цену )))
 
artikul:
Так прога твоя не видит, я то вижу)))
 
_new-rena:
по цифрам - бай. та же евра флетится, в отличии от чифа - это тоже по цифрам.


верно...

 
Lesorub:


Что верно? Если не вниз, то вверх? Флетится? Эту вот чушь я здесь как раз каждый день и читаю))))
 
stranger:
верно - значит верно, ничего больше...

добавил киви

 
Lesorub:

добавил киви

Я так и понял)
 
stranger:
Ты все готовенькое смотришь в отчетах, а мне вычислять приходится )))
 

фунтоколбасня...


 
artikul:
Нифига себе готовенькое))))
 
artikul:
Там это готовенькое по одному инструменту минимум полчаса нужно считать. )))
