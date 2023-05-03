Советник в тестере торгует на демо нет
Скачал несколько советников с codebase. в итоге советник в тестере торгует на демо нет. Проходил в тестере тот же период что и на демо, никаких ошибок в логах на демо нет.
Возник вопрос, может ли быть такое что советник был написан для неттингового учёта ордеров и на хедж счетах он поэтому не может открывать сделки? Хотя счёт в тестере например, был у меня тоже хеджевый.
Т.Е. советник для неттингового счета откроется на хеджевом счёте или нет и наоборот?
Все может быть. Нужно код смотреть, какие ограничения там включены..
Все может быть. Нужно код смотреть, какие ограничения там включены..
Можете глянуть? Я начал смотреть, но не понял. Я проверил, думаю это все советники 1 автора т.к. настройки одинаковые.
Вот примеры по 5-6 кб.
На демо не торгует уже 2,5 месяца
https://www.mql5.com/ru/code/1234
https://www.mql5.com/ru/code/1297
И другие проблемные, того же автора.
https://www.mql5.com/ru/code/1129
https://www.mql5.com/ru/code/1188
https://www.mql5.com/ru/code/1256
https://www.mql5.com/ru/code/1335
- www.mql5.com
Можете глянуть? Я начал смотреть, но не понял. Я проверил, думаю это все советники 1 автора т.к. настройки одинаковые.
Вот примеры по 5-6 кб.
На демо не торгует уже 2,5 месяца
https://www.mql5.com/ru/code/1234
https://www.mql5.com/ru/code/1297
И другие проблемные, того же автора.
https://www.mql5.com/ru/code/1129
https://www.mql5.com/ru/code/1188
https://www.mql5.com/ru/code/1256
https://www.mql5.com/ru/code/1335
В коде индикатора первого эксперта был баг, который на момент публикации никак не проявлялся, я его исправил. По остальному: всё работает! А для модернизации эксперта под конкретного брокера есть Фриланс. Разве что в публикациях того времени файл TradeAlgorithms.mqh был попроще и для нетинга.
В коде индикатора первого эксперта был баг, который на момент публикации никак не проявлялся, я его исправил. По остальному: всё работает! А для модернизации эксперта под конкретного брокера есть Фриланс. Разве что в публикациях того времени файл TradeAlgorithms.mqh был попроще и для нетинга.
Понятно спасибо. Не работал в Альпари-забыл написать.
Всем привет ,на данном сайте сделали советника ,в тестере торгует на демо нет ,с программистом связи нет . Будет ли он торговать на демо и на реальном счете помогите пожалуйста .
- 2023.05.01
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Скачал несколько советников с codebase. в итоге советник в тестере торгует на демо нет. Проходил в тестере тот же период что и на демо, никаких ошибок в логах на демо нет.
Возник вопрос, может ли быть такое что советник был написан для неттингового учёта ордеров и на хедж счетах он поэтому не может открывать сделки? Хотя счёт в тестере например, был у меня тоже хеджевый.
Т.Е. советник для неттингового счета откроется на хеджевом счёте или нет и наоборот?