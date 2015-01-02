Билли, где мои деньги, или Как написать Новогоднее Чудо за пару часов - страница 7
Tapochun, в МТ5, есть в наличии тестерные грали по круче, намного... Давай проверим в МТ4
Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто был со мной сегодня... Кульминация сегодняшних изысканий - индикатор с добавлением сетки (пока сыроват, но... результат на лице))
EURUSD M15 - +1154$, правда и просадка, ожидаемо, возросла до 25%. Скриншот в приложении.
Нам удалось добиться прибыли > 1000$. Я считаю - это успех. За 6 то часов работы! И считаю, что эксперимент по созданию Новогоднего Настроения можно считать успешным!
P.S. Пробуйте, старайтесь, пытайтесь, бейтесь и у Вас все получится. Удачи, счастья и профитов в Новом, 2015 году!
Можно ссылочку?
Но, фигня все это... Любую идею надо на реале проверять, тестер МТ5, это шутка...
Кидайте прямо сюда... подарите людям надежду... И Новогоднее Настроение!
Это не надежда, а самоубийство.... Достаточного того сколько я денег потерял и за тестера....
ПС, Так и жду чтобы МК, стали нормальной фирмой, в нормальной стране, с аудитором, что бы, затаскать их по судам...
В любой момент готов доказать что, тот же советник, в тот же период... в тестере полетит вверх, а на реале наоборот. В МТ5 качество моделирования типа 100%, ее нет даже в пределах 10%.
А если серьезно, то вначале, в самом первом посте я, собственно, так и написал, что это шутка, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Вдруг кто-то, также как и я поверит, что действительно можно, пусть и не сразу, написать прибыльного эксперта. Главное опыт, старания и терпение. А деньги - это вопрос времени. Все будет.
Про качество моделирования, да спорили уже и не раз, и не два, критиковали... Но, тем не менее, для грубой оценки подходит. В данном случае, думаю, вполне адекватные результаты, потому что частота сделок не слишком высокая. Долгие пересиживания. Да, не идеально, но МК в этом году сделали много улучшений. Всего не успеть, но и на том - СПАСИБО, работа идет. Пусть все и дальше движется!
Теперь с этим баблом на форум рестораторов - НГ-эксперимент без поляны в финале это ..%#&.. В смысле - профанация