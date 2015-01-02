Билли, где мои деньги, или Как написать Новогоднее Чудо за пару часов - страница 2
А какое соотношение прибыльных к убыточным сделкам в цыфрах и в среднем в суммах ?
Ага, уже есть) Может лот х2 от последнего закрытого если лось ?
Tapochun, 2014.12.31 09:09
Итак... готовится первый тест... Стандартный WPR EURUSD... В первой версии оптимизируется только период индикатора.
Период М5 - пока новогодним чудом не пахнет (если Вы конечно не считаете новогодним чудом слив 75 долларов за 4 года 0.01 лотом - лучший результат)...
М15 - ок, мы не слили! Лучший результат +386 $ (лот 0.01), просадка по балансу 12.65%. Отчет тестера прикреплен.
М30 - еще лучше. Лучший прогон +446$, правда и просадка возросла до 16%, однако по графику видно, что торговля на М30 более подходит под текущую рыночную ситуацию. Отчет тестера прикреплен.
Н1 - сделал на всякий случай. Не очень результаты.
Итак, тест по EURUSD завершен. Мое настроение потихоньку поднимается. Посмотрим, что будет дальше... ) Начинаем тест по USDCHF.
М5 - чиф, пока совсем плох... сливаем...
М15 - мы в +, но маленьком. +173$...
М30 - показана прибыль +238$... но график флетовый. Интересно, получится ли сегодня перешагнуть за +1000$ прибыли 0.01 лотом? Кто, что думает?
обратите внимание на положение эквити к балансу на тесте, эквити почти всегда ниже баланса, может попробовать сделать вариант по тренду, открываем селл когда идет пересечение -95 сверху вниз и закрываем когда пересечение снизу вверх -95,
при хороших трендах должна быть прибыль, главное на флетах в нуле оставаться. Закрытие можно делать и по другим уровням, например на 50.
Попробовать, конечно, можно, но сколько времени это займет..? Чем фильтровать тренд/флет? Если время останется, обязательно сделаю. Сейчас же, хочу прогнать то, что есть... а дальше... думаю может быть попробовать сделать усреднение по "важным" уровням?
а фильтровать не надо, ведь вы не фильтруете на текущем советнике, хотя он на флетах зарабатывает, если будет работать трендовый вариант в прибыль и даже будет болтаться на месте, можно объединить оба советника в один, трендовый будет сглаживать сильные просадки флетового, что должно улучшить коэффициент шарпа и фактор восстановления, а это даст возможность увеличить риски.
Tapochun, 2014.12.31 09:47
Итак, тест по EURUSD завершен. Мое настроение потихоньку поднимается. Посмотрим, что будет дальше... ) Начинаем тест по USDCHF.
М5 - чиф, пока совсем плох... сливаем...
М15 - мы в +, но маленьком. +173$...
М30 - показана прибыль +238$... но график флетовый. Интересно, получится ли сегодня перешагнуть за +1000$ прибыли 0.01 лотом? Кто, что думает?
Итак, тест по USDCHF завершен. Результаты хуже, чем по EURUSD. Не хочет франк повышать нам настроение, что ж, посмотрим, что покажет фунт...
М5 - да, определенно, на М5 в текущей интерпретации данный советник прибыльно работать не хочет.. пробуем дальше...
М15 - +278$. Просадка по балансу - 14%.
М30 - +229$. График флетообразный за последние 3 года... Мде... граааль! Где ты!?
Я не совсем понял, а зачем машки в советнике? Вроде изначально на основе WPR собирались советника строить?
Я понял так что речь шла об вот этом
Где уровни и период вынесены в настройки
Сейчас насколько я понял WPR используется как фильтр для машечного советника, это немного не то.... машки они для трендовой торговли а WPR насколько я понимаю для флетовой, не срастается...