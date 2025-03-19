Скальпинг в классическом арбитраже - страница 8

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prostotrader #:

Нет никакого риска... :)

Я много лет торгую, по этой ТС не было ни одной просадки.

Дело в том, что когда анализируешь эту стратегию день-два, то как правило ставки ниже ЦБ, и никто

не заморачивается...  

POLY - это иностранные акции, Открывашка под санкциями.

Понял, спасибо! Забыл совсем про санкции...

Да, сейчас упал процент слегка + процент считал без комиссии и без учета залоговых средств по фьючерсу. В реальности он будет ниже - всё правильно. Но не 14 далеко...
 
Andrey Miguzov #:

Понял, спасибо! Забыл совсем про санкции...

Да, сейчас упал процент слегка + процент считал без комиссии и без учета залоговых средств по фьючерсу. В реальности он будет ниже - всё правильно. Но не 14 далеко...

Сейчас, с учетом всех комиссий 24,37%, а максимум был 27,19% (я поставил советника 20 мин. назад, может и больше было...)


 
Вроде же ПОЛИ торгуется в Открытии. Лонги у меня разрешены. Или что?
 
Dmitriy Skub #:
Вроде же ПОЛИ торгуется в Открытии. Лонги у меня разрешены. Или что?

Я в Финаме только что купил-продал 1 шт. Всё ок

 
Andrey Miguzov #:

Я в Финаме только что купил-продал 1 шт. Всё ок

Акцию или фъючерс? В Открытии только лонг на акции ПОЛИ.

 
Dmitriy Skub #:

Акцию или фъючерс? В Открытии только лонг на акции ПОЛИ.

Акцию купил, потом её же продал.

Благо цена вопроса почти 0 (2 раза комиссия 0,035+0,01%) 

 
Andrey Miguzov #:

Акцию купил, потом её же продал.

Благо цена вопроса почти 0 (2 раза комиссия 0,035+0,01%) 

Ту акцию которую купил продать не проблема. Вы попробуйте сначала продать, а потом купить…

 
Alexey Viktorov #:

Ту акцию которую купил продать не проблема. Вы попробуйте сначала продать, а потом купить…

Так запрет на короткие позиции для физ. лиц ещё в силе (насколько я знаю, пару дней не следил) - не получится.

И не только по POLY...

 
Andrey Miguzov #:

Так запрет на короткие позиции для физ. лиц ещё в силе (насколько я знаю, пару дней не следил) - не получится.

И не только по POLY...

Так ведь вы говорите, что всё ok

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Скальпинг в классическом арбитраже

Andrey Miguzov, 2022.05.23 13:57

Я в Финаме только что купил-продал 1 шт. Всё ок

Если нельзя продать\купить, то уже не всё ok
 
Alexey Viktorov #:

Так ведь вы говорите, что всё ok

Если нельзя продать\купить, то уже не всё ok

Знаете, есть анекдот хороший:

Как вам удается столько успевать и относиться ко всему оптимистично?
— А я просто ни с кем не спорю.
— Но это же не возможно!?
— Ну, невозможно, так невозвожно

Т.ч. согласен, Вы абсолютно правы - действительно не ок :)

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