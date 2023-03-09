Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 18
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что бы проверить справедливость (хотя бы "приблизительную справедливость") данного прогноза понадобиться примерно 20 лет, если учесть масштаб и посчитать количество свечей.
промышленный индекс таким образом может двигаться только если на Землю упадет значимых размеров метеорит или начнется ядерная война, что маловероятно (соответствующие кризисам медвежьи свечи легко прослеживаются на графике.
вангую такое развитие индекса Dow
в конце этого графика наступит время, когда будет только одна мировая валюта, что то типа "Империал", при условии, конечно, что сам человек ещё будет существовать.
вангую такое развитие индекса Dow
в конце этого графика наступит время, когда будет только одна мировая валюта, что то типа "Империал", при условии, конечно, что сам человек ещё будет существовать.
С 2007 года обучает машины. Чему обучили в итоге?
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вангую такое развитие индекса Dow
в конце этого графика наступит время, когда будет только одна мировая валюта, что то типа "Империал", при условии, конечно, что сам человек ещё будет существовать.
Каким местом индекс Доу связан с "развитием промышленности"?
Каким местом индекс Доу связан с "развитием промышленности"?
Кто Вам мешает сделать свой прогноз? Причем тем местом, которым сочтете нужным и этично приемлемым.
Кто Вам мешает сделать свой прогноз? Причем тем местом, которым сочтете нужным и этично приемлемым.
Прогноз на десятки лет вперед делают только такие, как Вы - толку от него...
Топикастер уже сделал прогноз на часовом таймфрейме - его и надо проверять.
Прогноз на десятки лет вперед делают только такие, как Вы - толку от него...
Топикастер уже сделал прогноз на часовом таймфрейме - его и надо проверять.
Такие как мы думают своей головой.