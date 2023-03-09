Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 18

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DJ-209 

что бы проверить справедливость (хотя бы "приблизительную справедливость") данного прогноза понадобиться примерно 20 лет, если учесть масштаб и посчитать количество свечей.

промышленный индекс таким образом может двигаться только если на Землю упадет значимых размеров метеорит или начнется ядерная война, что маловероятно (соответствующие кризисам медвежьи свечи легко прослеживаются на графике.

 
Основная проблема в том, что реализации СБ (где заработать нельзя в принципе) тоже имеют такую же фрактальную структуру что и цены. По фракталам (при любом их определении) практически невозможно увидеть статистические отличия между реальной ценой и СБ. То же самое верно и в отношении волновой теории, поэтому все подобные подходы давно и прочно маргинализированы.
[Удален]  
Всегда вспоминается песня "Фантазёр" Евдокимова, глядя на такие ветки
 

вангую такое развитие индекса Dow

в конце этого графика наступит время, когда будет только одна мировая валюта, что то типа "Империал", при условии, конечно, что сам человек ещё будет существовать.

[Удален]  
Andrey Dik #:

вангую такое развитие индекса Dow

в конце этого графика наступит время, когда будет только одна мировая валюта, что то типа "Империал", при условии, конечно, что сам человек ещё будет существовать.

С 2007 года обучает машины. Чему обучили в итоге?
 
Vladimir Baskakov #:
С 2007 года обучает машины. Чему обучили в итоге?

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Andrey Dik #:

вангую такое развитие индекса Dow

в конце этого графика наступит время, когда будет только одна мировая валюта, что то типа "Империал", при условии, конечно, что сам человек ещё будет существовать.

Каким местом индекс Доу связан с "развитием промышленности"?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Каким местом индекс Доу связан с "развитием промышленности"?

Кто Вам мешает сделать свой прогноз? Причем тем местом, которым сочтете нужным и этично приемлемым.

 
Andrey Dik #:

Кто Вам мешает сделать свой прогноз? Причем тем местом, которым сочтете нужным и этично приемлемым.

Прогноз на десятки лет вперед делают только такие, как Вы - толку от него...

Топикастер уже сделал прогноз на часовом таймфрейме - его и надо проверять.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Прогноз на десятки лет вперед делают только такие, как Вы - толку от него...

Топикастер уже сделал прогноз на часовом таймфрейме - его и надо проверять.

Такие как мы думают своей головой.

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