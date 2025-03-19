Скальпинг в классическом арбитраже - страница 8
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Нет никакого риска... :)
Я много лет торгую, по этой ТС не было ни одной просадки.
Дело в том, что когда анализируешь эту стратегию день-два, то как правило ставки ниже ЦБ, и никто
не заморачивается...
POLY - это иностранные акции, Открывашка под санкциями.
Понял, спасибо! Забыл совсем про санкции...Да, сейчас упал процент слегка + процент считал без комиссии и без учета залоговых средств по фьючерсу. В реальности он будет ниже - всё правильно. Но не 14 далеко...
Понял, спасибо! Забыл совсем про санкции...Да, сейчас упал процент слегка + процент считал без комиссии и без учета залоговых средств по фьючерсу. В реальности он будет ниже - всё правильно. Но не 14 далеко...
Сейчас, с учетом всех комиссий 24,37%, а максимум был 27,19% (я поставил советника 20 мин. назад, может и больше было...)
Вроде же ПОЛИ торгуется в Открытии. Лонги у меня разрешены. Или что?
Я в Финаме только что купил-продал 1 шт. Всё ок
Я в Финаме только что купил-продал 1 шт. Всё ок
Акцию или фъючерс? В Открытии только лонг на акции ПОЛИ.
Акцию или фъючерс? В Открытии только лонг на акции ПОЛИ.
Акцию купил, потом её же продал.
Благо цена вопроса почти 0 (2 раза комиссия 0,035+0,01%)
Акцию купил, потом её же продал.
Благо цена вопроса почти 0 (2 раза комиссия 0,035+0,01%)
Ту акцию которую купил продать не проблема. Вы попробуйте сначала продать, а потом купить…
Ту акцию которую купил продать не проблема. Вы попробуйте сначала продать, а потом купить…
Так запрет на короткие позиции для физ. лиц ещё в силе (насколько я знаю, пару дней не следил) - не получится.
И не только по POLY...
Так запрет на короткие позиции для физ. лиц ещё в силе (насколько я знаю, пару дней не следил) - не получится.
И не только по POLY...
Так ведь вы говорите, что всё ok
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Скальпинг в классическом арбитраже
Andrey Miguzov, 2022.05.23 13:57
Я в Финаме только что купил-продал 1 шт. Всё ок
Так ведь вы говорите, что всё ok
Знаете, есть анекдот хороший:
Т.ч. согласен, Вы абсолютно правы - действительно не ок :)