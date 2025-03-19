Скальпинг в классическом арбитраже - страница 4
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Нет в жизни счастья :)
Отправил в тех поддержку :) Жду теперь, что это за зверь такой
[157]Equities shortage by value
Имеется ввиду сумма прибыли за 2 дня = сумме прибыли, как если бы Вы в банк отнесли деньги под 2-2,5% годовых и держали их там целый год.
Нет в жизни счастья :)
Отправил в тех поддержку :) Жду теперь, что это за зверь такой
Как я и предполагал, задержки съедают всю прибыль...
Когда есть волатильность, появляются дикие задержки.
Без Плаза 2 не получится нормально торговать, жаль....
Нет в жизни счастья :)
Отправил в тех поддержку :) Жду теперь, что это за зверь такой
[157]Equities shortage by value
Имеется ввиду сумма прибыли за 2 дня = сумме прибыли, как если бы Вы в банк отнесли деньги под 2-2,5% годовых и держали их там целый год.
С ошибкой сам разобрался:
1) брокер по ночам синхронизирует счёт.
2) Вот в этот раз синхронизировалось криво - все позиции стали отображаться в терминале в объеме в ДВА раза больше реального (o_0)
3) Эксперт на старте начал проверять, что объемы по акции и фьючерсу равны - увидел, что не равны и отправил приказ на их закрытие. А т.к. объем закрытия был в 2 раза больше реального - сервер вернул ошибку, что у меня столько нет.
Буду теперь общаться с поддержкой на предмет как часто у них такое бывает.
А вообще у них с отображение средств в терминале полный бардак. Расчет (и отображение) залоговых (необходимых для открытия) средств в терминале не совпадает с расчетом в их же торговом приложении и личном кабинете (в кабинете и приложении правильно).
С ошибкой сам разобрался:
1) брокер по ночам синхронизирует счёт.
2) Вот в этот раз синхронизировалось криво - все позиции стали отображаться в терминале в объеме в ДВА раза больше реального (o_0)
3) Эксперт на старте начал проверять, что объемы по акции и фьючерсу равны - увидел, что не равны и отправил приказ на их закрытие. А т.к. объем закрытия был в 2 раза больше реального - сервер вернул ошибку, что у меня столько нет.
Буду теперь общаться с поддержкой на предмет как часто у них такое бывает.
А вообще у них с отображение средств в терминале полный бардак. Расчет (и отображение) залоговых (необходимых для открытия) средств в терминале не совпадает с расчетом в их же торговом приложении и личном кабинете (в кабинете и приложении правильно).
Это что за брокер?
Это что за брокер?
Финам, их ЕБС
Если можно заработать 2-2.5% за один-два дня, то так и пишут. А когда указывают "годовых", то сумму надо пересчитывать, чтобы понять, сколько же будет заработано.
Согласен, но это не критично. Я просто пояснил, чтобы понятно стало о чем речь.
Как я и предполагал, задержки съедают всю прибыль...Без Плаза 2 не получится нормально торговать, жаль....
Так Плаза 2 для срочного рынка только? А тут акции тормозят.
Финам, их ЕБС
А, ну с таким ЕБС потенциально ещё не те чудеса могут быть.
То-то я смотрю, символы странные.
А, ну с таким ЕБС потенциально ещё не те чудеса могут быть.
То-то я смотрю, символы странные.
Если Вы про имена фьчерсов, то тут всё норм - они отображаются в соответствии с названием биржи (краткий код). Это у Вашего брокера просто для людей сделали :)
Скрин с сайта биржи:
Так Плаза 2 для срочного рынка только? А тут акции тормозят.
Да для Срочного, но Плаза получает котировки Фондовой секции, нужно только "прикрутить" отправку ордеров на Фондовый (ASTS) к Плаза 2 (см. 1-ый пост)
Не просто, конечно, но возможно.
MQ так и сделали
Добавлено
Я думал, что КВИК тормоз, а оказалось что МТ-5 просто черепаха!
2022.04.20 10:10:32.271 Trades 'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56 2022.04.20 10:10:32.277 Trades 'ххххх': accepted sell limit 20 MOEX at 88.56 2022.04.20 10:13:25.446 Trades 'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56 placed for execution 2022.04.20 10:13:26.012 Trades 'ххххх': order #200995543 sell limit 20 / 20 MOEX at 88.56 done in 173772.341 ms
Ордер исполнялся 2.8962 минуты!!!
Нужно просто забыть об этой ТС на МТ-5!
Впрочем, как и об МТ-5 на Фондовом.
С ошибкой сам разобрался:
1) брокер по ночам синхронизирует счёт.
2) Вот в этот раз синхронизировалось криво - все позиции стали отображаться в терминале в объеме в ДВА раза больше реального (o_0)
3) Эксперт на старте начал проверять, что объемы по акции и фьючерсу равны - увидел, что не равны и отправил приказ на их закрытие. А т.к. объем закрытия был в 2 раза больше реального - сервер вернул ошибку, что у меня столько нет.
Буду теперь общаться с поддержкой на предмет как часто у них такое бывает.
А вообще у них с отображение средств в терминале полный бардак. Расчет (и отображение) залоговых (необходимых для открытия) средств в терминале не совпадает с расчетом в их же торговом приложении и личном кабинете (в кабинете и приложении правильно).
Это у них периодический баг синхронизации. Ему уже год скоро и фиксить его никто не будет.
Нужно самостоятельно определять в алгоритме текущие позиции по инструментам, не опираясь на данные торгового окружения терминала.
Еще Финам любит удвоить свободные средства на балансе при синхронизации. С этим, в общем то, бороться еще проще.