Билли, где мои деньги, или Как написать Новогоднее Чудо за пару часов - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не совсем понял, а зачем машки в советнике? Вроде изначально на основе WPR собирались советника строить?
Я понял так что речь шла об вот этом
Где уровни и период вынесены в настройки
Сейчас насколько я понял WPR используется как фильтр для машечного советника, это немного не то.... машки они для трендовой торговли а WPR насколько я понимаю для флетовой, не срастается...
Изначально, по моему мнению стоит посмотреть на работу советника на чистом WPR, потом уже подумать чего к нему пришаманить, причем стоит сразу заложить в сову как фиксированный лот так и процентный
На м15 работа индикатора в чистом виде выглядит весьма перспективно
Нет, нет... никаких машек в версиях, выложенных мной нет!
Итак, тесты по трем ВП трех ТФ чистой (первой) версии WPR завершены. Не плохой (относительно) результат показан лишь на EURUSD...
Начинаем тестировать вторую (авторскую) версию...
М5 - гм.. не плохо... версия советника с авторским индикатором работает гораздо лучше (по крайней мере на М5). +475$ с макс. просадкой чуть более 7%. И, что еще интересно, максимальная серия убыточных сделок за 4 года - всего 4 шт... Думаю, Вы все знаете, какого монстра можно построить исходя из таких данных... едем дальше... а, да, результаты прилагаю.
М15 - на данный момент НОВЫЙ РЕКОРД! +673$. До 1000$ рукой подать! Результаты прилагаю.
М30 - результаты скромнее +356$.
Можете еще раз сформулировать правило входа в сделку?
4.2. Для второго (авторского) WPR. Если значение индикатора на второй свече выше верхней границы (25), а на первой - ниже верхней границы - продаем на открытии текущей свечи. Если значение индикатора на второй свече ниже нижней границы (-25), а на первой - выше - покупаем на открытии текущей свечи.
Всегда в рынке...
Тренд как будем определять?
Меня смущает в этом индикаторе, что он может сменить свой сигнал на противоположный в течении 1-2 свечей
Все таки он полезен на флетовых движениях.... исходя из флетовой сущности индикатора, имхо, не очень практично держать позицию постоянно в рынке(это опять же полезно при трендовой торговле)
Предложение, ограничить сделку по времени удержания, например держать сделку один торговый период 15 мин, если на М15, час если на Н1 и тд или даже N периодов и вывести в настройки
Никак, вы же не определяете флет на вашем советнике