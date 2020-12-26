Как вы завершили этот 2020ый год?

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Вот и подходит к концу страшный год. Год коронавируса и глобального кризиса, последующего за пандемией. Всем было плохо в этом году, многие погибли от вируса, но трейдерам было хорошо, потому что рынок был очень волатильным. Много бабла срубили трейдеры на мощном росте золота, например.
А также на обвале фондовых рынков США, Европы, России, да почти всего мира. Но восстановление было ещё более скорым и мощным, особенно, американского рынка.



Евро в этом году, наконец-то вышло из боковика 2019ого года и сделало заход вниз, а потом улетело в мощный бычий тренд наверх. Это было чудесно.


Золото продолжило расти и продолжился бычий тренд 2019ого года. Очень сильные были движения по жёлтому металлу, на котором трейдеры сделали гигантские прибыли.
Золото даже пробило уровень 2000.



Нефть показала просто фантастический результат — оно ушло ниже нуля и многие люди проиграли огромные средства, торгуя против тренда. Впервые в истории нефть показала отрицательные котировки, это было жутко. Но потом нефть развернулась и начала расти, достигнув хороших уровней. Надеюсь, нефть продолжит рост и дальше, наполнив баблом карманы россиян.



Фунт тоже пострадал от коронокризиса, упав до уровней 1,15-1,14, но затем развил мощное наступление на уровни 1,30-1,35, особенно под конец года. И конца этому движению пока не видится. Похоже, из-за Брексита фунт достигнет уровня 1,4.



Биткоин показал просто невероятный результат, достигнув уровня 2017ого года и пробив его. Он ушёл выше к 23000 и неизвестно, где закончится этот рост.


Вот так вкратце прошёл этот год на финансовых рынках. А как вы закончили его? Что ожидаете от будущего года?
 
Он же еще не завершился...
 
Yevhenii Levchenko:
Он же еще не завершился...

завершается

[Удален]  

webgopnik:
...Всем было плохо в этом году,

...но трейдерам было хорошо,

...Это было чудесно.

...и многие люди проиграли огромные средства,
 
...Вот так вкратце прошёл этот год

прочитал по диагонали и задумался 

 
webgopnik:

Как вы завершили этот 2020ый год?


Спасибо, что пока ещё живой.

 
Царём. С короной на башке
 
Artyom Trishkin:
Царём. С короной на башке
Сочувствую...    :)
 
На завод не берут...
 

Год как год, ничего особенного, кроме того, что пришлось ехать в Сочи вместо интересных мест и были закрыты бары. 

Люди сами это все придумали, что у них год плохой, придумали все. Каждый не готов брать на себя ответственность за свои поступки и решения, а все вместе винят не себя, а год. Как ребенок, который ударяется о стул, говорит, что виноват стул. Такие исследования проводились и дети до какого-то возраста не осознают, что в том, что они ударились о стул, виноваты они сами, а не стул. Так это год был плохой и он в этом виноват или... может...?

Год это всего-лишь оборот вокруг солнца, у него нет начала и конца, начало и конец года в голове. Думаю трейдеры должны разбираться в статистике. Так вот по статистике за 2020 год умерло не больше людей, чем за 2019, и не больше, чем за 2018... в рамках естественных флуктуаций. Я ничего не утверждаю, но статистикой нужно уметь оперировать, чтобы не попадаться на манипуляции общественным мнением.

А вот биткоин радует, от 6000 сижу, пока цель на 340 000, но промежуточная на 50 000.

 

Это высокосный год, считается сложным) Я думаю для многих он был сложным,как и все года) Жизнь прожить, не поле перейти! В этом году я увеличил депозит в 5 раз ( на одном из счетов))

В следущем году сделаю тоже самое!

 
Artyom Trishkin:
Царём. С короной на башке

Артем, коронованный Вы наш Царь, здравствуйте, не читаете сообщения?

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