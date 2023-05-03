Советник в тестере торгует на демо нет

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Скачал несколько советников с codebase. в итоге советник в тестере торгует на демо нет. Проходил в тестере тот же период что и на демо, никаких ошибок в логах на демо нет.

Возник вопрос, может ли быть такое что советник был написан для неттингового учёта ордеров и на хедж счетах он поэтому не может открывать сделки? Хотя счёт в тестере например, был у меня тоже хеджевый.


Т.Е. советник для неттингового счета откроется на хеджевом счёте или нет и наоборот?

 
Askr:

Скачал несколько советников с codebase. в итоге советник в тестере торгует на демо нет. Проходил в тестере тот же период что и на демо, никаких ошибок в логах на демо нет.

Возник вопрос, может ли быть такое что советник был написан для неттингового учёта ордеров и на хедж счетах он поэтому не может открывать сделки? Хотя счёт в тестере например, был у меня тоже хеджевый.


Т.Е. советник для неттингового счета откроется на хеджевом счёте или нет и наоборот?

Все может быть. Нужно код смотреть, какие ограничения там включены..

 
Konstantin Nikitin:

Все может быть. Нужно код смотреть, какие ограничения там включены..

Можете глянуть? Я начал смотреть, но  не понял. Я проверил, думаю это все советники 1 автора т.к. настройки одинаковые.

Вот примеры по 5-6 кб.

На демо не торгует уже 2,5 месяца

https://www.mql5.com/ru/code/1234

https://www.mql5.com/ru/code/1297

И другие проблемные, того же автора.

https://www.mql5.com/ru/code/1129

https://www.mql5.com/ru/code/1188

https://www.mql5.com/ru/code/1256

https://www.mql5.com/ru/code/1335

Exp_VortexIndicator
Exp_VortexIndicator
  • www.mql5.com
Торговая система с использованием индикатора VortexIndicator. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам, либо при наличии у облака индикатора цвета, противоположного цвету открытой позиции. Для корректной работы сгенерированного...
 
Упс забыл, там подключаются свои индикаторы, может они писались с косяком.
 
Ап тему. Поставил всё на другой демо счёт на 1 счёт, не торгует.
 
Askr:
Ап тему. Поставил всё на другой демо счёт на 1 счёт, не торгует.

Вы не привели никаких деталей, поэтому можете долго ждать ответа

 
Askr:

Можете глянуть? Я начал смотреть, но  не понял. Я проверил, думаю это все советники 1 автора т.к. настройки одинаковые.

Вот примеры по 5-6 кб.

На демо не торгует уже 2,5 месяца

https://www.mql5.com/ru/code/1234

https://www.mql5.com/ru/code/1297

И другие проблемные, того же автора.

https://www.mql5.com/ru/code/1129

https://www.mql5.com/ru/code/1188

https://www.mql5.com/ru/code/1256

https://www.mql5.com/ru/code/1335

В коде индикатора первого эксперта был баг, который на момент публикации никак не проявлялся, я его исправил. По остальному: всё работает! А для модернизации эксперта под конкретного брокера есть Фриланс. Разве что в публикациях того времени файл TradeAlgorithms.mqh был попроще и для нетинга.

 
Nikolay Kositsin:

В коде индикатора первого эксперта был баг, который на момент публикации никак не проявлялся, я его исправил. По остальному: всё работает! А для модернизации эксперта под конкретного брокера есть Фриланс. Разве что в публикациях того времени файл TradeAlgorithms.mqh был попроще и для нетинга.

Понятно спасибо. Не работал в Альпари-забыл написать.

 

Всем привет ,на данном сайте сделали советника ,в тестере торгует на демо нет ,с программистом связи нет . Будет ли он торговать на демо и на реальном счете помогите пожалуйста .

通过MQL5社区和服务探索MetaTrader 5的新机遇
通过MQL5社区和服务探索MetaTrader 5的新机遇
  • 2023.05.01
  • www.mql5.com
MQL5：MetaTrader 5客户端内置的交易策略语言。语言允许编写您自己的自动交易系统,技术指标，脚本和函数程序库
Файлы:
ExpComplexAdviser_v4.mq5  157 kb
ExpComplexAdviser_v4.ex5  84 kb
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