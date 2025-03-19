Скальпинг в классическом арбитраже - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет!
В связи с большой волатильностью рынков, решил попробовать скальпинг фьючерса против спота на КВИК.
И к большому удивлению, доход составил бы от 2 до 2.5% годовых за день-два.
Но в силу того, что КВИК супер-тормоз, реальная прибыль свелась к 0.
Плаза 2 может работать полноценно только с фьючерсами и опционами, а фондовые котировки только получать.
В связи с этим вопрос
Кто-нибудь пробовал "прикрутить" к Плаза 2 установку ордеров фондового рынка?
Нет здесь рыбы уже лет 20.
Нет здесь рыбы уже лет 20.
Да нет.
Здесь есть достойные программисты, но почему-то зациклились на ФОРЕКСе,
наверное поддались общему психозу по поиску Грааля...
Я не особо силен в программировании. Скажите кто-нибудь, есть хоть какой то простенький советник в мт5 для торговли допустим акциями в Открытии или в БКСе ?
попробуйте со статьи
https://www.mql5.com/ru/articles/1683
Посмотрите пожалуйста у кого есть реальный счет на MOEX:
Тики, акция SBER, время желтым выделил.
Тик нулевой у всех есть? Или только мне так повезло :)
Посмотрите пожалуйста у кого есть реальный счет на MOEX:
Тики, акция SBER, время желтым выделил.
Тик нулевой у всех есть? Или только мне так повезло :)
Не знаю, как по сберу (торгую RTS, MIX, Si), а в своих роботах давно проверяю bid и ask на ==0.0, прецеденты были, хорошо, в тестовом режиме.
Посмотрите пожалуйста у кого есть реальный счет на MOEX:
Тики, акция SBER, время желтым выделил.
Тик нулевой у всех есть? Или только мне так повезло :)
:) На всю котлету BUY да ?
у меня так же
:) На всю котлету BUY да ?
у меня так же
ага :) Спасибо.
Не знаю, как по сберу (торгую RTS, MIX, Si), а в своих роботах давно проверяю bid и ask на ==0.0, прецеденты были, хорошо, в тестовом режиме.
я теперь тоже, но на >0.001. Причем и вход и выход.
Вероятно придется использовать два МТ-5 на разных счетах...
А хотелось бы в "одном флаконе".
Сегодня поставил ТС на финальное тестирование на реальных серверах
Вход осуществился нормально, осталось посмотреть как и когда произойдет выход,
если сегодня-завтра, то можно считать ТС рабочей, если нет, то будет не выгодно...
Сегодня поставил ТС на финальное тестирование на реальных серверах
Вход осуществился нормально, осталось посмотреть как и когда произойдет выход,
если сегодня-завтра, то можно считать ТС рабочей, если нет, то будет не выгодно...
Тоже тестирую сегодня очередную версию. Входы прошли, теперь жду когда выходы будут...
От процентов ушёл к рублям. Дивиденды не учитываю - для краткосрока важны "колебания" (от максимума к минимуму). Дивиденды смещают цену, но не увеличивают амплитуду.
Те символы, по которым рассчитанные "колебания" меньше расчетной прибыли или по которым денег не хватает - отключены.
У меня вот так это выглядит, попозже гифку сделаю, в динамике: