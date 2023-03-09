Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 17
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Возвращаясь к предстоящей динамике значений индекса Dow Jones, хочу отметить, что нисходящий тренд находится в самой начальной стадии своего зарождения, происходящего сейчас на самых мелких фрактальных структурах, подтверждающих завершение фракталов высших порядков, когда число степеней свободы в точках бифуркации минимально.
Динамика значений индекса, которая будет отображаться на графиках, построенных по минутным, часовым, дневным, недельным, месячным, годовым тайм-фреймам не будет являться хаотической.
Абсолютно каждое колебание значений индекса будет происходить упорядоченно и закономерно путём формирования описанных в Азбуке Аттракторов Niro фракталов различных порядков, образовывающих своими комбинациями различных порядков фрактальные структуры в строгом подчинении и в строгом соответствии с глобальной фрактальной структурой.
Согласно глобальной фрактальной структуре 2 сентября 2021 года, в мой день рождения), на отметке 35’475,40 пунктов произошло завершение 1-го сегмента фрактала 5-го порядка F13331, который обозначен на графике оранжевым цветом.
С учётом этого факта последующая динамика значений индекса будет нисходящей и проходить в рамках формирования 2-го сегмента фрактала 5-го порядка F13332, обозначенного оранжевым цветом в направлении отметки 16’000 пунктов на временном интервале (2022, 2028).
После завершения 2-го сегмента фрактала, который обозначен на графике оранжевым цветом, последует формирование 3-го сегмента фрактала 5-го порядка F 13333, обозначенного оранжевым цветом, в результате чего динамика значений индекса будет восходящей в направлении отметки 36’000 пунктов на временном интервале (2028, 2035).
Фрактал, обозначенный на графике оранжевым цветом, является фракталом 4-го порядка F1333, который является 3-им сегментом фрактала 3-го порядка F 133, обозначенного на графике розовым цветом.
В свою очередь, обозначенный розовым цветом фрактал является 3-им сегментом фрактала 2-го порядка F13, который обозначен светло-зелёным цветом.
Ну, и наконец, фрактал светло-зелёного цвета F13 является 3-им сегментом фрактала самого высокого 1-го порядка, который обозначен на графике голубым цветом.
С учётом выше изложенного, в 2035 году на отметке 36’000 пунктов произойдёт завершение глобального фрактала, который обозначен на графике голубым цветом.
Этот, обозначенный на графике голубым цветом, глобальный фрактал можно обозначить как 1-ый сегмент мега-фрактала, имеющего порядок на единицу выше (обозначен “1” фиолетового цвета в круге).
С учётом этого, глобальный цикл роста американского фондового рынка, начавшийся в 1896 году, можно считать завершённым в 2035 году, потому что последующая динамика значений индекса Dow Jones будет происходить в рамках формирования 2-го сегмента мега-фрактала (обозначен “2” фиолетового цвета в круге).
Будущее американского фондового рынка, которое вытекает из экстраполяции прошлых данных о динамике значений индекса Dow Jones методом моделирования, основанным на теории хаоса и фрактальной геометрии, говорит о неизбежности схлопывания американского мыльного пузыря после 2035 года.
На графике с недельным тайм-фреймом показано, что фрактал, который обозначен синим цветом является 1-ым сегментом фрактала большего порядка, который обозначен красным цветом. 2-ой сегмент фрактала красного цвета обозначен на графике фракталом меньшего порядка, который обозначен зелёным цветом и который имеет противоположное направление фракталу синего цвета. С учётом этой локальной фрактальной структуры будущая динамика значений индекса Dow Jones будет нисходящей в рамках формирования 3-го сегмента фрактала, который обозначен красным цветом.
Предстоящий нисходящий тренд на фондовом рынке США предопределён формированием направленного вниз на графике индекса Dow Jones фрактала красного цвета, а точнее третьего его сегмента, имеющего противоположное направление фракталу, который обозначен зелёным цветом, и который является 2-ым сегментом.
События, которые будут происходить в Мире в ближайшее время будут влиять на темпы этого снижения, то есть на то, по какому сценарию будет развиваться нисходящая динамика – либо резкое снижение значений индекса в рамках формирования 3-го сегмента красного фрактала, который обозначен как 3’, либо менее резкое снижение, которое обозначено как 3’’.
По состоянию на 11.01.2022 можно констатировать тот факт, что на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 час, происходит формирование мелких фрактальных структур.
Если конкретнее, то формируется фрактал, который обозначен на графике зелёным цветом и который является 2-ым сегментом фрактала большего порядка, обозначенного синим цветом.
Завершение зелёного фрактала положит начало формированию нового фрактала в противоположном ему направлении, который будет являться 3-им сегментом фрактала, обозначенного синим цветом, то есть снижение значений индекса продолжится.
Снижению значений индекса Dow Jones предшествовало завершение 04.01.2022 фрактала, который обозначен на графике с тайм-фреймом 1 час красным цветом.
Завершение фрактала красного цвета произошло одновременно с завершением фрактала, который обозначен на графике синим цветом, являющегося 3-им сегментом красного фрактала. Фрактал синего цвета на один порядок ниже красного цвета.
Ниже на графиках приведена нумерация фракталов, которые были пронумерованы в постах выше, в соответствии с их порядком во фрактальной структуре.
Возвращаясь к предстоящей динамике значений индекса Dow Jones, хочу отметить, что нисходящий тренд находится в самой начальной стадии своего зарождения, происходящего сейчас на самых мелких фрактальных структурах, подтверждающих завершение фракталов высших порядков, когда число степеней свободы в точках бифуркации минимально.
Динамика значений индекса, которая будет отображаться на графиках, построенных по минутным, часовым, дневным, недельным, месячным, годовым тайм-фреймам не будет являться хаотической.
Абсолютно каждое колебание значений индекса будет происходить упорядоченно и закономерно путём формирования описанных в Азбуке Аттракторов Niro фракталов различных порядков, образовывающих своими комбинациями различных порядков фрактальные структуры в строгом подчинении и в строгом соответствии с глобальной фрактальной структурой.
Еще больше скажу. График будет состоять из свечей, баров или будет выглядеть просто в виде линии!!
По состоянию на 11.01.2022 можно констатировать тот факт, что на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 час, происходит формирование мелких фрактальных структур.
Если конкретнее, то формируется фрактал, который обозначен на графике зелёным цветом и который является 2-ым сегментом фрактала большего порядка, обозначенного синим цветом.
Завершение зелёного фрактала положит начало формированию нового фрактала в противоположном ему направлении, который будет являться 3-им сегментом фрактала, обозначенного синим цветом, то есть снижение значений индекса продолжится.
Очень тонкое наблюдение. А ведь действительно, если посмотреть на график индекса Dow Jones , можно увидеть, что он меняется.