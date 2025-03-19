Скальпинг в классическом арбитраже - страница 4

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Andrey Miguzov #:

Нет в жизни счастья :)

Отправил в тех поддержку :) Жду теперь, что это за зверь такой

[157]Equities shortage by value

Имеется ввиду сумма прибыли за 2 дня = сумме прибыли, как если бы Вы в банк отнесли деньги под 2-2,5% годовых и держали их там целый год.

Если можно заработать 2-2.5% за один-два дня, то так и пишут. А когда указывают "годовых", то сумму надо пересчитывать, чтобы понять, сколько же будет заработано.
К примеру, положили Вы на счёт в банке на 31 день 100 тысяч под 20% годовых. Через 31 день получите 1698 рублей 63 копейки. Очевидно, что это приблизительно 1.7%.
 
Andrey Miguzov #:

Нет в жизни счастья :)

Отправил в тех поддержку :) Жду теперь, что это за зверь такой


Как я и предполагал, задержки съедают всю прибыль...

2022.04.20 10:01:01.710 Trades  'ххххх': order #200989850 buy limit 50 / 50 GAZP at 222.45 done in 1666.131 ms
2022.04.20 10:01:01.711 Trades  'ххххх': order #200989854 buy limit 20 / 20 ALRS at 77.91 done in 1619.849 ms
2022.04.20 10:01:01.737 Trades  'ххххх': deal #111584715 buy 50 GAZP at 222.45 done (based on order #200989850)
2022.04.20 10:01:01.761 Trades  'ххххх': buy limit 50 GAZP at 222.45
2022.04.20 10:01:01.768 Trades  'ххххх': accepted buy limit 50 GAZP at 222.45
2022.04.20 10:01:01.769 Trades  'ххххх': buy limit 50 GAZP at 222.45 placed for execution
2022.04.20 10:01:02.884 Trades  'ххххх': cancel order #200989854 buy limit 20 ALRS at 77.91
2022.04.20 10:01:02.889 Trades  'ххххх': accepted cancel order #200989854 buy limit 20 ALRS at 77.91
2022.04.20 10:01:02.889 Trades  'ххххх': cancel order #200989854 buy limit 20 ALRS at 77.91 placed for execution
2022.04.20 10:01:03.504 Trades  'ххххх': order #200989865 buy limit 50 / 50 GAZP at 222.45 done in 1744.128 ms
2022.04.20 10:01:03.536 Trades  'ххххх': cancel #200989854 buy limit 20 ALRS at market done in 652.682 ms
2022.04.20 10:01:03.539 Trades  'ххххх': buy limit 20 ALRS at 77.91
2022.04.20 10:01:03.566 Trades  'ххххх': accepted buy limit 20 ALRS at 77.91
2022.04.20 10:01:03.625 Trades  'ххххх': buy limit 20 ALRS at 77.91 placed for execution
2022.04.20 10:01:03.929 Trades  'ххххх': cancel order #200989865 buy limit 50 GAZP at 222.45
2022.04.20 10:01:03.934 Trades  'ххххх': accepted cancel order #200989865 buy limit 50 GAZP at 222.45
2022.04.20 10:01:03.934 Trades  'ххххх': cancel order #200989865 buy limit 50 GAZP at 222.45 placed for execution
2022.04.20 10:01:05.365 Trades  'ххххх': order #200989897 buy limit 20 / 20 ALRS at 77.91 done in 1826.561 ms
2022.04.20 10:01:05.366 Trades  'ххххх': cancel #200989865 buy limit 50 GAZP at market done in 1437.615 ms
2022.04.20 10:01:05.380 Trades  'ххххх': buy limit 50 GAZP at 222.45
2022.04.20 10:01:05.384 Trades  'ххххх': deal #111584731 buy 20 ALRS at 77.91 done (based on order #200989897)
2022.04.20 10:01:05.389 Trades  'ххххх': accepted buy limit 50 GAZP at 222.45
2022.04.20 10:01:05.389 Trades  'ххххх': buy limit 50 GAZP at 222.45 placed for execution
2022.04.20 10:01:07.582 Trades  'ххххх': order #200989927 buy limit 50 / 50 GAZP at 222.45 done in 2202.644 ms

Когда есть волатильность, появляются дикие задержки.

Без Плаза 2 не получится нормально торговать, жаль....

 
Andrey Miguzov #:

Нет в жизни счастья :)

Отправил в тех поддержку :) Жду теперь, что это за зверь такой

[157]Equities shortage by value

Имеется ввиду сумма прибыли за 2 дня = сумме прибыли, как если бы Вы в банк отнесли деньги под 2-2,5% годовых и держали их там целый год.


С ошибкой сам разобрался:

1) брокер по ночам синхронизирует счёт.

2) Вот в этот раз синхронизировалось криво - все позиции стали отображаться в терминале в объеме в ДВА раза больше реального (o_0)

3) Эксперт на старте начал проверять, что объемы по акции и фьючерсу равны - увидел, что не равны и отправил приказ на их закрытие. А т.к. объем закрытия был в 2 раза больше реального - сервер вернул ошибку, что у меня столько нет.

Буду теперь общаться с поддержкой на предмет как часто у них такое бывает.


А вообще у них с отображение средств в терминале полный бардак. Расчет (и отображение) залоговых (необходимых для открытия) средств в терминале не совпадает с расчетом в их же торговом приложении и личном кабинете (в кабинете и приложении правильно).

 
Andrey Miguzov #:


С ошибкой сам разобрался:

1) брокер по ночам синхронизирует счёт.

2) Вот в этот раз синхронизировалось криво - все позиции стали отображаться в терминале в объеме в ДВА раза больше реального (o_0)

3) Эксперт на старте начал проверять, что объемы по акции и фьючерсу равны - увидел, что не равны и отправил приказ на их закрытие. А т.к. объем закрытия был в 2 раза больше реального - сервер вернул ошибку, что у меня столько нет.

Буду теперь общаться с поддержкой на предмет как часто у них такое бывает.


А вообще у них с отображение средств в терминале полный бардак. Расчет (и отображение) залоговых (необходимых для открытия) средств в терминале не совпадает с расчетом в их же торговом приложении и личном кабинете (в кабинете и приложении правильно).

Это что за брокер?

 
JRandomTrader #:

Это что за брокер?

Финам, их ЕБС

 
Sergey Gridnev #:
Если можно заработать 2-2.5% за один-два дня, то так и пишут. А когда указывают "годовых", то сумму надо пересчитывать, чтобы понять, сколько же будет заработано.
К примеру, положили Вы на счёт в банке на 31 день 100 тысяч под 20% годовых. Через 31 день получите 1698 рублей 63 копейки. Очевидно, что это приблизительно 1.7%.

Согласен, но это не критично. Я просто пояснил, чтобы понятно стало о чем речь.

prostotrader #:

Как я и предполагал, задержки съедают всю прибыль...

Без Плаза 2 не получится нормально торговать, жаль....

Так  Плаза 2 для срочного рынка только? А тут акции тормозят. 

 
Andrey Miguzov #:

Финам, их ЕБС

А, ну с таким ЕБС потенциально ещё не те чудеса могут быть.

То-то я смотрю, символы странные.

 
JRandomTrader #:

А, ну с таким ЕБС потенциально ещё не те чудеса могут быть.

То-то я смотрю, символы странные.

Если Вы про имена фьчерсов, то тут всё норм - они отображаются в соответствии с названием биржи (краткий код). Это у Вашего брокера просто для людей сделали :)

Скрин с сайта биржи:


 
Andrey Miguzov #:

Так  Плаза 2 для срочного рынка только? А тут акции тормозят. 

Да для Срочного, но Плаза получает котировки Фондовой секции, нужно только "прикрутить" отправку ордеров на Фондовый (ASTS) к Плаза 2 (см. 1-ый пост)

Не просто, конечно, но возможно.

MQ так и сделали


Добавлено

Я думал, что КВИК тормоз, а оказалось что МТ-5 просто черепаха!

2022.04.20 10:10:32.271 Trades  'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56
2022.04.20 10:10:32.277 Trades  'ххххх': accepted sell limit 20 MOEX at 88.56
2022.04.20 10:13:25.446 Trades  'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56 placed for execution
2022.04.20 10:13:26.012 Trades  'ххххх': order #200995543 sell limit 20 / 20 MOEX at 88.56 done in 173772.341 ms

Ордер исполнялся 2.8962 минуты!!!

Нужно просто забыть об этой ТС на МТ-5!

Впрочем, как и об МТ-5 на Фондовом.

 
Andrey Miguzov #:


С ошибкой сам разобрался:

1) брокер по ночам синхронизирует счёт.

2) Вот в этот раз синхронизировалось криво - все позиции стали отображаться в терминале в объеме в ДВА раза больше реального (o_0)

3) Эксперт на старте начал проверять, что объемы по акции и фьючерсу равны - увидел, что не равны и отправил приказ на их закрытие. А т.к. объем закрытия был в 2 раза больше реального - сервер вернул ошибку, что у меня столько нет.

Буду теперь общаться с поддержкой на предмет как часто у них такое бывает.


А вообще у них с отображение средств в терминале полный бардак. Расчет (и отображение) залоговых (необходимых для открытия) средств в терминале не совпадает с расчетом в их же торговом приложении и личном кабинете (в кабинете и приложении правильно).

Это у них периодический баг синхронизации. Ему уже год скоро и фиксить его никто не будет.

Нужно самостоятельно определять в алгоритме текущие позиции по инструментам, не опираясь на данные торгового окружения терминала.

Еще Финам любит удвоить свободные средства на балансе при синхронизации. С этим, в общем то, бороться еще проще.

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