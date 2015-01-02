Билли, где мои деньги, или Как написать Новогоднее Чудо за пару часов - страница 3

IvanIvanov:

Я не совсем понял, а зачем машки в советнике? Вроде изначально на  основе WPR собирались советника строить?

Я понял так что речь шла об вот этом

 

Где уровни и период вынесены в настройки 

Сейчас насколько я понял WPR  используется как фильтр для машечного советника, это немного не то.... машки они для трендовой торговли а WPR насколько я понимаю для флетовой, не срастается...

Нет, нет... никаких машек в версиях, выложенных мной нет! Только WPR, именно такой, как у Вас на рисунке.
Изначально, по моему мнению стоит посмотреть на работу советника на чистом WPR, потом уже подумать чего к нему пришаманить, причем стоит сразу заложить в сову как фиксированный лот так и процентный

 На м15 работа индикатора в чистом виде выглядит весьма перспективно

 

 

Tapochun:
Нет, нет... никаких машек в версиях, выложенных мной нет!
А... пардон :-) это у меня в шаблоне тестера забито, шас попытаюсь поправить
Итак, тесты по трем ВП трех ТФ чистой (первой) версии WPR завершены. Не плохой (относительно) результат показан лишь на EURUSD...

Начинаем тестировать вторую (авторскую) версию... 

М5 - гм.. не плохо... версия советника с авторским индикатором работает гораздо лучше (по крайней мере на М5). +475$ с макс. просадкой чуть более 7%. И, что еще интересно, максимальная серия убыточных сделок за 4 года - всего 4 шт... Думаю, Вы все знаете, какого монстра можно построить исходя из таких данных... едем дальше... а, да, результаты прилагаю. 

М15 - на данный момент НОВЫЙ РЕКОРД! +673$. До 1000$ рукой подать! Результаты прилагаю.

М30 - результаты скромнее +356$. 

Можете еще раз сформулировать правило входа в сделку?
IvanIvanov:
Можете еще раз сформулировать правило входа в сделку?

4.2. Для второго (авторского) WPR. Если значение индикатора на второй свече  выше верхней границы (25), а на первой - ниже верхней границы - продаем на открытии текущей свечи. Если значение индикатора на второй свече ниже нижней границы (-25), а на первой - выше - покупаем на открытии текущей свечи.

Всегда в рынке...  

 
Tapochun:
Тренд как будем определять?
Никак, вы же не определяете флет на вашем советнике
Меня смущает в этом индикаторе, что он может сменить свой сигнал на противоположный в течении 1-2 свечей

 

Все таки он полезен на флетовых движениях.... исходя из флетовой сущности индикатора, имхо, не очень практично держать позицию постоянно в рынке(это опять же полезно при трендовой торговле)

Предложение, ограничить сделку по времени удержания, например держать сделку один торговый период 15 мин, если на М15, час если на Н1 и тд  или даже N периодов и вывести в настройки

Olegts:
Никак, вы же не определяете флет на вашем советнике
Не понимаю, что Вы хотите предложить? Конкретнее пожалуйста)
И предлагаю сосредоточиться на каком то одном варианте индикатора, а то большая путаница может случится, варианты могут начать разрастаться в геометрической прогрессии и будет попа
