Билли, где мои деньги, или Как написать Новогоднее Чудо за пару часов - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
Kino:

А какое соотношение прибыльных к убыточным сделкам в цыфрах и в среднем в суммах ?

Обновил.. должно быть на скрине... Периодически буду обновлять посты с тестами...
[Удален]  
Ага, уже есть) Соотношение вроде хорошее. Может лот х2 от последнего закрытого если лось ?
[Удален]  
Kino:
Ага, уже есть) Может лот х2 от последнего закрытого если лось ?
Приму на заметку... сначала сделаю полные тесты по трем ВП на трех ТФ двух версий советника, дальше будем думать...
[Удален]  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Билли, где мои деньги, или Как написать Новогоднее Чудо за пару часов

Tapochun, 2014.12.31 09:09

Итак... готовится первый тест... Стандартный WPR EURUSD... В первой версии оптимизируется только период индикатора.

Период М5 - пока новогодним чудом не пахнет (если Вы конечно не считаете новогодним чудом слив 75 долларов за 4 года 0.01 лотом - лучший результат)... 

М15 - ок, мы не слили! Лучший результат +386 $ (лот 0.01), просадка по балансу 12.65%. Отчет тестера прикреплен.

М30 - еще лучше. Лучший прогон +446$, правда и просадка возросла до 16%, однако по графику видно, что торговля на М30 более подходит под текущую рыночную ситуацию. Отчет тестера прикреплен. 

Н1 - сделал на всякий случай. Не очень результаты. 


Итак, тест по EURUSD завершен. Мое настроение потихоньку поднимается. Посмотрим, что будет дальше... ) Начинаем тест по USDCHF.

М5 - чиф, пока совсем плох... сливаем... 

М15 - мы в +, но маленьком. +173$... 

М30 - показана прибыль +238$... но график флетовый. Интересно, получится ли сегодня перешагнуть за +1000$ прибыли 0.01 лотом? Кто, что думает?

 

обратите внимание на положение эквити к балансу на тесте, эквити почти всегда ниже баланса, может попробовать сделать вариант по тренду, открываем селл когда идет пересечение -95 сверху вниз и закрываем когда пересечение снизу вверх -95, 

при хороших трендах должна быть прибыль, главное на флетах в нуле оставаться. Закрытие можно делать и по другим уровням, например на 50. 

[Удален]  
Olegts:

обратите внимание на положение эквити к балансу на тесте, эквити почти всегда ниже баланса, может попробовать сделать вариант по тренду, открываем селл когда идет пересечение -95 сверху вниз и закрываем когда пересечение снизу вверх -95, 

при хороших трендах должна быть прибыль, главное на флетах в нуле оставаться. Закрытие можно делать и по другим уровням, например на 50. 

Попробовать, конечно, можно, но сколько времени это займет..? Чем фильтровать тренд/флет? Если время останется, обязательно сделаю. Сейчас же, хочу прогнать то, что есть... а дальше... думаю может быть попробовать сделать усреднение по "важным" уровням?
 
Tapochun:
Попробовать, конечно, можно, но сколько времени это займет..? Чем фильтровать тренд/флет? Если время останется, обязательно сделаю. Сейчас же, хочу прогнать то, что есть... а дальше... думаю может быть попробовать сделать усреднение по "важным" уровням?
а фильтровать не надо, ведь вы не фильтруете на текущем советнике, хотя он на флетах зарабатывает, если будет работать трендовый вариант в прибыль и даже будет болтаться на месте, можно объединить оба советника в один, трендовый будет сглаживать сильные просадки флетового, что должно улучшить коэффициент шарпа и фактор восстановления, а это даст возможность увеличить риски.  
[Удален]  
Olegts:
а фильтровать не надо, ведь вы не фильтруете на текущем советнике, хотя он на флетах зарабатывает, если будет работать трендовый вариант в прибыль и даже будет болтаться на месте, можно объединить оба советника в один, трендовый будет сглаживать сильные просадки флетового, что должно улучшить коэффициент шарпа и фактор восстановления, а это даст возможность увеличить риски.  
Тренд как будем определять?
[Удален]  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Билли, где мои деньги, или Как написать Новогоднее Чудо за пару часов

Tapochun, 2014.12.31 09:47


Итак, тест по EURUSD завершен. Мое настроение потихоньку поднимается. Посмотрим, что будет дальше... ) Начинаем тест по USDCHF.

М5 - чиф, пока совсем плох... сливаем... 

М15 - мы в +, но маленьком. +173$... 

М30 - показана прибыль +238$... но график флетовый. Интересно, получится ли сегодня перешагнуть за +1000$ прибыли 0.01 лотом? Кто, что думает?

Итак, тест по USDCHF завершен. Результаты хуже, чем по EURUSD. Не хочет франк повышать нам настроение, что ж, посмотрим, что покажет фунт...

М5 - да, определенно, на М5 в текущей интерпретации данный советник прибыльно работать не хочет.. пробуем дальше...

М15 - +278$. Просадка по балансу - 14%.

М30 - +229$. График флетообразный за последние 3 года... Мде... граааль! Где ты!? 

[Удален]  

Я не совсем понял, а зачем машки в советнике? Вроде изначально на  основе WPR собирались советника строить?

Я понял так что речь шла об вот этом

 

Где уровни и период вынесены в настройки 

Сейчас насколько я понял WPR  используется как фильтр для машечного советника, это немного не то.... машки они для трендовой торговли а WPR насколько я понимаю для флетовой, не срастается...

12345678
Новый комментарий