Скальпинг в классическом арбитраже - страница 2

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prostotrader:

Привет!

В связи с большой волатильностью рынков, решил попробовать скальпинг фьючерса против спота на КВИК.

И к большому удивлению, доход составил бы от 2 до 2.5% годовых за день-два.

Но в силу того, что КВИК супер-тормоз, реальная прибыль свелась к 0.

Плаза 2 может работать полноценно только с фьючерсами и опционами, а фондовые котировки только получать.

В связи с этим вопрос

Кто-нибудь пробовал "прикрутить" к Плаза 2 установку ордеров фондового рынка?

Нет здесь рыбы уже лет 20. 

 
Алексей Тарабанов #:

Нет здесь рыбы уже лет 20. 

Да нет.

Здесь есть достойные программисты, но почему-то зациклились на ФОРЕКСе,

наверное поддались общему психозу по поиску Грааля...

 
Я не особо силен в программировании. Скажите кто-нибудь, есть хоть какой то простенький советник в мт5 для торговли допустим акциями в Открытии или в БКСе ?
 
Yuran12 #:
Я не особо силен в программировании. Скажите кто-нибудь, есть хоть какой то простенький советник в мт5 для торговли допустим акциями в Открытии или в БКСе ?

 попробуйте со статьи

https://www.mql5.com/ru/articles/1683

Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже
Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже
  • www.mql5.com
В статье подробно описываются методы работы, призванные обеспечить безопасность совершения торговых операций на биржевых и малоликвидных рынках, на примере срочной секции Московской биржи. Статья является логическим продолжением статьи "Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи", в которой даны теоретические основы биржевой торговли, но носит более практический характер.
 

Посмотрите пожалуйста у кого есть реальный счет на MOEX:

Тики, акция SBER, время желтым выделил.

Тик нулевой у всех есть? Или только мне так повезло :)

 
Andrey Miguzov #:

Посмотрите пожалуйста у кого есть реальный счет на MOEX:

Тики, акция SBER, время желтым выделил.

Тик нулевой у всех есть? Или только мне так повезло :)

Не знаю, как по сберу (торгую RTS, MIX, Si), а в своих роботах давно проверяю bid и ask на ==0.0, прецеденты были, хорошо, в тестовом режиме.

 
Andrey Miguzov #:

Посмотрите пожалуйста у кого есть реальный счет на MOEX:

Тики, акция SBER, время желтым выделил.

Тик нулевой у всех есть? Или только мне так повезло :)

:)  На всю котлету BUY да ?

у меня так же

 
Yuriy Zaytsev #:

:)  На всю котлету BUY да ?

у меня так же

ага :) Спасибо.  

JRandomTrader #:

Не знаю, как по сберу (торгую RTS, MIX, Si), а в своих роботах давно проверяю bid и ask на ==0.0, прецеденты были, хорошо, в тестовом режиме.

я теперь тоже, но на >0.001. Причем и вход и выход.

 
prostotrader #:

Вероятно придется использовать два МТ-5 на разных счетах...

А хотелось бы в "одном флаконе".

Сегодня поставил ТС на финальное тестирование на реальных серверах

Вход осуществился нормально, осталось посмотреть как и когда произойдет выход,

если сегодня-завтра, то можно считать ТС рабочей, если нет, то будет не выгодно...


 
prostotrader #:

Сегодня поставил ТС на финальное тестирование на реальных серверах

Вход осуществился нормально, осталось посмотреть как и когда произойдет выход,

если сегодня-завтра, то можно считать ТС рабочей, если нет, то будет не выгодно...


Тоже тестирую сегодня очередную версию. Входы прошли, теперь жду когда выходы будут...

От процентов ушёл к рублям. Дивиденды не учитываю - для краткосрока важны "колебания" (от максимума к минимуму). Дивиденды смещают цену, но не увеличивают амплитуду.

Те символы, по которым рассчитанные "колебания" меньше расчетной прибыли или по которым денег не хватает - отключены.

У меня вот так это выглядит, попозже гифку сделаю, в динамике:


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