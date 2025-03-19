Скальпинг в классическом арбитраже - страница 9
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Знаете, есть анекдот хороший:
Т.ч. согласен, Вы абсолютно правы - действительно не ок :)
Так и я не спорю, а просто спрашиваю для уточнения. Никогда никому не навязывал своего мнения.
Сейчас, с учетом всех комиссий 24,37%, а максимум был 27,19% (я поставил советника 20 мин. назад, может и больше было...)
Жаль, конечно, что не получилось, а перед тестами думал, что перебью этот показатель
Жаль, конечно, что не получилось, а перед тестами думал, что перебью этот показатель
Иногда в процессе тестов/отладки, когда долго не получается нужный результат - опускаются руки. Кажется, что заработать на этом дохлом рынке просто не реально. Вот такие скрины очень помогают в таких случаях :) Спасибо, что выкладываете.
Здравствуйте.
Пробую воссоздать то, что Вы с prostotrader'ом реализовали. Есть несколько вопросов.
Если сделать полный хэдж (спот и фьючерс), за фьючерс у финама надо платить полный размер ГО? Или есть скидки/надбавки?
Просто я звонил им, и мне в техподдержке сказали, что они наоборот ГО большим делают в связи с текущей "ситуацией".
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на ЕБС в открывашке сейчас есть скидка на ГО на фьючерс если он полностью захэджирован соответствующей акцией? Раньше, вроде бы, надо было только 10% от ГО?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на ЕБС в открывашке сейчас есть скидка на ГО на фьючерс если он полностью захэджирован соответствующей акцией? Раньше, вроде бы, надо было только 10% от ГО?
Добрый день.
Обычно акция хеджируется фьючерсом, а не наоборот.
У меня нет информации об изменениях.
Здравствуйте.
Пробую воссоздать то, что Вы с prostotrader'ом реализовали. Есть несколько вопросов.
Если сделать полный хэдж (спот и фьючерс), за фьючерс у финама надо платить полный размер ГО? Или есть скидки/надбавки?
Просто я звонил им, и мне в техподдержке сказали, что они наоборот ГО большим делают в связи с текущей "ситуацией".
По телефону Вам правильно сказали, но есть нюансы. Я пока разобрался, чуть с ума не сошёл :)
у них размер ГО зависит от того какой у Вас профиль - КСУР или КПУР
Что такое КПУР и как его получить.
Более того - только часть купленных акций можно использовать в качестве ГО (в этом и есть смысл ЕБС). Какую часть - зависит от того КПУР или КСУР у Вас.
И вишенка на торте - размер отображаемых резервируемых средств в МТ5 не совпадает с размером средств, отображаемых в личном кабинете:) Они об этом знают - сказали починят когда-нибудь. Т.е. когда в МТ5 маржа на нуле - через их мобильное приложение Вы ещё можете прикупить :)))
Ещё из особенно понравившегося у Финама - они не транслируют даты экспирации фьючерсов и размеры контрактов по ним - пришлось вручную забивать в свою базу...
И ещё - названия фьючерсов просто взрывают мозг :) До сих пор не привык
Добрый день.
Обычно акция хеджируется фьючерсом, а не наоборот.
У меня нет информации об изменениях.
Вероятно, Вы правы. В итоге просто хочется понять если у меня будет одинаковое число акций и фьючерсов сколько средств "заморозится" под это дело.
Например. Я хочу сделать пару на акции сбера. Покупаю акции сбера (10 лотов по 10 акций в каждом = 11800р) и продаю один фьючерс на сбер (ближайший) за 3596р (на 100 акций). Суммарно получается, что я "задействовал" 15396р.
Изменено:
Получается, что задействуется в открывашке через ЕБС 11800р за акции + 359р за фьючерс = 12159р? Вы ведете расчет исходя из этой суммы?
у них размер ГО зависит от того какой у Вас профиль - КСУР или КПУР
Что такое КПУР и как его получить.
Спасибо, ознакомлюсь.
И вишенка на торте - размер отображаемых резервируемых средств в МТ5 не совпадает с размером средств, отображаемых в личном кабинете:) Они об этом знают - сказали починят когда-нибудь. Т.е. когда в МТ5 маржа на нуле - через их мобильное приложение Вы ещё можете прикупить :)))
Интересно. Спасибо, учту.
Ещё из особенно понравившегося у Финама - они не транслируют даты экспирации фьючерсов и размеры контрактов по ним - пришлось вручную забивать в свою базу...
Как получали? Вот так не работает?
Как получали?
https://www.moex.com/ru/derivatives/
В каждый инструмент заходил и в switch запихивал размер контракта. Если нужно - напишите - выложу код, чтобы и Вам этой ерундой не страдать.
У Финама размер средств под сделку считается вот так: